Производитель кондиционеров «Русклимат» через суд лишил шведскую Ericsson прав на её товарный знак

Суд впервые отменил правовую охрану знака иностранной компании, покинувшей Россию после февраля 2022 года.Роспатент 12 марта 2025 года зарегистрировал товарный знак Ericsson за ООО «Р-Климат» («Русклимат»). Его оформили для продажи одежды, обуви и головных уборов, пишет «Коммерсантъ».«Русклимат» регистрирует бренд «в интересах иностранной компании-партнёра из дружественной России страны», отметил представитель компании. По его словам, заявку на регистрацию знака Ericsson для бытовой техники Роспатент ещё не рассмотрел.Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что решение суда прецедентное. Юристы предупредили, что в 2025 году заканчивается трёхлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие иностранные компании, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов на территории России.В 2022 году шведский производитель Telefonaktiebolaget LM Ericsson прекратил деятельность в России. Весной 2024 года «Русклимат» подал иск с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков Ericsson. В октябре того же года суд полностью его удовлетворил.Российская компания тогда отрицала, что собирается регистрировать созвучный бренд, но юристы указывали, что она передала такую заявку в Роспатент ещё в 2023 году — через третье лицо.#новости