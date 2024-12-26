Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД

По нему же «скидка» за раннюю уплату штрафа составит 25% вместо нынешних 50%.Штрафы вырастут по некоторым нарушениям правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Госдума приняла соответствующий закон в начале декабря 2024-го.Согласно поправкам, штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1000 до 1500 рублей, так же — за проезд на красный свет. За управление транспортом в состоянии опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.За превышение скорости — с 500-5000 до 750-7500 рублей в зависимости от значения превышения. Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки и прочее.Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления, но «скидка» составит 25%. Сейчас оплатить штраф за нарушения ПДД, предусмотренные 12 главой КоАП, можно со «скидкой» 50% в течение 20 дней.#новости #законы
Сначала согласился, а потом смотрю что штрафы не о чем. Почему не сделать так:
1. Убрать превешение без штрафа, порог 20 км. А штрафовать по знаку, 60 км. разрешено, превысил штраф.
2. Стоянка на газонах и тротуарах - 50 000 р. штраф
3. Обочичников - штраф 300 000 р. (повторный сжигать на костре)
4. Стоянка у пешеходного перехода менее чем положено, 10 метров или что-то такое - встал ближе штраф - 20 000 р.
5. Повернул без поворотника - 50 000 р. (тут надо сразу отучать)
6. Депутаты нарушают, умножаем все штрафы на 100
Для пешеходов тоже можно если на красный переходят - 20 000 р. (кроме пенсионеров, там надо другие мотивации придумывать)
Штрафы нужны для наполнения бюджета, а не для повышения безопасности на дорогах. Во втором случае достаточно ввести бальную систему и лишать прав за три превышения скорости например. А если ездишь без прав то конфисковывались авто. Сейчас штрафы это просто платное разрешение творить на дороге что хочешь
1. если происходит обгон машины идущей 50 км - уже штраф?
2. у нас нет газонов
3. обочина примерно как и дорога
4. я часто прошу высадить меня возле перехода
5. а как доказать что поворотник был включен?
6. депутаты отдельным указом себя освободят от оброка
"1. Убрать превышение без штрафа, порог 20 км. А штрафовать по знаку, 60 км. разрешено, превысил штраф." - такой подход слишком жесткий и может привести к большому количеству штрафов даже за небольшие превышения скорости.
Запрет на покупку лекарств?
В депутаты этого товарища!
Это какие-то полумеры, надо всех ставить к стенке