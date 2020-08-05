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Соцсети
Лиана Липанова
1921

Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels ещё в 50 странах — России среди них нет Материал редакции

Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и добавлять на них эффекты.

24 комментария
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Facebook объявила о запуске на базе Instagram нового формата «историй» под названием Reels. Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и редактировать их с помощью эффектов, звуков и других инструментов.

Instagram @instagram
Hellooooo, Reels 🙌

Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.

Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.

🤳🤩🎥✨😂👀💯

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement/ https://t.co/FjSGSpSGpn

Facebook тестировала Reels с ноября 2019 года в Бразилии. На этот раз сервис запустился в 50 странах, включая США, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и другие, уточнили vc.ru в пресс-службе Facebook.

«Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку», — уточнил представитель компании. В России в Instagram нет также стикеров для добавления музыки в «истории».

Пользователи смогут снять видео, выбрав звук из музыкальной библиотеки соцсети. Кроме того, записать можно и свой оригинальный звук — если аккаунт открытый, то в будущем оригинальным звуком смогут воспользоваться и другие пользователи.

Для съёмки можно выбрать обратный отсчёт, тогда запись начнётся через три секунды после нажатия кнопки. Можно записать весь ролик сразу, по частям или загрузить из телефона.

Перед записью следующего кадра можно выровнять объекты на предыдущем, чтобы создать плавные переходы. В сервисе можно ускорить или замедлить видео или аудио, а также выбрать обложку ролика.

При нажатии на песню, хэштеги или эффект будет открываться страница со всеми роликами, в которых используется этот элемент.

Reels можно опубликовать в ленте (тогда видео появится в общем профиле) или поделиться с более широкой аудиторией в новом специальном разделе на вкладке Explore. На странице профиля также появится вкладка для Reels. Видео можно опубликовать и в «историях», но тогда оно не появится в Explore и в профиле.

В личном кабинете можно настроить приватность: запретить другим пользователям применять оригинальный звук или разрешить видеть ролики Reels только своим подписчикам.

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vc.ru

#новость #facebook #instagram

Лиана Липанова
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24 комментария
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Andreas Blokh

8

Надеюсь в России и не будет :(

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Ilya Brin

8

Время делать прилу для автопостинга во все однотипные сервисы 😏

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Дмитрий Лукиенко

3

Очень полезная штука. Жить без нее нельзя было

Ответить

Arthur Niazyan

2

15 секунд - непозволительно долго.

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Vanya Zemlyanukhin

Arthur
1

Согласен. Двух секунд было бы достаточно

Ответить

Anton Reut

2

Деградация сервисов и контента. Люди уже не делают интересный или ценный контент зато потрясти жопой несколько секунд это всегда пожалуйста. 

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Сергей Милосердов

1

Все-равно Тик-Ток уже стал чем-то нарицательным, так что...

Ответить

Andreas Blokh

Сергей
1

Вайны тоже нарицательным были, а где они, кстати?

Ответить

Сергей Милосердов

Andreas
1

Слово "Вайнер" ещё долго существовал после заката Vine, да и до сих пор так называют многих блогеров-вайнеров. Ну и собственно сам сервис где-то на амбразуре потихоньку перерождается, не помню, под каким названием теперь.

Ну и как бы вы не сравнивайте. ТикТок более стремительно набирает обороты, к сожалению. И "тиктокер" в любом случае есть и будет нарицательным. Никто не будет говорить "рильсер".

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Vanya Zemlyanukhin

Сергей
2

Рильсер - нет, рилер - вполне возможно)

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Сергей Милосердов

Vanya
2

Да ну) IGTV что-то альтернативой YouTube не стал, хотя очень хотел и хочет. Ну и в любом случае тикток будет всегда в приоритете у тиктокера, а рилс уже может как дополнение к его блогерской деятельности. Я уж не говорю про "Клипы" от Вконтакте. Там даже не знаю, как назвать можно людей) Целые клипмейкеры они получается) 

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Vanya

Сергей
0

Ну тут еще надо учитывать, что тик-ток сейчас под давлением в штатах. Если реально заблокируют (не верю в это), то вполне себе может и взлетит.

По поводу IGTV - непонятно, кем он там хочет стать. Хотел бы стать Ютубом, наверное пилили бы кроссплатформенность уже давно, а то кроме как с мобилы этот IGTV и не посмотреть (без танцев с бубном).

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Михаил Арнаутов

Andreas
0

семь лет назад у людей не было дешевых смартфонов с хорошей камерой 

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Vanya Zemlyanukhin

Михаил
2

Да сейчас тоже камеры в дешёвых смартфонах нельзя назвать хорошими.

Ответить

Пп Пп

Сергей
1

В Индии забанен Тик-Ток, так чтт покатит.

Ответить

Anton Reut

Сергей
0

Предлагаю название для очередного мессенджер - TapTalk и пусть китайцы обосруться от злости ))

Ответить

Сергей Ивановский

1

Если алгоритмы продвижения видео будут такие же, то у reels есть шанс.

Ответить

Аарон Малис

0

Бля, да все туда перейдут скоро. т. к. новая соцсеть — увеличивает возможность новичку стать популрным. 

Ответить

Vanya Zemlyanukhin

Аарон
1

Дауном. Популярным дауном

Ответить

Аарон Малис

Vanya
0

Возможно, зато с возможностью оплатить себе обучающие курсы, а не работать в маке и тратить свою жизнь на подачу еды долбоебам. 

Ответить

Vanya Zemlyanukhin

Аарон
0

Ага, каждый первый мамкин клипмейкер сможет себе стэнфорд оплатить уже через месяц после установки приложения 😁

Ответить

Аарон Малис

Vanya
0

При чем тут через месяц? Вы втупливаете или как? Это один из единственных способов пробиться куда-то бедным, но в чем-то талантливым людям. Например как музыка или бокс. Если для вас это недоступно для понимания, хуль тут... трава не расти.

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Комментарий удален

Sergei Timofeyev

0

Тик-ток размывают

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Антон Курочкин

0

Не взлетит. Инста это про выебоны и фэшн, а ТикТок про подурачиться

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