Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс Go» и «Сбер» предупредили о возможных проблемах в работе своих сервисов из-за ограничений связи

«Яндекс» — в Москве, «Сбер» — в «некоторых регионах».

Источник: Globallookpress
  • По словам «Яндекс Go», в Москве «есть проблемы со стабильной связью» — из-за этого может некорректно работать заказ такси, пишет «Коммерсантъ». Также поэтому не все водители могут выйти на линию и принять заказ.
  • Пресс-служба «Сбера» предупредила, что в «ближайшие дни» в «ряде регионов» России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой SMS, пишет Forbes.
  • Ограничения будут носить «эпизодический характер» — отключать интернет будут не на весь день, а отдельными интервалами. У части клиентов вход в приложения «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес» может быть «затруднён».
  • SMS-коды, направленные клиентам, сохранят в истории уведомлений в приложении. Посмотреть их можно будет при подключении к Wi-Fi.
  • 4 мая 2026 года сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая стали получать пользователи в Москве и Санкт-Петербурге. 5 мая пользователи рассказали о сбоях в работе мобильного интернета в обоих городах.
  • В конце апреля о запланированных отключениях 5, 7 и 9 мая 2026 года говорили источники «Ъ» и BBC. По словам одного из собеседников, будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков».
  • В начале мая 2025 года пользователи тоже жаловались на отсутствие связи и интернета. О вероятных перебоях 7-9 мая предупреждали и московские власти. Бизнес и эксперты указывали: из-за этого могут некорректно работать сервисы такси, каршеринга, банкоматы, службы доставки.

