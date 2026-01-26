Еврокомиссия начала расследование против X и чат-бота Grok из-за распространения сексуализированных дипфейков

Соцсети может грозить штраф на сумму до 6% от годовой глобальной выручки. Расследование проводят в соответствии с европейским законом о цифровых услугах (DSA). Еврокомиссия оценит, соответствовала ли компания X требованиям по защите пользователей при интеграции чат-бота Grok, пишет Politico. По словам регулятора, компания должна была «надлежащим образом» оценить риски, связанные с созданием сексуализированных изображений реальных людей без их согласия.За 11 дней, в течение которых функция редактирования изображений через аккаунт Grok работала без ограничений, бот мог сгенерировать до 3 млн изображений сексуального характера и 20 тысяч изображений сексуализированного насилия над детьми, оценили в ведомстве.Штраф за нарушение DSA может достигать 6% от годовой глобальной выручки компании, отмечает Politico. В декабре 2025 года Еврокомиссия оштрафовала X на $140 млн по другому делу — за нарушение правил модерации контента. После этого соцсеть заблокировала рекламный аккаунт регулятора.В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте. Генерации отображались в комментариях под исходным постом.В январе 2026 года в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. После этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. На фоне критики X сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами доступным только платным подписчикам.Несмотря на это, британский регулятор Ofcom по просьбе правительства начал расследование против X. В случае нарушений соцсети может грозить блокировка.О расследовании также объявили власти Калифорнии. После этого соцсеть ограничила для всех пользователей возможность генерировать через аккаунт Grok откровенные изображения реальных людей.#новости #x