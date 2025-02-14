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Таня Боброва
Путешествия

Генконсульство Японии в Санкт-Петербурге отменит требование о брони и оплате отеля для получения туристической визы

В ноябре 2024 года это требование убрало посольство страны в Москве.

  • На изменения в списке документов для оформления туристической визы обратил внимание Telegram-канал «Врен о Японии для туриста».
  • Согласно информации на сайте генконсульства страны в Санкт-Петербурге, с 17 февраля 2025 года россиянам не нужно предоставлять документы, подтверждающие бронь и оплату отеля.
  • «Врен о Японии для туриста» отмечает, что «с отелями всё равно надо определиться перед подачей» документов — информацию о них нужно указать в «программе пребывания».
  • В ноябре 2024 года список документов для получения туристической визы упростило посольство Японии в Москве, также отменив требование об оплаченной брони отеля.
  • В декабре 2024 года сервисы бронирования перелётов и жилья, рассказали, что Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. Как писало АТОР, в 2024 году турпоток из России в Японию вырос на 136,6% год к году, до 99,3 тысячи человек.
Источник: Aleksandar Pasaric / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F2339009%2F&postId=1813512" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
Источник: Aleksandar Pasaric / Pexels

#новости #япония

2
2
5 комментариев
Дмитрий Гончаров

Главное , Курилы хрен получат

2
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Андрей Комягин

Япошки молодцы! Быстро смекнули куда ветер дует

1
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Андрей

Почему у консультанта одной страны разные требования

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Руслан Астафьев

А что это с самураями то...

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