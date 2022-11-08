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Маша Цепелева

Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на проблемы с доступом к приложению из-за границы Статьи редакции

Компания пока рекомендует пользоваться VPN с российским IP-адресом.

589 просмотров
  • О проблемах написали пользователи в Twitter. У них доступ к приложению ограничен с 7 ноября.
Ne_twoja_Zu @Trolka6

Ребята, а может у кого есть Альфа-банк и вы в ес, вы можете зайти в него?

Rocky1998 @Rocky19986

@alfabank второй день не могу зайти в приложение Альфа банк. Что происходит?!

PM 🕯 გაუმარჯოს საქართველოს @poli_mal

@alfabank Приложение на айфоне перестало логиниться, ни по отпечатку, ни по пин-коду. Оно ещё заработает или все, можно удалять?

PM 🕯 გაუმარჯოს საქართველოს @poli_mal

@alfabank Друзья, у вас все упало, ни сайт, ни приложение, не работает ни-че-го. Сайт вообще не загружается даже.

OMG, jay dee wuz here! @jdwuzhere

Привет @alfabank. А почему я не могу войти ни в личный, ни в бизнес аккаунт ни в приложении, ни на сайте с турецкого IP?

  • В комментариях к сообщениям поддержка «Альфа-банка» ответила, что знает о проблемах с доступом к сайту и приложению из-за границы. В качестве решения предлагают зайти, использовав VPN с российским IP-адресом.
  • В «Альфе-банке» добавили vc.ru, что «сбоя нет, но из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей».
Альфа-Банк @alfabank

@robert_egorov Проводим технические работы 👨‍🔧 Временно не получится войти в приложение, если вы за границей, извините. Попробуйте, пожалуйста, позже ещё раз. Либо попробуйте зайти через VPN, подключив российский IP-адрес.

#новость #альфабанк

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11 комментариев
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 Евгений Мартынов

Так это ж скрипт-кидди и прочие Тарасы из обоссанной "айтиармии-юэй" дудосят со вчера. Кстати, кинуть репорт на канал - богоугодное и кармически правильное дело, даст Бог, прикроют очередную клоаку этих борцунов...
https://t.me/itarmyofukraine2022/855

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Слегка Придурковатый

Пожаловались они. Ябеды-Корябеды!

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Александр Виннер

Альфа инвестиции так же на территории рф с трудом заходит

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Вадим Д.

«Сбоя нет, но вы держитесь» – отвечает поддержка «Альфа-банка».

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виктор сикрит

хм, даже без впна работает нормально, вчера тоже проблем не заметил

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seva slepnev

Ты в России значит

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виктор сикрит

ага, скажи это местным)) по альфе в рф, по сберу не в рф. кому верить..

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Вадим Д.

Скрепные сертификаты? Ну здравствуй, тот самый «vpn наоборот».

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Олег Трулев

Так а зачем выезжать? В России все есть и работает

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Андрей

альфа вчера и в России лежала да и сегодня у некоторых лежит

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Олег Трулев

ничего страшного. Встанет. Встааанем! Гооойдааа!

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