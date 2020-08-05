Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и добавлять на них эффекты.

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Facebook объявила о запуске на базе Instagram нового формата «историй» под названием Reels. Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и редактировать их с помощью эффектов, звуков и других инструментов.

Instagram @instagram



Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.



Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.



🤳🤩🎥✨😂👀💯



https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement/ https://t.co/FjSGSpSGpn Hellooooo, Reels 🙌Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.🤳🤩🎥✨😂👀💯

Facebook тестировала Reels с ноября 2019 года в Бразилии. На этот раз сервис запустился в 50 странах, включая США, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и другие, уточнили vc.ru в пресс-службе Facebook.

«Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку», — уточнил представитель компании. В России в Instagram нет также стикеров для добавления музыки в «истории».

Пользователи смогут снять видео, выбрав звук из музыкальной библиотеки соцсети. Кроме того, записать можно и свой оригинальный звук — если аккаунт открытый, то в будущем оригинальным звуком смогут воспользоваться и другие пользователи.

Для съёмки можно выбрать обратный отсчёт, тогда запись начнётся через три секунды после нажатия кнопки. Можно записать весь ролик сразу, по частям или загрузить из телефона.

Перед записью следующего кадра можно выровнять объекты на предыдущем, чтобы создать плавные переходы. В сервисе можно ускорить или замедлить видео или аудио, а также выбрать обложку ролика.

При нажатии на песню, хэштеги или эффект будет открываться страница со всеми роликами, в которых используется этот элемент.

Reels можно опубликовать в ленте (тогда видео появится в общем профиле) или поделиться с более широкой аудиторией в новом специальном разделе на вкладке Explore. На странице профиля также появится вкладка для Reels. Видео можно опубликовать и в «историях», но тогда оно не появится в Explore и в профиле.