Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
SEO
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Китайская Xpeng ведёт переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе — FT

Xpeng хочет расширяться на европейском рынке, а Volkswagen, напротив, планирует сокращать мощности.

Источник: Maximilian Mann for <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Ffeatures%2F2023-08-09%2Fwhat-happens-to-vw-factory-town-wolfsburg-during-summer-shutdown&postId=2925629" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg Businessweek</a>
Источник: Maximilian Mann for Bloomberg Businessweek
  • Xpeng обсуждает возможности для размещения своего производства в Европе, приводит FT слова управляющего директора компании в северо-восточной Европе Элвиса Чэна. Volkswagen не ответила на запрос о комментарии.
  • Китайская компания также рассматривает строительство завода в Европе, поскольку не все существующие предприятия могут удовлетворить её нужды, рассказал Чэн и добавил, что заводы Volkswagen «немного устарели».
  • Xpeng уже выпускает машины в регионе на контрактном производстве Magna Steyr в Австрии, но оно работает на пределе возможностей.
  • В 2023 году Volkswagen и Xpeng заключили партнёрство: немецкая компания инвестировала около $700 млн в обмен на почти 5% и договорилась о совместной разработке электромобилей в Китае.
  • В Европе же Volkswagen находится в процессе реструктуризации на фоне роста конкуренции, отмечает FT. В конце 2025 года компания уже закрыла завод в Германии и к 2030 году планирует сократить 50 тысяч сотрудников в стране.
Полина Лааксо
Транспорт
Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера

Начать поставки Land Aircraft Carrier рассчитывают в 2026 году.

Источник: Aridge

#новости #volkswagen #xpeng

5
2
1
1
1
26 комментариев