Y Combinator назвал Google «монополистом», который «затормозил» развитие американской стартап-экосистемы

Акселератор не требует раздела корпорации, но призывает ограничить её антиконкурентные практики.Источник фото: Kris Tripplaar / Sipa USA / APY Combinator (YC) подал экспертное заключение (amicus brief) в антимонопольном деле Минюста США против Google, пишет TechCrunch.В документе говорится, что доминирование Google мешает развитию стартапов: инвесторы избегают проектов, которые могли бы конкурировать с компанией. Это, по мнению YC, создало «зону смерти» вокруг Google и привело к стагнации на рынке.При этом YC не требует немедленного раздела Google. Вместо этого он призывает ограничить антиконкурентные практики, например, запретить Google платить Apple за статус поисковика по умолчанию на её устройствах, а также открыть поисковый индекс для обучения ИИ-моделей.Если в течение пяти лет Google не выполнит эти требования, YC предлагает принудительно разделить её бизнес. Глава акселератора Гарри Тан назвал эту меру «молотом разделения», подчеркнув, что «любит Google», но хочет дать шанс маленьким компаниям.TechCrunch считает, что позиция YC выглядит неожиданной на фоне сотрудничества с Google: в 2023 году Google Cloud предоставил стартапам акселератора доступ к кластерам Nvidia, а сооснователь Google Ларри Пейдж выступил на мероприятии YC.В то же время YC тесно связан с OpenAI — прямым конкурентом Google в сфере поиска. Ранее Сэм Альтман возглавлял акселератор, а OpenAI стала первым проектом YC Research.TechCrunch обратился в YC за примерами стартапов, которые могли бы привлечь инвестиции, если бы не доминирование Google, но в компании пока не ответили.Минюст США потребовал раздела Google после признания компании монополистом на рынке поисковиков. Юрист техногиганта назвал требования «списком желаний» конкурентов Google.Среди претендентов, готовых купить Google Chrome в случае раздела — OpenAI, Perplexity и Yahoo. В Google предупредили, что передача Chrome третьей стороне может навредить пользователям — например, если новый владелец начнёт взимать плату или не сможет поддерживать работу браузера.#новости #google