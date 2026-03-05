В январе 2026 года Telegram обошёл WhatsApp* и стал самым популярным мессенджером в России

Но эксперты полагают, что в будущем на фоне замедления он начнёт уступать лидерство Max. Фото «Ъ» Месячная аудитория Telegram в России в январе 2026 года составила 95,98 млн человек, следует из расчётов Okkam на основе данных Mediascope, которые приводит Forbes. Число пользователей WhatsApp* за тот же период составило 89,42 млн.При этом за февраль аудитория Telegram сократилась на 286 тысяч, до 95,69 млн человек. У WhatsApp* падение составило 9,1 млн. Нарастил число пользователей только Max — до 77,56 млн.По словам главы одного из подразделений Okkam Кристины Мовсесян, замедление Telegram пока значительно не повлияло на суточный охват платформы: по итогам февраля показатель снизился на 2%. Объёмы рекламных кампаний также сохраняются.WhatsApp* потерял больше аудитории, чем Telegram, поскольку первым попал под «санкции», считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Из мессенджера компании Meta* «удалось увести огромную массу школьных и домовых чатов», добавляет он.По мнению Клименко, тренд на снижение аудитории Telegram будет заметен «через два-три месяца». К середине 2026 года место самого популярного в России мессенджер займёт Max, полагает партнёр Comnews Research Леонид Коник. Значительная часть пользователей продолжит пользоваться Telegram и отчасти WhatsApp*, но в статистике они будут учитываться как иностранцы, отмечает он.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».В начале феврале 2026-го источники РБК рассказали, что Роскомнадзор решил начать «замедлять» Telegram. Регулятор лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений». В Минцифры поясняли: основные функции Telegram доступны, ограничена лишь загрузка «тяжёлых файлов».20 февраля Роскомнадзор заявил, что сервис «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений. Посе этого «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».О «попытке полностью заблокировать» мессенджер в России в начале февраля 2026 года также заявил WhatsApp*. Перед этим СМИ заметили, что его домен вслед за YouTube убрали из Национальной системы доменных имён. В ИТ-отрасли связывали это с попытками Роскомнадзора перенаправить мощности на замедление Telegram.Артур МартыгинТелеграм26 феврВ Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией: что может измениться для пользователей и бизнеса Чем грозит оплата Premium или «звёзд», будет ли легальна реклама у блогеров, а также как блокировка ударит по чат-ботам и API.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена. #новости