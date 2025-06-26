СМИ: из Tesla ушёл вице-президент компании, который руководил продажами и операциями в Европе и Северной Америке

На фоне снижения продаж электромобилей.Источник: Aly Song / ReutersОб уходе Омида Афшара рассказали источники Reuters, Forbes и WSJ. Топ-менеджер, глава Tesla Илон Маск и пресс-служба компании не ответили на запросы о комментарии.Афшар стал курировать операции в Северной Америке и Европе в качестве вице-президента в 2024 году. WSJ называет его «правой рукой» Маска. По данным издания, Афшар был способен влиять на решения главы компании.Издания отмечают, что увольнение Афшара произошло накануне конца второго квартала 2025 года, а основной бизнес Tesla переживает самый большой спад продаж за последние годы.По итогам первого квартала 2025-го Tesla поставила на 13% меньше электромобилей год к году, 336,68 тысячи штук, — это самый низкий результат со второго квартала 2022 года. Общая выручка компании снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи машин упала на 20%, до $14 млрд.В апреле 2025 года китайский производитель BYD впервые обошёл Tesla по продажам в Европе. Для китайской компании прирост по итогам месяца составил 169% год к году. Продажи Tesla в Европе, наоборот, упали на 49% по сравнению с апрелем 2024 года.WSJ среди причин падения продаж называет возросшую конкуренцию, устаревающий модельный ряд и работу Маска с администрацией президента США Дональда Трампа. На фоне критики между Маском и Трампом произошёл разлад, а предприниматель заверил инвесторов: он будет руководить Tesla ещё как минимум пять лет и в будущем планирует тратить «гораздо меньше» времени на политические кампании.Таня БоброваТранспорт30 мар«Тысячи» участников и десятки городов: движение Tesla Takedown провело свою крупнейшую акцию протеста против Илона Маска и Tesla Мероприятие стало «кульминацией почти двух месяцев постоянных демонстраций».#новости #tesla