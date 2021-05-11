Платформа будет каждый месяц награждать авторов, чьи видео набрали большое количество просмотров

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Фонд будет платить создателям сервиса Shorts за их самый просматриваемый контент в течение 2021 и 2022 годов, пишет TechCrunch.

Авторы не смогут обратиться в фонд за помощью при производстве контента. Вместо этого YouTube будет каждый месяц вознаграждать пользователей, чьи видео набрали определённое количество просмотров.

Компания рассчитывает ежемесячно раздавать деньги «тысячам» создателей. Для этого не нужно участвовать в партнёрской программе YouTube — любой может получить вознаграждение, создав оригинальный контент для Shorts.

YouTube не рассказывает детали о работе фонда — например, как будут проверять авторов и какую сумму они могут получить. Также неизвестно, смогут ли авторы получить деньги несколько раз — если большое количество просмотров наберут несколько видео.

Компания подчеркивает, что вознаграждение получит только «оригинальный» контент, но не уточняет, как будет проверять, загружено ли видео на другие платформы — например, Reels, Snapchat или TikTok.

Snapchat платит $1 млн в день создателям за их лучшие видео в своём сервисе коротких видео Spotlight, а летом 2020 года в TikTok сообщали о планах выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд в ближайшие три года.