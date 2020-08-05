Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels ещё в 50 странах — России среди них нет Материал редакции
Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и добавлять на них эффекты.
Facebook объявила о запуске на базе Instagram нового формата «историй» под названием Reels. Пользователи смогут записывать 15-секундные видео и редактировать их с помощью эффектов, звуков и других инструментов.
Facebook тестировала Reels с ноября 2019 года в Бразилии. На этот раз сервис запустился в 50 странах, включая США, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и другие, уточнили vc.ru в пресс-службе Facebook.
«Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать музыку», — уточнил представитель компании. В России в Instagram нет также стикеров для добавления музыки в «истории».
Пользователи смогут снять видео, выбрав звук из музыкальной библиотеки соцсети. Кроме того, записать можно и свой оригинальный звук — если аккаунт открытый, то в будущем оригинальным звуком смогут воспользоваться и другие пользователи.
Для съёмки можно выбрать обратный отсчёт, тогда запись начнётся через три секунды после нажатия кнопки. Можно записать весь ролик сразу, по частям или загрузить из телефона.
Перед записью следующего кадра можно выровнять объекты на предыдущем, чтобы создать плавные переходы. В сервисе можно ускорить или замедлить видео или аудио, а также выбрать обложку ролика.
При нажатии на песню, хэштеги или эффект будет открываться страница со всеми роликами, в которых используется этот элемент.
Reels можно опубликовать в ленте (тогда видео появится в общем профиле) или поделиться с более широкой аудиторией в новом специальном разделе на вкладке Explore. На странице профиля также появится вкладка для Reels. Видео можно опубликовать и в «историях», но тогда оно не появится в Explore и в профиле.
В личном кабинете можно настроить приватность: запретить другим пользователям применять оригинальный звук или разрешить видеть ролики Reels только своим подписчикам.
15 секунд - непозволительно долго.
Деградация сервисов и контента. Люди уже не делают интересный или ценный контент зато потрясти жопой несколько секунд это всегда пожалуйста.
Все-равно Тик-Ток уже стал чем-то нарицательным, так что...
Вайны тоже нарицательным были, а где они, кстати?
Слово "Вайнер" ещё долго существовал после заката Vine, да и до сих пор так называют многих блогеров-вайнеров. Ну и собственно сам сервис где-то на амбразуре потихоньку перерождается, не помню, под каким названием теперь.
Ну и как бы вы не сравнивайте. ТикТок более стремительно набирает обороты, к сожалению. И "тиктокер" в любом случае есть и будет нарицательным. Никто не будет говорить "рильсер".
Рильсер - нет, рилер - вполне возможно)
Да ну) IGTV что-то альтернативой YouTube не стал, хотя очень хотел и хочет. Ну и в любом случае тикток будет всегда в приоритете у тиктокера, а рилс уже может как дополнение к его блогерской деятельности. Я уж не говорю про "Клипы" от Вконтакте. Там даже не знаю, как назвать можно людей) Целые клипмейкеры они получается)
Ну тут еще надо учитывать, что тик-ток сейчас под давлением в штатах. Если реально заблокируют (не верю в это), то вполне себе может и взлетит.
По поводу IGTV - непонятно, кем он там хочет стать. Хотел бы стать Ютубом, наверное пилили бы кроссплатформенность уже давно, а то кроме как с мобилы этот IGTV и не посмотреть (без танцев с бубном).
семь лет назад у людей не было дешевых смартфонов с хорошей камерой
Да сейчас тоже камеры в дешёвых смартфонах нельзя назвать хорошими.
Предлагаю название для очередного мессенджер - TapTalk и пусть китайцы обосруться от злости ))
Бля, да все туда перейдут скоро. т. к. новая соцсеть — увеличивает возможность новичку стать популрным.
Дауном. Популярным дауном
Возможно, зато с возможностью оплатить себе обучающие курсы, а не работать в маке и тратить свою жизнь на подачу еды долбоебам.
Ага, каждый первый мамкин клипмейкер сможет себе стэнфорд оплатить уже через месяц после установки приложения 😁
При чем тут через месяц? Вы втупливаете или как? Это один из единственных способов пробиться куда-то бедным, но в чем-то талантливым людям. Например как музыка или бокс. Если для вас это недоступно для понимания, хуль тут... трава не расти.
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