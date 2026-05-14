Китайская Xpeng ведёт переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе — FT

Xpeng хочет расширяться на европейском рынке, а Volkswagen, напротив, планирует сокращать мощности.Источник: Maximilian Mann for Bloomberg BusinessweekXpeng обсуждает возможности для размещения своего производства в Европе, приводит FT слова управляющего директора компании в северо-восточной Европе Элвиса Чэна. Volkswagen не ответила на запрос о комментарии.Китайская компания также рассматривает строительство завода в Европе, поскольку не все существующие предприятия могут удовлетворить её нужды, рассказал Чэн и добавил, что заводы Volkswagen «немного устарели».Xpeng уже выпускает машины в регионе на контрактном производстве Magna Steyr в Австрии, но оно работает на пределе возможностей.В 2023 году Volkswagen и Xpeng заключили партнёрство: немецкая компания инвестировала около $700 млн в обмен на почти 5% и договорилась о совместной разработке электромобилей в Китае.В Европе же Volkswagen находится в процессе реструктуризации на фоне роста конкуренции, отмечает FT. В конце 2025 года компания уже закрыла завод в Германии и к 2030 году планирует сократить 50 тысяч сотрудников в стране.Полина ЛааксоТранспорт04.11.2025