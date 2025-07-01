Business Insider узнало, что ИИ-стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати предлагает некоторым специалистам зарплаты до $500 тысяч в год

Без учёта бонусов и опционов.Источник: Getty Images / Wired Издание сообщило, что получило сведения о зарплатах в стартапе Мурати Thinking Machines Lab (TML) из документов, которые компании подают при найме иностранных специалистов по американской визе H-1B.Согласно этим документам, TML платит двум техническим специалистам по $450 тысяч в год. Ещё один сотрудник, который указан как «соучредитель, специалист по машинному обучению» тоже зарабатывает $450 тысяч. Одному из специалистов компания платит $500 тысяч в год, но его роль в стартапе не приводится.Данные включают только базовые зарплаты, без учёта премий, бонусов, опционов и других видов поощрений, отмечает Business Insider.Для сравнения: OpenAI платит в техническим специалистам в среднем $292 тысяч в год, отмечает Business Insider. Самая высокая зарплата составляет $530 тысяч в год, а самая низкая — $200 тысяч в год. В Anthropic это $690 тысяч и $300 тысяч в год соответственно при средней зарплате в $387,5 тысячи в год.Мурати ушла из OpenAI в сентябре 2024 года, а в феврале 2025-го объявила о запуске Thinking Machines Lab. Она также наняла некоторых бывших сотрудников OpenAI: сооснователь Джон Шульман стал главным научным сотрудником, а бывший вице-президент отдела постобучения Баррет Зоф — техническим директором.В июне 2025 года стартап привлёк $2 млрд при оценке в $10 млрд. Компания заявляла, что сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей», но пока не представила ни одного продукта.Высокие зарплаты специалистов в сфере ИИ обусловлены усилившейся конкуренцией за сотрудников со стороны крупных компаний, отмечает Business Insider. В начале июня Bloomberg узнало, что Марк Цукерберг переманивает сотрудников из OpenAI и Google, а также пытался предложить контракт сооснователю OpenAI Илье Суцкеверу, но безуспешно.17 июня глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился.Уже 24 июня он заявил, что «вербовка» исследователей его не волнует. Впрочем, после этого OpenAI начала пересматривать выплаты сотрудникам после того, сообщило Wired.#новости #ai #зарплаты