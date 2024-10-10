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Евгения Евсеева
Техника

Владелец TikTok выпустил в Китае беспроводные наушники с ИИ-функциями

Стоят примерно 16,4 тысячи рублей и позволяют общаться с собственным чат-ботом компании.

  • Беспроводные наушники Ola Friend — первые для ByteDance (владеет TikTok и его китайским аналогом Douyin), пишет South China Morning Post.
Фото: ByteDance
Фото: ByteDance
  • Они позволяют общаться с Doubao — собственным чат-ботом компании, работающим на основе одноимённой модели. Для этого нужно загрузить на смартфон приложение с Doubao и подключить наушники.
  • Устройство доступно в четырёх цветах — белый, чёрный, фиолетовый и серебристый. Стоимость — 1199 юаней или 16,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 октября 2024 года. Оно доступно для предзаказа в Китае, в продажу поступит с 17 октября 2024-го — в магазине Douyin, на Tmall и JD.com.
Источник: AIbase 
Источник: AIbase 
  • Наушники можно использовать в качестве «аудиопомощника». Например, попросить чат-бота включить нужный жанр музыки, помочь в практике иностранного языка или рассказать о незнакомом месте или достопримечательности.
  • Устройство поддерживает активное шумоподавление, время работы при полном заряде — десять часов.

#новости #bytedance

15
15 комментариев
Inthegameone Ebosh

Зовите Вадима Г. очень нужно его экспертное мнение по этому вопросу!

3
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Драка вегетарианца с людоедом

Вряд ли его познания заходят настолько далеко, поэтому попробую встать на его место.
Ребята за Doubao крутые. По факту подняли реального конкурента ChatGPT, а не бездумного клона в Китае со своими продуктовыми фичами (познания о мире с обновлением в реальном времени, различные голосовые аватары, юзабельные персоны-промпты, типа "брейншторм-партнёр", "учитель английского", заточенные под конкретную задачу), в отличие от слившегося Baidu, который вместо прогрессивной рабочей культуры как в мировом бигтехе все эти годы строил смесь мэйл.ру с сима-лендом, где требовалось пресмыкаться перед менеджерами-самодурами, пахать за троих и ни в коем случае не проявлять инициативу - потому что "наверху лучше знают".

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Торин Дубощит

Где кнопка вызова Вадима Г?

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serjomba

Почему ола? почему не "Нихао, Братан!"?

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Драка вегетарианца с людоедом

Потому что китайцы вместо того, чтобы предаваться приступам скрепного нейминга занимаются самим продуктом. Тем же, кто этим заниматься не хочет и не умеет начинает казаться, что в изделии главное - это шильдик, и хорошо бы, чтобы слово там было красивое, патриотическое какое-нибудь.

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Olga Barinova

По моему сейчас всё с ии функциями. Скоро наверное и чехлы для телефонов будут такими. Будут выбирать сами себе смартфон. Шутки шутками, а прогресс не стоит на месте и это хорошо.

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Ivan Mart

Притормозить бы. Я ещё чайник с wifi не успел купить, а тут уже с ИИ скоро будут (

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