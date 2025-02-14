Генконсульство Японии в Санкт-Петербурге отменит требование о брони и оплате отеля для получения туристической визы

В ноябре 2024 года это требование убрало посольство страны в Москве.На изменения в списке документов для оформления туристической визы обратил внимание Telegram-канал «Врен о Японии для туриста».Согласно информации на сайте генконсульства страны в Санкт-Петербурге, с 17 февраля 2025 года россиянам не нужно предоставлять документы, подтверждающие бронь и оплату отеля.«Врен о Японии для туриста» отмечает, что «с отелями всё равно надо определиться перед подачей» документов — информацию о них нужно указать в «программе пребывания».В ноябре 2024 года список документов для получения туристической визы упростило посольство Японии в Москве, также отменив требование об оплаченной брони отеля.В декабре 2024 года сервисы бронирования перелётов и жилья, рассказали, что Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. Как писало АТОР, в 2024 году турпоток из России в Японию вырос на 136,6% год к году, до 99,3 тысячи человек.Источник: Aleksandar Pasaric / Pexels#новости #япония
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