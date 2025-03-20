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Карина Пардаева
Ритейл

Производитель кондиционеров «Русклимат» через суд лишил шведскую Ericsson прав на её товарный знак

Суд впервые отменил правовую охрану знака иностранной компании, покинувшей Россию после февраля 2022 года.

  • Роспатент 12 марта 2025 года зарегистрировал товарный знак Ericsson за ООО «Р-Климат» («Русклимат»). Его оформили для продажи одежды, обуви и головных уборов, пишет «Коммерсантъ».
  • «Русклимат» регистрирует бренд «в интересах иностранной компании-партнёра из дружественной России страны», отметил представитель компании. По его словам, заявку на регистрацию знака Ericsson для бытовой техники Роспатент ещё не рассмотрел.
  • Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что решение суда прецедентное. Юристы предупредили, что в 2025 году заканчивается трёхлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие иностранные компании, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов на территории России.
  • В 2022 году шведский производитель Telefonaktiebolaget LM Ericsson прекратил деятельность в России. Весной 2024 года «Русклимат» подал иск с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков Ericsson. В октябре того же года суд полностью его удовлетворил.
  • Российская компания тогда отрицала, что собирается регистрировать созвучный бренд, но юристы указывали, что она передала такую заявку в Роспатент ещё в 2023 году — через третье лицо.

#новости

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