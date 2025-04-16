США планируют потребовать от 70 стран ограничить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин — WSJ

В прошлую среду Трамп объявил о новых торговых пошлинах против всего мира, и мир этот несколько закачался: всего за 2 дня и рынки акций, и нефть обвалились более чем на 10%. Мнения о том, что происходит и почему, разделились. В этом материале я разобрал все основные версии по поводу того, чего конкретно пытается добиться Трамп.