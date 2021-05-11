Соцсети
Евгения Евсеева

YouTube запустит фонд на $100 млн для авторов своего сервиса Shorts — конкурента TikTok Статьи редакции

Платформа будет каждый месяц награждать авторов, чьи видео набрали большое количество просмотров

10 10 комментариев
1046 просмотров

Фонд будет платить создателям сервиса Shorts за их самый просматриваемый контент в течение 2021 и 2022 годов, пишет TechCrunch.

Авторы не смогут обратиться в фонд за помощью при производстве контента. Вместо этого YouTube будет каждый месяц вознаграждать пользователей, чьи видео набрали определённое количество просмотров.

Компания рассчитывает ежемесячно раздавать деньги «тысячам» создателей. Для этого не нужно участвовать в партнёрской программе YouTube — любой может получить вознаграждение, создав оригинальный контент для Shorts.

YouTube не рассказывает детали о работе фонда — например, как будут проверять авторов и какую сумму они могут получить. Также неизвестно, смогут ли авторы получить деньги несколько раз — если большое количество просмотров наберут несколько видео.

Компания подчеркивает, что вознаграждение получит только «оригинальный» контент, но не уточняет, как будет проверять, загружено ли видео на другие платформы — например, Reels, Snapchat или TikTok.

Snapchat платит $1 млн в день создателям за их лучшие видео в своём сервисе коротких видео Spotlight, а летом 2020 года в TikTok сообщали о планах выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд в ближайшие три года.

YouTube начал тестировать Shorts в марте 2021 года — до этого он с сентября 2020 года работал в Индии. По данным компании, на него приходится более 3,5 млрд просмотров в день.

#новость #youtube #tiktok

10 10 комментариев
3
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Сергей Щукин

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Жду когда будут платить миллионы создателям оригинального видео длиной 9 секунд

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Андрей Иванов

Сергей
1

А ещё не платят?

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Сергей Щукин

Андрей
0

🤔 не удивлюсь, если уже.. но мэйнстрим пока ещё оставляет 60 сек на сторителлинг ;)

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Andreas Lapueros

0

20 век: Азия копирует западные вещи
21 век: Запад копирует азиатские вещи 

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Степан Фадеев

Andreas
0

Когда уже Россия начнёт?

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Тимур Петров

Степан
1

22 век: одна половина России становится азией, другая западом.

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Murat Oshroev

Степан
0

У России свой путь. 

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Artem Zabrodskii

Степан
0

Вам не понравиться то что мы скопируем из Азии.

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Andrey Vladimirsky

0

Блин, как же эта срань без полосы прокрутки и с неудобным UX бесит. Я то ещё думал, вот, нефиг делать продактам ютуба, что они всякое говно делают. А они, оказывается, с тиктоком воюют

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boj Ko

0

Никогда еще YouTube так низко не падал.
Пора покупать акции тик тока

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