Артур Томилко
Телеграм

Telegram начал предупреждать российских пользователей о «последней возможности» оплатить Premium

Сервис предлагает оформить подписку на один-два года.

Скриншот vc.ru 
  • Пользователи Telegram, в том числе редакторы vc.ru, начали получать от мессенджера системное уведомление: «Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium».
  • Некоторые получили сообщение, в котором говорится, что «в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе». Сервис предлагает оформить со скидкой подписку на один или два года.
  • В уведомлениях нет уточнений о том, планирует ли Telegram сам ограничить оплату подписок в России или ожидает, что возможность заблокируют власти страны.

  • 30 марта 2026 года информагентства со ссылкой на источник в правительстве сообщили о планах Минцифры запретить оплату сервисов Apple со счетов мобильных телефонов. По данным собеседников РБК, отключить её должны уже с 1 апреля.

Артур Мартыгин
Телеграм
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией: что может измениться для пользователей и бизнеса

Чем грозит оплата Premium или «звёзд», будет ли легальна реклама у блогеров, а также как блокировка ударит по чат-ботам и API.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
  • С лета 2025 года РКН «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит запрещённой Meta) «для противодействия преступникам». 10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что регулятор решил начать «замедлять» Telegram. Сам он лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений».
  • 20 февраля РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений.
  • 24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».
  • 26 февраля РБК со ссылкой на источники рассказало, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля.

19
6
4
1
1
1
128 комментариев