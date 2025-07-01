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Артур Томилко
Карьера

Business Insider узнало, что ИИ-стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати предлагает некоторым специалистам зарплаты до $500 тысяч в год

Без учёта бонусов и опционов.

Источник: Getty Images / Wired 
Источник: Getty Images / Wired 
  • Издание сообщило, что получило сведения о зарплатах в стартапе Мурати Thinking Machines Lab (TML) из документов, которые компании подают при найме иностранных специалистов по американской визе H-1B.
  • Согласно этим документам, TML платит двум техническим специалистам по $450 тысяч в год. Ещё один сотрудник, который указан как «соучредитель, специалист по машинному обучению» тоже зарабатывает $450 тысяч. Одному из специалистов компания платит $500 тысяч в год, но его роль в стартапе не приводится.
  • Данные включают только базовые зарплаты, без учёта премий, бонусов, опционов и других видов поощрений, отмечает Business Insider.
  • Для сравнения: OpenAI платит в техническим специалистам в среднем $292 тысяч в год, отмечает Business Insider. Самая высокая зарплата составляет $530 тысяч в год, а самая низкая — $200 тысяч в год. В Anthropic это $690 тысяч и $300 тысяч в год соответственно при средней зарплате в $387,5 тысячи в год.
  • Мурати ушла из OpenAI в сентябре 2024 года, а в феврале 2025-го объявила о запуске Thinking Machines Lab. Она также наняла некоторых бывших сотрудников OpenAI: сооснователь Джон Шульман стал главным научным сотрудником, а бывший вице-президент отдела постобучения Баррет Зоф — техническим директором.
  • В июне 2025 года стартап привлёк $2 млрд при оценке в $10 млрд. Компания заявляла, что сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей», но пока не представила ни одного продукта.
  • Высокие зарплаты специалистов в сфере ИИ обусловлены усилившейся конкуренцией за сотрудников со стороны крупных компаний, отмечает Business Insider. В начале июня Bloomberg узнало, что Марк Цукерберг переманивает сотрудников из OpenAI и Google, а также пытался предложить контракт сооснователю OpenAI Илье Суцкеверу, но безуспешно.
  • 17 июня глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился.
  • Уже 24 июня он заявил, что «вербовка» исследователей его не волнует. Впрочем, после этого OpenAI начала пересматривать выплаты сотрудникам после того, сообщило Wired.

#новости #ai #зарплаты

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