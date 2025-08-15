Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Фото: электромобиль «Атом» и Lada Iskra в оклейке для такси

В мае 2025 года в России приняли закон о локализации легковых машин для такси.

  • Машины показали на Международном евразийском форуме такси, который проходит в Москве 14-15 августа 2025 года.
  • «Атом» представлен в четырёхместном исполнении, но по плану будет и трёхместная версия, пишет ТАСС. От обычной версия для такси отличается также более «простой» комплектацией, легкомоющейся отделкой салона и жёлтой окраской кузова, уточняет Autonews.
  • Машины планируют собирать на заводе «Москвич». Цены пока нет. Операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин говорил, что она может составить 3-4 млн рублей без учёта субсидий.
Источник: Даниил Шабашов / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F24777931&postId=2160064" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ТАСС</a>
Источник: Даниил Шабашов / ТАСС
  • «АвтоВАЗ» показал на форуме Lada Iskra в оклейке для такси, пишет «РИА Новости». Автомобиль уже собирают в Тольятти и планируют в Санкт-Петербурге, цены — от 1,25 млн рублей в базовой комплектации.
Источник: «Дром» / Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fautopotoknews%2F16116&postId=2160064" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Автопоток</a>»
Источник: «Дром» / Telegram-канал «Автопоток»
  • В мае 2025 года Госдума приняла законопроект о локализации легковых машин для такси — он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Для некоторых регионов ввели отсрочку.
Артур Томилко
Транспорт
«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок

#новости

