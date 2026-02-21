Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15%, «досконально изучив смехотворное и плохо изложенное решение» Верховного суда США

Ранее президент США уже назвал его «позором».

Трамп. Источник фото: Politico
  • 15-процентными пошлинами обложат импорт товаров из всех стран. Тарифы в размере 10%, которые должны были вступить в силу 24 февраля 2026 года, Дональд Трамп анонсировал днём ранее — 20 февраля.
  • В обоих случаях он использовал положение закона о торговле от 1974 года, которое позволяет вводить пошлины на 150 дней без одобрения Конгресса США.
  • 20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными «чрезвычайные» ввозные пошлины Трампа в отношении почти всех торговых партнёров страны. Политик ссылался на закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года и им же оперировал, анонсируя пошлины против КНР, Канады и Мексики. Ставки разнились в зависимости от страны.
  • Федеральный суд по вопросам международной торговли отмечал, что желание устранить торговый дисбаланс не «чрезвычайность». А пошлины против КНР, Канады и Мексики не помогали устранить упомянутые в указе «угрозы». Это, в частности, противоправный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Ссылаясь на закон от 1977 года, президент избежал необходимости получать одобрение Конгресса.
  • Последний раз администрация Трампа отчитывалась об объёме собранных пошлин 14 декабря 2025-го. По оценкам экономистов Penn-Wharton Budget Model, сумма превышает $175 млрд. Обяжут ли США возвращать эти деньги — неясно.

#новости

