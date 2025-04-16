США планируют потребовать от 70 стран ограничить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин — WSJ

Цель — изолировать экономику КНР, которая пока отказывается идти на нужные США уступки. По словам осведомлённых собеседников WSJ, администрация президента Дональда Трампа планирует призвать государства запретить поставлять «через них» товары из Китая, ограничить «"поглощение" [его] дешёвых промышленных товаров», а также запретить китайским компаниям «размещаться их территориях».Источники говорят, что так США хочет «заставить Пекин сесть за стол переговоров». По их данным, один из главных инициаторов стратегии — министр финансов Скотт Бессент. Он же не исключал делистинг китайских акций с американских бирж.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указывала на то, что Китаю сделка с США нужнее: ему нужен «американский потребитель». На запрос WSJ не ответили ни в Белом доме, ни в Минфине США.Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что Китай может положиться на себя и «не боится необоснованного давления».Си Цзиньпин и Трамп. Источник фото: Getty ImagesВ феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%, на что тот тоже ответил повышением до 125%.10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%. 15 апреля добавили: стране может грозить ставка вплоть до 245%.Павел КомаровскийДеньги7 апрЗачем Трамп начал торговую войну: разбираем все объяснения причин ввода тарифов В прошлую среду Трамп объявил о новых торговых пошлинах против всего мира, и мир этот несколько закачался: всего за 2 дня и рынки акций, и нефть обвалились более чем на 10%. Мнения о том, что происходит и почему, разделились. В этом материале я разобрал все основные версии по поводу того, чего конкретно пытается добиться Трамп.#новости