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Таня Боброва
Транспорт

СМИ: из Tesla ушёл вице-президент компании, который руководил продажами и операциями в Европе и Северной Америке

На фоне снижения продаж электромобилей.

Источник: Aly Song / Reuters
Источник: Aly Song / Reuters
  • Об уходе Омида Афшара рассказали источники Reuters, Forbes и WSJ. Топ-менеджер, глава Tesla Илон Маск и пресс-служба компании не ответили на запросы о комментарии.
  • Афшар стал курировать операции в Северной Америке и Европе в качестве вице-президента в 2024 году. WSJ называет его «правой рукой» Маска. По данным издания, Афшар был способен влиять на решения главы компании.
  • Издания отмечают, что увольнение Афшара произошло накануне конца второго квартала 2025 года, а основной бизнес Tesla переживает самый большой спад продаж за последние годы.
  • По итогам первого квартала 2025-го Tesla поставила на 13% меньше электромобилей год к году, 336,68 тысячи штук, — это самый низкий результат со второго квартала 2022 года. Общая выручка компании снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи машин упала на 20%, до $14 млрд.
  • В апреле 2025 года китайский производитель BYD впервые обошёл Tesla по продажам в Европе. Для китайской компании прирост по итогам месяца составил 169% год к году. Продажи Tesla в Европе, наоборот, упали на 49% по сравнению с апрелем 2024 года.
  • WSJ среди причин падения продаж называет возросшую конкуренцию, устаревающий модельный ряд и работу Маска с администрацией президента США Дональда Трампа. На фоне критики между Маском и Трампом произошёл разлад, а предприниматель заверил инвесторов: он будет руководить Tesla ещё как минимум пять лет и в будущем планирует тратить «гораздо меньше» времени на политические кампании.
Таня Боброва
Транспорт
«Тысячи» участников и десятки городов: движение Tesla Takedown провело свою крупнейшую акцию протеста против Илона Маска и Tesla

Мероприятие стало «кульминацией почти двух месяцев постоянных демонстраций».

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fen%2Fnews%2Fthp%2F2025-03-29%2Fprotesters-rebelling-against-elon-musk-s-purge-of-us-government-swarm-tesla-showrooms%3Fsrnd%3Dphx-politics&postId=1896169" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Adam Gray / Bloomberg</a>

#новости #tesla

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