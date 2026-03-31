Telegram начал предупреждать российских пользователей о «последней возможности» оплатить Premium

Сервис предлагает оформить подписку на один-два года. Скриншот vc.ru Пользователи Telegram, в том числе редакторы vc.ru, начали получать от мессенджера системное уведомление: «Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium».Некоторые получили сообщение, в котором говорится, что «в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе». Сервис предлагает оформить со скидкой подписку на один или два года.В уведомлениях нет уточнений о том, планирует ли Telegram сам ограничить оплату подписок в России или ожидает, что возможность заблокируют власти страны.30 марта 2026 года информагентства со ссылкой на источник в правительстве сообщили о планах Минцифры запретить оплату сервисов Apple со счетов мобильных телефонов. По данным собеседников РБК, отключить её должны уже с 1 апреля.Артур МартыгинТелеграм26 феврВ Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией: что может измениться для пользователей и бизнеса Чем грозит оплата Premium или «звёзд», будет ли легальна реклама у блогеров, а также как блокировка ударит по чат-ботам и API.С лета 2025 года РКН «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит запрещённой Meta) «для противодействия преступникам». 10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что регулятор решил начать «замедлять» Telegram. Сам он лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений».20 февраля РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений.24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».26 февраля РБК со ссылкой на источники рассказало, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля.#новости #telegram