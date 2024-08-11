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Евгения Евсеева
Деньги

День 900: Роскомнадзор потребовал от App Store объяснить причины удаления Rutube

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 900: Роскомнадзор потребовал от App Store объяснить причины удаления Rutube

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 августа: доллар — 87,99 рубля (на 1,43 рубля больше, чем 9 августа), евро — 95,18 рубля (на 1,05 рубля больше).

ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если будет сомневаться, что инфляция в стране замедляется. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%.

в ответ на вопрос — при каких условиях ЦБ может поднять ставку до 20%

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор направил письмо администрации App Store с требованиями снять все ограничения с приложения Rutube и разъяснить причины его удаления из App Store, заявили «РИА Новости в ведомстве».

Новости предыдущего дня, 10 августа — здесь.

#новости

29
29 комментариев
Flame Host

Причина удаления это ваша тупизна роскомнадзор, не буди лихо пока тихо)

10
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Aleksei M

Пиратский контент же

9
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Gre Li

Удивительно, как до сих пор держался. Видимо, удавалось оставаться в тени до недавних событий.

2
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Flame Host

ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если будет сомневаться, что инфляция в стране замедляется

Достаточно выключить телевизор, и выйти в магазин)

9
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Станислав

А РКН не хочет рассказать почему заблокировали ютуб, показать официальный документ, причину?

8
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Ракс

Уж кто кто, а Эпл не обязана роскомнадзору ничего обьяснять.
Насколько я знаю у эпл в принципе крайне закрытый стор, из которого они постоянно кого выпиливают.

5
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Alexey

Обязан, и apple ответит и восстановит.

7
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