Qiwi закроет «Рокетбанк»

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больше миллиона раз
Покупателя для проекта не нашлось.
Финтех-сервис «Рокетбанк» будет закрыт, объявила его материнская компания Qiwi в отчётности за 2019 год. Проект искал покупателя с середины 2019 года и не нашёл его.
Qiwi рассчитывает свернуть программу лояльности (в «Рокетбанке» выплачивался кэшбек «рокетрублями»), повысить тарифы и сократить штат — в компании считают, что это приведёт к уходу клиентов в другие банки и проект можно будет закрыть.
По словам источника vc.ru на банковском рынке, знакомого с показателями «Рокетбанка», к весне 2020 года у сервиса насчитывалось около 400 тысяч активных клиентов. Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова сказала vc.ru, что у банка было 450 тысяч активных «по меркам рынка» клиентов и около миллиона всего.
Qiwi собирается использовать наработки «Рокетбанка» в области b2b2c-сегмента — обслуживания самозанятых. Для этого будут применяться ИТ-системы и ресурсы «Рокетбанка», но в проект как в b2c-сервис Qiwi больше не хочет инвестировать, объяснила Ускова.
«Рокетбанк» был основан в 2013 году. Его создатели, Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион, строили простой для пользователя банковский сервис, а операции с деньгами проводились на инфраструктуре банка-партнёра — в момент запуска им был «Интеркоммерц».
В декабре 2015 года «Рокетбанк» стал выдавать карты в партнёрстве с «Открытием», а в январе 2016 года ЦБ ввёл временную администрацию в «Интеркоммерц». Из-за этого клиенты, которые которые ещё не перешли на карты «Открытия», потеряли доступ к деньгам. В феврале регулятор отозвал лицензию «Интеркоммерца», а «Рокетбанк» предложил пострадавшим клиентам перейти в «Открытие».
В апреле 2016 года «Открытие» полностью выкупил «Рокетбанк» у основателей сервиса и фонда Runa Capital, который вложил в проект $2 млн. Сделка оценивалась в 300 млн рублей. В августе 2017 года «Открытие» стал госбанком: Центробанк объявил о его санации и получил контроль в банке.
До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка»: покупателем стала Qiwi, сумма сделки составила 700 млн рублей. Её закрытие было отложено из-за ввода временной администрации в «Открытие». В июле 2018 года «Рокетбанк» стал переводить клиентов в Qiwi, но некоторым из них отказали в переходе из-за критериев финмониторинга.
Основатели «Рокетбанка» окончательно покинули компанию к весне 2019 года — проект возглавила Анастасия Ускова, которая до этого была операционным директором проекта и в том числе занималась переводом клиентов из «Интеркоммерца» в «Открытие». Виктор Лысенко развивает в Сингапуре онлайн-помощника для управления бизнесом Osome, который запустил в июле 2017 года, Козырев и Колесников занялись сервисом доставки еды «Кухня на районе».
За время работы с Qiwi «Рокетбанк» запустил новое приложение с хранилищем документов, начал работать с самозанятыми и представил первый кредитный продукт — займы «до зарплаты». В марте 2018 года команда «Рокетбанка» запустила отдельный сервис «Рокет Ворк» для составления договоров и выплат вознаграждений самозанятым.
В августе 2019 года совет директоров Qiwi поручил руководству компании изучить возможность продажи «Рокетбанка» из-за несовместимости его бизнес-плана с уровнем риска, к которому готова группа. В 2018 году и за первое полугодие 2019 года убыток «Рокетбанка» составил по 1 млрд рублей. Глава Qiwi Сергей Солонин объяснял тогда это расходами на привлечение клиентов. В третьем квартале 2019 года сервис отчитался об убытке в 632 млн рублей.
Олегу это поднимет настроение, как раз то что нужно)))
Вот то, что у них классные дизайнеры были и делали красивые приложения это у рокета не отнять
Было бы неплохо, если бы этих дизайнеров нанял, например, Альфа банк. Им это нужно.
просто найм дизайнеров никак не поможет, это же все про внутренние процессы и вот это всё…
И поддержку тоже в Альф, а то там и с этим туго (
По ощущениям в последний, наверное, год в Рокете будто человек пять всего было. Значит, они уже куда-то убежали.
А по мне приложения жутко ужасно, особенно новое.. валялась карта просто так..
В чем у них уникальность?
Ну просто оно продуманнее, чем редизайн у того же Тинькова, который местами прям пытался у Рокета скопировать, но сделала это криво
У Тинька как раз все интуитивно понятно, и обнова отличная. Жутко бесит только отсутствие статистики доходов
Если вам не нравилось, то вряд ли я смогу переубедить. Мне нравилась лента покупок, где все было наглядно и красиво. Эту ленту меняли и сами пользователи, отправляя заявки на редактирование. Разделение функционала на три экрана с переходом свайпами. В целом визуальный стиль приятный глазу. Все работало быстро и без проблем.
Зачем это, если есть тинькоф, который имеет условия намного лучше. Сравнивал.
ага, при расчёте кэшбека лучше делает округление в меньшую сторону...
Ну по факту, Рокет был передовым только в самом начале пути. Затем его схему переманили другие банки. И после этого он уже перестал быть нужным. Сейчас он бесполезен, другие банки намного интереснее.
Расскажите Влад про другие банк-клиенты. По факту есть рокет, альфа и тинькоф на телефоне. У тинькоффа олег, рокет закрывается, остаётся только альфа :(
Ушла эпоха
Рокет чисто народный банк. Никогда бы не подумал что закрытие банка сможет огорчить. Эххх... грустно :(
Ну вот, блин... Единственный нормальный банк был... И чё делать теперь?
Он говно. Связывался я с ними – больше не хочу. Может быть, конечно, лично мне так с ним не повезло, но впечатления сплошь негативные.
5-й год на этом банке, все устраивает. Плита за обслуживание 500 р.
А здесь всё бесплатно было – это вот ещё один плюс в копилку Рокета и минус в копилку Тинькова. Ну и, как сказал, было у меня с ними несколько не самых приятных историй.
А что случилось?
Долго рассказывать, но если в двух словах, то ошибочно заблокировали карту на которой были нужные тогда деньги, отказывались восстанавливать, тянули вечность целую, закончилось всё судами и прочими нехорошими вещами. Я всё понимаю, но клиентом Тинькова быть более не хочу
Обнал штоле
И чем мне пользоваться?!
Настоящими банками
Походу придется переходить на наличку, других вариантов нет
Наличка это слишком сложно. Давайте расплачиваться шкурами. К чему эти промежуточные шаги
Ну и где вы теперь восхваляетели Рокета?
блин придется на тинкофф переходить, очень жаль, нравилось в рокете все.
Печально! Единственная дебетовая карта, которой пользуюсь... даже двумя. Удобно оплачивать онлайн сервисы
Жалко, конечно. У меня лично не было никаких нареканий. Ни один переход из банка в банк на мне не сказывался
Жалко, лучший банк по качеству обслуживания и бесперебойной работе( Вопрос, куда теперь дальше, остаётся открытым. У Рокета по опыту общения с другими - самая вменяемая поддержка, да и приложение отличное, хоть после редизайна оно и ухудшилось.
Держателям карт какие-то действия надо совершать по типу вернуть куда-то карту?
ага, курьер приедет чтоб карту забрать, назначь ему встречу в приложении
Рокетрубли в кассе выдадут?
А жаль, приложение у них было одним из лучших в рынке. На уровне Тинькофф-банка. Когда его купило Открытие, я надеялся что Рокетбанк полностью интегрируется в него и заменит приложение от него.
Ну закроется и закроется.
В любом случае количество банков будет сокращаться
Ну главное, чтоб Точку не прикрыли. А так на рокете крест уже пару лет такое ощущение. Условия и тот же кешбек уже давно там хрень. Удивило когда они нормальное приложение стали переделывать а условия лояльности как было плохое так и осталось.
Сотрудников ссаными тряпками выгнать надо. Довели некогда отличный сервис до состояния какого-то говна.
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