Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на проблемы с доступом к приложению из-за границы Статьи редакции
Компания пока рекомендует пользоваться VPN с российским IP-адресом.
589 просмотров
- О проблемах написали пользователи в Twitter. У них доступ к приложению ограничен с 7 ноября.
- В комментариях к сообщениям поддержка «Альфа-банка» ответила, что знает о проблемах с доступом к сайту и приложению из-за границы. В качестве решения предлагают зайти, использовав VPN с российским IP-адресом.
- В «Альфе-банке» добавили vc.ru, что «сбоя нет, но из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей».
Так это ж скрипт-кидди и прочие Тарасы из обоссанной "айтиармии-юэй" дудосят со вчера. Кстати, кинуть репорт на канал - богоугодное и кармически правильное дело, даст Бог, прикроют очередную клоаку этих борцунов...
https://t.me/itarmyofukraine2022/855
Пожаловались они. Ябеды-Корябеды!
Альфа инвестиции так же на территории рф с трудом заходит
«Сбоя нет, но вы держитесь» – отвечает поддержка «Альфа-банка».
хм, даже без впна работает нормально, вчера тоже проблем не заметил
Ты в России значит
ага, скажи это местным)) по альфе в рф, по сберу не в рф. кому верить..
Скрепные сертификаты? Ну здравствуй, тот самый «vpn наоборот».
Так а зачем выезжать? В России все есть и работает
альфа вчера и в России лежала да и сегодня у некоторых лежит
ничего страшного. Встанет. Встааанем! Гооойдааа!