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Финансы
Андрей Фролов
17 412

Qiwi закроет «Рокетбанк» Материал редакции

Покупателя для проекта не нашлось.

87 комментариев
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Финтех-сервис «Рокетбанк» будет закрыт, объявила его материнская компания Qiwi в отчётности за 2019 год. Проект искал покупателя с середины 2019 года и не нашёл его.

Qiwi рассчитывает свернуть программу лояльности (в «Рокетбанке» выплачивался кэшбек «рокетрублями»), повысить тарифы и сократить штат — в компании считают, что это приведёт к уходу клиентов в другие банки и проект можно будет закрыть.

Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка».

В рамках мер, которые мы предпринимаем для свертывания проекта «Рокетбанк», мы намерены прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы, что, по нашему мнению, приведет к общему значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращение текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.

Мы ожидаем, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.

сообщение Qiwi

По словам источника vc.ru на банковском рынке, знакомого с показателями «Рокетбанка», к весне 2020 года у сервиса насчитывалось около 400 тысяч активных клиентов. Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова сказала vc.ru, что у банка было 450 тысяч активных «по меркам рынка» клиентов и около миллиона всего.

Qiwi собирается использовать наработки «Рокетбанка» в области b2b2c-сегмента — обслуживания самозанятых. Для этого будут применяться ИТ-системы и ресурсы «Рокетбанка», но в проект как в b2c-сервис Qiwi больше не хочет инвестировать, объяснила Ускова.

Краткая история «Рокетбанка»

«Рокетбанк» был основан в 2013 году. Его создатели, Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион, строили простой для пользователя банковский сервис, а операции с деньгами проводились на инфраструктуре банка-партнёра — в момент запуска им был «Интеркоммерц».

В декабре 2015 года «Рокетбанк» стал выдавать карты в партнёрстве с «Открытием», а в январе 2016 года ЦБ ввёл временную администрацию в «Интеркоммерц». Из-за этого клиенты, которые которые ещё не перешли на карты «Открытия», потеряли доступ к деньгам. В феврале регулятор отозвал лицензию «Интеркоммерца», а «Рокетбанк» предложил пострадавшим клиентам перейти в «Открытие».

В апреле 2016 года «Открытие» полностью выкупил «Рокетбанк» у основателей сервиса и фонда Runa Capital, который вложил в проект $2 млн. Сделка оценивалась в 300 млн рублей. В августе 2017 года «Открытие» стал госбанком: Центробанк объявил о его санации и получил контроль в банке.

До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка»: покупателем стала Qiwi, сумма сделки составила 700 млн рублей. Её закрытие было отложено из-за ввода временной администрации в «Открытие». В июле 2018 года «Рокетбанк» стал переводить клиентов в Qiwi, но некоторым из них отказали в переходе из-за критериев финмониторинга.

Основатели «Рокетбанка» окончательно покинули компанию к весне 2019 года — проект возглавила Анастасия Ускова, которая до этого была операционным директором проекта и в том числе занималась переводом клиентов из «Интеркоммерца» в «Открытие». Виктор Лысенко развивает в Сингапуре онлайн-помощника для управления бизнесом Osome, который запустил в июле 2017 года, Козырев и Колесников занялись сервисом доставки еды «Кухня на районе».

За время работы с Qiwi «Рокетбанк» запустил новое приложение с хранилищем документов, начал работать с самозанятыми и представил первый кредитный продукт — займы «до зарплаты». В марте 2018 года команда «Рокетбанка» запустила отдельный сервис «Рокет Ворк» для составления договоров и выплат вознаграждений самозанятым.

В августе 2019 года совет директоров Qiwi поручил руководству компании изучить возможность продажи «Рокетбанка» из-за несовместимости его бизнес-плана с уровнем риска, к которому готова группа. В 2018 году и за первое полугодие 2019 года убыток «Рокетбанка» составил по 1 млрд рублей. Глава Qiwi Сергей Солонин объяснял тогда это расходами на привлечение клиентов. В третьем квартале 2019 года сервис отчитался об убытке в 632 млн рублей.

#рокетбанк #новость

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87 комментариев
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Ilnur Seebaev

41

Олегу это поднимет настроение, как раз то что нужно)))

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Григорий Догонин

Ilnur
3

да, охуенно поднимет, на фоне налоговых долгов и болезни

Ответить

Алексей Морозов

Ilnur
3

Олег и так был в курсе, ой
https://www.tinkoff.ru/rocket/ 

Ответить

Дима Перегон

14

Вот то, что у них классные дизайнеры были и делали красивые приложения это у рокета не отнять

Ответить

Дмитрий Немов

Дима
24

Было бы неплохо, если бы этих дизайнеров нанял, например, Альфа банк. Им это нужно. 

Ответить

Sergey Simanov

Дмитрий
5

просто найм дизайнеров никак не поможет, это же все про внутренние процессы и вот это всё…

Ответить

Максим Оганов

Дмитрий
3

И поддержку тоже в Альф, а то там и с этим туго (

Ответить

Дмитрий Немов

Максим
0

По ощущениям в последний, наверное, год в Рокете будто человек пять всего было. Значит, они уже куда-то убежали. 

Ответить

Dmitrii Bugrov

Дима
3

А по мне приложения жутко ужасно, особенно новое.. валялась карта просто так..

В чем у них уникальность?

Ответить

Дима Перегон

Dmitrii
1

Ну просто оно продуманнее, чем редизайн у того же Тинькова, который местами прям пытался у Рокета скопировать, но сделала это криво

Ответить

Dmitrii Bugrov

Дима
1

У Тинька как раз все интуитивно понятно, и обнова отличная. Жутко бесит только отсутствие статистики доходов

Ответить

Дмитрий Немов

Dmitrii
0

Если вам не нравилось, то вряд ли я смогу переубедить. Мне нравилась лента покупок, где все было наглядно и красиво. Эту ленту меняли и сами пользователи, отправляя заявки на редактирование. Разделение функционала на три экрана с переходом свайпами. В целом визуальный стиль приятный глазу. Все работало быстро и без проблем. 

Ответить

Dmitrii Bugrov

Дмитрий
1

Понимаю, то есть именно в ощущении конекта, резонанса.

Ответить

Артем Бермонтов

13

Зачем это, если есть тинькоф, который имеет условия намного лучше. Сравнивал.

Ответить

Andy Bezbozhny

Артем
1

ага, при расчёте кэшбека лучше делает округление в меньшую сторону...

Ответить

Mike Kravtsov

Andy
0

А я помню времена, когда не округляли 😇

Ответить

Влад

11

Ну по факту, Рокет был передовым только в самом начале пути. Затем его схему переманили другие банки. И после этого он уже перестал быть нужным. Сейчас он бесполезен, другие банки намного интереснее.

Ответить

Алексей Петров

Влад
0

Расскажите Влад про другие банк-клиенты. По факту есть рокет, альфа и тинькоф на телефоне. У тинькоффа олег, рокет закрывается, остаётся только альфа :(

Ответить

Green

Алексей
4

"У тинькоффа олег"

Всегда было интересно, а как основатель банка влияет на потребительские характеристики банка для конечного пользователя? 

Ответить

Григорий Догонин

10

эх, две недели назад карту открыл(

Ответить

Максим Оганов

8

Ушла эпоха

Ответить

Сергей Плахин

Максим
4

Эпоха свистелок и перделок для зумеров

Ответить

Булат Салаватов

7

Летел на Рокете с самого начала( очень жаль...

Ответить

TheLobsterBox .

6

Рокет чисто народный банк. Никогда бы не подумал что закрытие банка сможет огорчить. Эххх... грустно :(

Ответить

Roman Harder

5

Нееееееееееееееет(((((((((((((((

Ответить

Тимофей Фортунатов

4

Ну вот, блин... Единственный нормальный банк был... И чё делать теперь?

Ответить

Arthur N

Тимофей
0

Банк на букву «Т».

Ответить

Тимофей Фортунатов

Arthur
7

Он говно. Связывался я с ними – больше не хочу. Может быть, конечно, лично мне так с ним не повезло, но впечатления сплошь негативные.

Ответить

Artem Dzyuba

Тимофей
0

5-й год на этом банке, все устраивает. Плита за обслуживание 500 р. 

Ответить

Тимофей Фортунатов

Artem
1

А здесь всё бесплатно было – это вот ещё один плюс в копилку Рокета и минус в копилку Тинькова. Ну и, как сказал, было у меня с ними несколько не самых приятных историй.

Ответить

Dmitry Ievlev

Тимофей
0

А что случилось?

Ответить

Тимофей Фортунатов

Dmitry
0

Долго рассказывать, но если в двух словах, то ошибочно заблокировали карту на которой были нужные тогда деньги, отказывались восстанавливать, тянули вечность целую, закончилось всё судами и прочими нехорошими вещами. Я всё понимаю, но клиентом Тинькова быть более не хочу

Ответить

Dmitry Ievlev

Тимофей
0

Обнал штоле

Ответить

Тимофей

Dmitry
0

Нет конечно, Вы что. Кредит по уже закрытой кредитной карте, ошибка оператора и ретроградный Меркурий – вот это уже более близкие причины

Ответить

B. B.

Arthur
1

А у них тоже есть тариф с абсолютли бесплатным обслуживанием по дебет карте, без всяких там вкладов и неснижаемого остатка?

Ответить

Arthur N

B.
1

Есть, гугли «тариф 6.2».

Ответить

Тинькофф

B.
0

Да, у нас можно иметь дебетовую карту и не платить за обслуживание.

Ответить

bullydiary

3

И чем мне пользоваться?!

Ответить

Alexey Razuvaev

bullydiary
6

Настоящими банками

Ответить

Александр Калин

Alexey
1

Почтабанк ? мтсбанк ?
какой критерий настоящести ?

Ответить

Владимир Серов

bullydiary
–1

Походу придется переходить на наличку, других вариантов нет

Ответить

Эдуард Богомаз

Владимир
8

Наличка это слишком сложно. Давайте расплачиваться шкурами. К чему эти промежуточные шаги

Ответить

Dmitry Ievlev

Эдуард
7

Чеканной золотой монетой

Ответить

Dmitry Ievlev

1

Ну и где вы теперь восхваляетели Рокета?

Ответить

Алексей Петров

Dmitry
5

Здесь я, жаль что уходит, был самым удобным.

Ответить

Максим Оганов

Dmitry
3

Я здесь 🙋🏻‍♂️

Ответить

Кирилл Козлов

Dmitry
3

В Тинькофф =)

Ответить

Артём Чупраков

Dmitry
2

Я тоже тут

Ответить

Ян Гайкевич

Dmitry
2

На месте.

Жаль, конечно, удобно все...

Ответить

Илья Вискерс

Dmitry
2

на месте. и че?

Ответить

Станислав Зверянов

Dmitry
2

Тута!

Ответить

Алексей Зарипов

Dmitry
0

Как всегда, в коментах

Ответить

Иван Д.

Dmitry
0

тут!

Ответить

Фархат Байсадыков

2

блин придется на тинкофф переходить, очень жаль, нравилось в рокете все. 

Ответить

Тинькофф

Фархат
5

Будем рады видеть в числе клиентов. Уверены, найдете для себя много интересного.

Ответить

Phil Balita

3

Ну че вы,  mail.ru  его выкупит  наверно ..

Ответить

Sergey Gerasimov

2

Печально! Единственная дебетовая карта, которой пользуюсь... даже двумя. Удобно оплачивать онлайн сервисы

Ответить

Dmitrii Bugrov

Sergey
0

Чем удобней того же Тинька?

Ответить

Sergey Zvezda

2

Жалко, конечно. У меня лично не было никаких нареканий. Ни один переход из банка в банк на мне не сказывался

Ответить

Kornelius Shikarnauskas

2

Мда уж. Любимый банк(

Ответить

Ruslan Kavetsky

1

Бля, очень жаль, пиздец

Ответить

Антон Заика

1

Жалко, лучший банк по качеству обслуживания и бесперебойной работе( Вопрос, куда теперь дальше, остаётся открытым. У Рокета по опыту общения с другими - самая вменяемая поддержка, да и приложение отличное, хоть после редизайна оно и ухудшилось. 

Ответить

Илья Мушенков

0

Держателям карт какие-то действия надо совершать по типу вернуть куда-то карту?

Ответить

Phil Balita

Илья
2

ага, курьер приедет чтоб карту забрать,  назначь ему встречу в приложении 

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Как быстро комментаторы набежали 😏 чувствуется эпоха самоизоляции 😂

Ответить

Дмитрий Немов

0

Рокетрубли в кассе выдадут? 

Ответить

Илья Чирков

Дмитрий
1

Срочно покупаем рокетноски!

Ответить

Артём Чупраков

0

Как теперь жить

Ответить

Макс

0

А могли продаться Олегу в сентябре 2015 за $1 миллион

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

А чем он был хорошо?

Ответить

Тома Герасимович

0

Ну вот. Только хотела у них карту оформить. Жаль, очень жаль

Ответить

Олча Артна

0

А жаль, приложение у них было одним из лучших в рынке. На уровне Тинькофф-банка. Когда его купило Открытие, я надеялся что Рокетбанк полностью интегрируется в него и заменит приложение от него. 

Ответить

Михаил Потапов

0

rip 

Ответить

Наталия Изотова

0

самый любимый Рокет ;(( грусть какая

Ответить

Nick Sidorov

0

Ну закроется и закроется.
В любом случае количество банков будет сокращаться

Ответить

Elijah Straykov

0

F

Ответить

Никита Диденко

0

только на днях завел там карту(

Ответить

⛄️ Игорь

0

Уходит эпоха удобных банковских клиентов

Ответить

Elijah Straykov

0

Рокетбанк
Даст пятишку просто так...

Ответить

限界 混沌

0

Не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Илья Чирков

0

Все потому что приложение на React Native. @Exey Panteleev был прав

Ответить

Miguel

0

Очень жаль. Куда переходить - большой вопрос. Мерзкий пивовар - не вариант.

Ответить

Денис Фоминов

0

Ну главное, чтоб Точку не прикрыли. А так на рокете крест уже пару лет такое ощущение. Условия и тот же кешбек уже давно там хрень. Удивило когда они нормальное приложение стали переделывать а условия лояльности как было плохое так и осталось.

Ответить

Михаил

–1

Кончилась эпоха смузи и оркекбанка

Ответить

Alexander Peshkov

–1

Можно начинать хантить офисных кальянщиков рокета?

Ответить

Sergey Suzdaltsev

–2

Сотрудников ссаными тряпками выгнать надо. Довели некогда отличный сервис до состояния какого-то говна.

Ответить

Egor Strelnikov

–4

Туда ему и дорога. Вот вообще не жалко. 

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