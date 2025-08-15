Фото: электромобиль «Атом» и Lada Iskra в оклейке для такси

В мае 2025 года в России приняли закон о локализации легковых машин для такси.Машины показали на Международном евразийском форуме такси, который проходит в Москве 14-15 августа 2025 года.«Атом» представлен в четырёхместном исполнении, но по плану будет и трёхместная версия, пишет ТАСС. От обычной версия для такси отличается также более «простой» комплектацией, легкомоющейся отделкой салона и жёлтой окраской кузова, уточняет Autonews.Машины планируют собирать на заводе «Москвич». Цены пока нет. Операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин говорил, что она может составить 3-4 млн рублей без учёта субсидий.Источник: Даниил Шабашов / ТАСС«АвтоВАЗ» показал на форуме Lada Iskra в оклейке для такси, пишет «РИА Новости». Автомобиль уже собирают в Тольятти и планируют в Санкт-Петербурге, цены — от 1,25 млн рублей в базовой комплектации.Источник: «Дром» / Telegram-канал «Автопоток»В мае 2025 года Госдума приняла законопроект о локализации легковых машин для такси — он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Для некоторых регионов ввели отсрочку.Артур ТомилкоТранспорт14 мая«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок Главное из материала Forbes. #новости