Владелец TikTok выпустил в Китае беспроводные наушники с ИИ-функциями

Стоят примерно 16,4 тысячи рублей и позволяют общаться с собственным чат-ботом компании.Беспроводные наушники Ola Friend — первые для ByteDance (владеет TikTok и его китайским аналогом Douyin), пишет South China Morning Post.Фото: ByteDanceОни позволяют общаться с Doubao — собственным чат-ботом компании, работающим на основе одноимённой модели. Для этого нужно загрузить на смартфон приложение с Doubao и подключить наушники.Устройство доступно в четырёх цветах — белый, чёрный, фиолетовый и серебристый. Стоимость — 1199 юаней или 16,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 октября 2024 года. Оно доступно для предзаказа в Китае, в продажу поступит с 17 октября 2024-го — в магазине Douyin, на Tmall и JD.com.Источник: AIbase Наушники можно использовать в качестве «аудиопомощника». Например, попросить чат-бота включить нужный жанр музыки, помочь в практике иностранного языка или рассказать о незнакомом месте или достопримечательности.Устройство поддерживает активное шумоподавление, время работы при полном заряде — десять часов.#новости #bytedance
Зовите Вадима Г. очень нужно его экспертное мнение по этому вопросу!
Вряд ли его познания заходят настолько далеко, поэтому попробую встать на его место.
Ребята за Doubao крутые. По факту подняли реального конкурента ChatGPT, а не бездумного клона в Китае со своими продуктовыми фичами (познания о мире с обновлением в реальном времени, различные голосовые аватары, юзабельные персоны-промпты, типа "брейншторм-партнёр", "учитель английского", заточенные под конкретную задачу), в отличие от слившегося Baidu, который вместо прогрессивной рабочей культуры как в мировом бигтехе все эти годы строил смесь мэйл.ру с сима-лендом, где требовалось пресмыкаться перед менеджерами-самодурами, пахать за троих и ни в коем случае не проявлять инициативу - потому что "наверху лучше знают".
Где кнопка вызова Вадима Г?
Почему ола? почему не "Нихао, Братан!"?
Потому что китайцы вместо того, чтобы предаваться приступам скрепного нейминга занимаются самим продуктом. Тем же, кто этим заниматься не хочет и не умеет начинает казаться, что в изделии главное - это шильдик, и хорошо бы, чтобы слово там было красивое, патриотическое какое-нибудь.
По моему сейчас всё с ии функциями. Скоро наверное и чехлы для телефонов будут такими. Будут выбирать сами себе смартфон. Шутки шутками, а прогресс не стоит на месте и это хорошо.
Притормозить бы. Я ещё чайник с wifi не успел купить, а тут уже с ИИ скоро будут (