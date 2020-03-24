Qiwi закроет «Рокетбанк»

Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка».

В рамках мер, которые мы предпринимаем для свертывания проекта «Рокетбанк», мы намерены прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы, что, по нашему мнению, приведет к общему значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращение текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.

Мы ожидаем, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.

