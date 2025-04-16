Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Карьера
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

США планируют потребовать от 70 стран ограничить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин — WSJ

Цель — изолировать экономику КНР, которая пока отказывается идти на нужные США уступки.

  • По словам осведомлённых собеседников WSJ, администрация президента Дональда Трампа планирует призвать государства запретить поставлять «через них» товары из Китая, ограничить «"поглощение" [его] дешёвых промышленных товаров», а также запретить китайским компаниям «размещаться их территориях».
  • Источники говорят, что так США хочет «заставить Пекин сесть за стол переговоров». По их данным, один из главных инициаторов стратегии — министр финансов Скотт Бессент. Он же не исключал делистинг китайских акций с американских бирж.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указывала на то, что Китаю сделка с США нужнее: ему нужен «американский потребитель». На запрос WSJ не ответили ни в Белом доме, ни в Минфине США.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что Китай может положиться на себя и «не боится необоснованного давления».
Си Цзиньпин и Трамп. Источник фото: Getty Images
Си Цзиньпин и Трамп. Источник фото: Getty Images
  • В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.
  • 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.
  • 9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%, на что тот тоже ответил повышением до 125%.
  • 10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%. 15 апреля добавили: стране может грозить ставка вплоть до 245%.
Павел Комаровский
Деньги
Зачем Трамп начал торговую войну: разбираем все объяснения причин ввода тарифов

В прошлую среду Трамп объявил о новых торговых пошлинах против всего мира, и мир этот несколько закачался: всего за 2 дня и рынки акций, и нефть обвалились более чем на 10%. Мнения о том, что происходит и почему, разделились. В этом материале я разобрал все основные версии по поводу того, чего конкретно пытается добиться Трамп.

Зачем Трамп начал торговую войну: разбираем все объяснения причин ввода тарифов

#новости

11
3
1
1
41 комментарий