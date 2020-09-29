Большое интервью с Константином Кругловым — он придумал колонки с «Алисой» и теперь проектирует будущее голосовых помощников, рассуждает про рынок и объясняет, когда на голосовых запросах наконец-то можно будет заработать.

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Константин Круглов

24 сентября «Сбер» представил виртуального ассистента «Салют» и первые устройства собственной экосистемы — ТВ-приставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal.

Главный конструктор «Сбера» — Константин Круглов, в прошлом ответственный за «умную» колонку «Яндекс.Станция». На закрытой демонстрации он показал разработки, а в интервью vc.ru рассказал:

Как устроен российский рынок «умных» устройств

Что происходит на рынке и как он будет развиваться? «Умные» устройства не будут и не должны существовать как отдельный сегмент. Любая техника: телевизор, колонка, чайник, — это поверхность, на которой может жить ассистент, и, следовательно, она может стать «умной».

По статистике «Эльдорадо», за последний квартал 2019 года количество проданных колонок с ассистентами увеличилось в шесть с половиной раз год к году. Продажи колонок увеличились в целом на 30%, с ассистентом — в шесть с половиной раз. Уже понятно, что колонки без ассистента скоро не будут существовать.

«Умные» колонки решали конкретную задачу — научить пользователя взаимодействовать с голосовым помощником.

Это понятный форм-фактор для решения задачи знакомства: само устройство привычно, в него легко встроить микрофон, после этого оно может говорить и слышать. Управление голосом в процессе прослушивания музыки — это тоже очень понятный кейс. Задача «умной» колонки — войти в домохозяйство с музыкой, научить пользователя взаимодействовать с голосовым ассистентом во время прослушивания, а дальше больше: создавать голосом напоминания, будильники, спрашивать о погоде, задавать справочные вопросы, совершать покупки.

Очевидно, что следующая за колонкой поверхность, где будет появляться виртуальный ассистент, — «умные» дисплеи и телевизоры. Ведь наличие экрана кардинальным образом расширяет количество кейсов, в рамках которых пользователь может действовать через виртуального ассистента.

С экраном удобнее совершать покупки, выбирать различные варианты ответов, смотреть рецепты, изучать язык, играть.

Мне кажется, сейчас устройства с ассистентами и экраном дают на порядок больше возможностей, чем ассистент в чисто голосовом режиме. По аналитике мы видим, как сильно растёт сегмент смарт-дисплеев. Думаю, техника с экранами — это следующая ниша, где традиционные устройства будет меняться на «умные».

А дальше пойдёт длинный хвост приборов, в которых ты сейчас меньше всего ожидаешь услышать ассистента. Например, холодильник. Открываешь его, а там нет молока. Конечно, по-настоящему «умный» ассистент не допустил бы такого и к тому моменту уже заказал бы молоко. Несовершенный, но всё же полезный, ещё будет ожидать команды «молочка бы мне».

Мне кажется, «умность» — это характеристика любого устройства, которую оно со временем приобретёт.

Я верю в концепцию ambient-устройств в будущем: все окружающие тебя устройства будут становиться твоими персональными (в них будет активироваться твой персональный виртуальный ассистент) в момент твоего взаимодействия с ними.

Не нужно будет задумываться, куда говорить, чтобы активировать ассистента. В большинство уже будет интегрирован ассистент, и он тебя узнает по лицу, голосу и другим факторам. Для этого есть множество способов.

Такие устройства будут повсюду: дома, в твоей или арендованной машине, на рабочем столе, в лифте, в парковочном автомате, на столике в ресторане, в гостинице.

Кто на российском рынке зарабатывает на голосовых ассистентах? Есть ли такие?

Сейчас в мире никто не зарабатывает, может, только Xiaomi. Но все верят, что это скоро произойдет. Это для всех сейчас инвестиция.

Уровень зрелости рынка виртуальных помощников — как на заре первых поисковиков, когда уже был веб, был поиск, был Yahoo, но не было устоявшейся бизнес-модели. Я в конце 90-х работал в США в дотком-компании: у нас было понимание того, что мы создаём серьёзную ценность для потребителя, но мы не знали, как на этом заработать.

Не было понятно, как это будет монетизироваться: рекламной моделью, платными подписками, физической продажей сервисов, генерацией лидов или как-то ещё.

Сейчас для ассистентов — 98-й год. И для «Яндекса», и для Mail.ru Group, и для Google и Amazon — это задел на будущее. Но будущее ближайшее. Зрелость технологий и проникновение уже позволяют нащупывать и пробовать бизнес-модели.

Как можно зарабатывать на ассистентах?

На демонстрации я показал несколько примеров: с помощью ассистента можно заказать закуски, купить и посмотреть фильм, приобрести понравившийся образ, оплатить билеты на самолет.

Я не верю в заработок на продажах «умных» устройств — так же, как, видимо, не верят Amazon и Google. Но возможен заработок на бизнес-моделях, схожих с онлайновыми.

Например, получать комиссию как лидогенератор в сервисы. Или через витрину товаров и услуг, как мы продаём в «умном» устройстве видеоконтент из Okko или попкорн через «Самокат».

Есть место и для рекламной монетизации. Формат видеорекламы уже понятен, а для аудиорекламы ещё не найден оптимальный. Это вопрос времени, так как есть потенциал — мягкого и нативного продакт-плейсмента в разговоре с ассистентом. Но пока это выглядит грубо или навязчиво, неестественно. Мы пока не планируем с этим работать.

Что должно случиться, чтобы появилась прибыль?

Первое — должна накопиться критическая масса пользователей, когда устройств станет по-настоящему много. Второе — должны смениться привычки потребления. Сейчас техгиганты обучают пользователей новому паттерну потребления.

Для меня переход на речевой интерфейс был ломкой. Человеку тяжело выйти из зоны комфорта и научиться чему-то новому, но, единожды сделав что-то в голосовом интерфейсе, он понимает, насколько удобнее для него становится взаимодействие.

В «Сбербанке Онлайн» мы сделали переводы голосом, поначалу было непривычно их использовать, но сейчас иначе не перевожу — настолько это удобнее. Или пополнение баланса на мобильном: ты просто бросаешь на ходу фразу «скинь мне на сотовый 300 рублей» и всё!

В одной короткой фразе содержится вся необходимая для совершения операции информации. Нет больше необходимости переходить по экранам и забивать с клавиатуры поля. Это действительно на порядок удобнее.

У меня в машине есть функция CarPlay: когда приходит сообщение, я нажимаю кнопку и оно читается вслух, а я могу ответить голосом, а он уже распознаётся в текст. Раньше набирал текст, смотрел на экран, отвлекаясь от движения.

Сейчас компании делают две вещи: расставляют устройства и постепенно обучают пользователя новому паттерну потребления с простых кейсов вроде «включи музыку». Когда привычка сформируется, начнётся реальная миграция большого количество кейсов в этот канал и после — монетизация.

Почему голос удобнее?

Я для себя рассматриваю ассистенты как «поиск 2.0». Устаревший паттерн поведения человека в поисковом сценарии не соответствует уровню развития технологий. Мне нужно зайти на страницу, набрать текстом фразу — это скоро будет выглядеть дико, как сейчас выглядят «жёлтые страницы».

Должно быть так: к тому времени, как ты подумаешь зайти на сайт и ввести поисковую фразу, ассистент уже проактивно предложит тебе решение.

Существует множество триггеров, которые подсказывают ассистенту, что ты сейчас, к примеру, пойдёшь искать зимнюю резину. Ты купил машину этим летом, начинаются холода. Ассистент способен это предсказать. Вместо того чтобы идти и набивать поисковую фразу, тебе нужно будет просто сказать ассистенту да на уже подготовленное к месту и ко времени предложение.

Мне кажется, сюда будет мигрировать внимание пользователя, которое он сейчас тратит на поиск. Поэтому поисковые компании, прекрасно понимая тренд, ринулись в этот канал. Мы, тоже понимая это, начинаем его строить, и это у нас получится, потому что наличие традиционного веб-поиска, на самом-то деле не сильно приближает тебя к успеху в «поиске 2.0».

А какие недостатки у существующих ассистентов, где они слабы?

По миру все лидеры идут довольно ровно, если не брать тех, кто очевидно зря пошёл в этом направлении. Текущий потенциал виртуальных ассистентов, как концептуальный, так и технологический, сильно выше, чем фактические возможности.

На мой взгляд, ассистентов нужно прокачивать с сторону проактивности и самостоятельности. Это то, где будет формироваться реально ощутимая польза. Мы первыми в России запустили функцию, которая позволяет вам дать поручение ассистенту: записать вас в салон-красоты или поликлинику.

Проактивные рекомендации — еще одно направление в котором, мне кажется, нужно развивать ассистентов. Персональный виртуальный ассистент должен действовать в твоих интересах и подбирать наиболее релевантную подборку опций, «упаковывать» их и предлагать как готовый продукт.

Развивать ассистентов будут в этом направлении, технологии уже позволяют это делать. Мы минуем предыдущие этапы и запрыгиваем сразу на эту ступень.

Лично я готов уже сейчас потреблять больше, чем то, что готовы дать голосовые помощники. Я готов так покупать себе завтраки. Я хочу этого. Я подхожу утром к SberPortal, который у меня на кухне стоит, хочу заказать сырники в «Самокате».

SberPortal

Я бы купил футболку с Веномом во время просмотра фильма. Это мы уже сделали. Я всегда делаю вещи, в которых испытываю дефицит как пользователь. Как потребитель я готов пользоваться больше, расширять количество кейсов и контекстов, следующий шаг за технологией.

Важно отметить, что ни одна компания не в состоянии сама разработать все возможные навыки для ассистента. Поэтому мы и создали SmartMarket — открытую платформу для разработки приложений для наших ассистентов, чтобы максимально быстро удовлетворить потребности пользователей.

Есть ли на рынке место для «Салюта»

Какой интерес в голосовом помощнике для компании?

Любая компания стремится расширить количество точек контакта со своим клиентом. Вопрос в том, в каком контексте и числе мест ты можешь взаимодействовать со своим текущим или потенциальным потребителем.

Когда не было интернета, компания взаимодействовала с клиентами в офлайновых точках: для «Сбербанка» единственным способом общения были 14 тысяч отделений. Потом появился интернет, сайты, мобильные приложения. Сейчас этот канал не менее важен для банка, чем отделения.

Следующий новый канал — это виртуальный ассистент. Он может присутствовать почти везде: в колонке дома, в подголовнике кресла в такси, в наушниках во время пробежки, в телевизоре в гостинице, на столике в ресторане, на рабочем месте. Мы можем быть полезными клиенту в очень разнообразных контекстах его жизни.

Естественно, мы не собираемся серьезно зарабатывать на потребительских устройствах, мы не вендор. Устройства — это инвестиция в строительство нового канала взаимодействия с клиентом.

Презентация «Салюта» от «Сбера»

Не поздно выходить на рынок «умных» устройств с голосовым ассистентом?

Абсолютно не поздно. Чтобы создать виртуального ассистента и среду распространения для него («умные» устройства), важны пять составляющих:

Интеллект (сотрудники). Вычислительные мощности. Релевантные данные. Финансовый ресурс. Каналы дистрибуции.

Во всех этих пяти составляющих «Сбер» не отстаёт от конкурентов. А настолько релевантных данных, как у «Сбера», нет вообще ни у кого из них.

Я работал в нескольких интернет-компаниях и могу сказать, что в «Сбере» огромные вычислительные мощности, уникальные данные и большое количество талантов. Это те же самые люди, что работают в интернет-компаниях, в основном продуктовые и ИТ-команды состоят из них.

У нас есть суперкомпьютер «Кристофари». И каналы продаж. Очень мощная офлайновая сеть отделений.

Так что, я думаю, мы как раз в самое удачное время запускаемся. Есть, кстати, страны, где ассистенты пока не приживаются — в Японии, тогда как в Китае они всё порвали. Хороший рост в США и Европе.

Но благодаря уже существующим в России ассистентам мы видим, что голосовые помощники в России приживаются и растут, технологии созрели, а мы как общество не обременены legacy-технологиями и устоявшимися привычками, россияне очень адаптивны и открыты к новому.

Готовы к появлению аналогов от других банков?

Конкурировать с текущими сильными игроками мы, конечно, готовы. На мой взгляд, «Яндекс» и Google очень сильные конкуренты. Нам придётся много работать, чтобы быть не хуже на их поляне, но в то же время у нас много составляющих, которых нет у них.

А вот другим финансовым организациям, мне кажется, догнать нас будет нереально. Если вообще появится такое желание.

Российский рынок ассистентов отличается от зарубежных? Есть ли у пользователей предубеждения?

На мой взгляд, у нашего рынка много общего с американским. Но есть и схожесть с азиатскими: у нас уже есть большое количество голосовых помощников.

В Штатах два доминирующих ассистента — Alexa и Google Assistant. Microsoft попробовала Cortana, но закрыла, уже сложно представить, что кто-то вдруг сумеет зайти на рынок.

В России до нашего выхода вполне было место для сильного игрока. У нас уже есть «Алиса», «Маруся», «Марвин», «Олег», русифицированы Siri и Google Assistant — их как минимум шесть. Вероятно, останутся два-три лидера, которые и будут конкурировать.

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Я ориентируюсь на рынок США в том, как мы будем отстраивать наши процессы и модели. Американский подход релевантен для нас, тогда как азиатские паттерны несколько своеобразны.

Если вы ориентируетесь на американский рынок — Amazon активно демпингует и продаёт устройства за бесценок, чтобы получить охват. «Сбербанк» будет двигаться по такому же сценарию?

Безусловно, наш приоритет — охват. Сейчас все ресурсы игроков направлены на рост доли рынка и здесь важно оказаться быстрее остальных.

Как устроен «Салют» и в чём его особенности

Я слышал опасения, что «Сбербанк» с помощью «умных» устройств будет продвигать свои продукты, в частности финансовые услуги. У вас есть планы на интеграцию финансовых продуктов?

Свои финансовые продукты, конечно же, будут представлены в нашем ассистенте. Они уже есть в «Сбербанке Онлайн», ассистенту можно задавать вопросы «как получить ипотеку» или «как оформить кредит».

Концептуально «Салют» создан, чтобы помочь клиентам и сделать их жизнь удобнее. Если для этого нужно что-то купить, они купят. Если для этого нужна ипотека или кредит — они помогут оформить. Если в нашей экосистеме есть нужный пользователю в данный момент продукт — они предложат.

При просмотре фильма понравился диван — он стоит дорого. И тут: «Почему бы тебе не взять кредит в “Сбербанке”»?

Вполне возможно. Ассистент действует в интересах пользователя. Если человеку нужен кредит, ассистент должен уметь его предложить.

Движок у «Салюта» в технике и «Сбербанке Онлайн» одинаковый?

Да. Ваш ассистент доступен во многих каналах, и это один и тот же (ваш) ассистент.

У нас мультимодальный подход для взаимодействия с ассистентом. Вы можете взаимодействовать наиболее удобным в данный момент способом: голосом, прикосновением к экрану, пультом или даже жестами (где поддерживается).

Конечно, ассистент учитывает, через какую поверхность идёт взаимодействие. Синтез и распознавание речи учитывают акустические особенности поверхности. У поверхностей могут разные экраны, может быть или не быть тач-интерфейс, камера, пульт. Всё это ассистент учитывает. Есть много особенностей, но ассистент тот же — омниканальный.

Чем удобен речевой интерфейс? Во-первых, ты можешь воспользоваться функцией, которая не выведена в графическом интерфейсе в виде кнопки. Во-вторых, ты в одной фразе можешь упаковать всю нужную исчерпывающую информацию. Я могу сказать: «Переведи две тысячи репетитору Володе», и этого будет достаточно.

Посчитайте, сколько действий вы бы сделали, чтобы сделать то же самое в графическом интерфейсе.

Это делает потребление сервисов удобнее. Вы просто говорите, что вам хочется, и если в экосистеме «Сбера» или среди подключённых смарт-приложений есть нужный пользователю продукт или услуга, ассистент его предложит.

В чём особенности маркетплейса?

Мы впервые открываем наши каналы для стороннего бизнеса. На «Сбер Конф» был пример: парень сделал стартап по доставке напитков. Теперь его приложение доступно в ассистентах «Салют».

Он сразу вышел на многомиллионную аудиторию и может продавать им товар через «умные» устройства. Это просто огромный канал для дистрибуции навыков, которые люди могут писать и дома, и для крупных компаний инвестиции в разработку будут небольшими.

Мы создаём сейчас новый рынок с огромным потенциалом. Если человеку удобно покупать напитки через этот канал, пожалуйста. Это win-win. Мы обеспечиваем полноту сервиса, а продавец — доступ к аудитории и новой технологии. Нам важно, чтобы у пользователя был широкий выбор, чтобы он по любому вопросу обращался к ассистенту.

Какие у вас эксклюзивы?

Очевидно, это финансовые сервисы. Для кино- и сериального сценариев добавлен каталог Okko, полнота которого оставляет конкурентам мало надежды.

Наш приоритет — удовлетворить любой запрос пользователя. Okko это делает максимально, а для телеэфира мы подключили сервис «Смотрёшка» от «Лайфстрима». Если в рамках видео сценария будут ещё какие-то кейсы, где мы не удовлетворяем запрос пользователя, подключим внешнего провайдера.

Исследовали, какими функциями ассистентов пользуются в России? Насколько интересно людям покупать через помощника?

Мы изучали исследования, есть данные Voicebot.ai с изменениями структуры потребления. Очень четко просматривается, что всё начиналось с музыки, таймера и будильника и идет дальше. Разнообразие кейсов растет по мере выработки привычки потребления в этом канале.

Несколько лет назад мне говорили: «Смотри, люди только слушают музыку и ставят таймеры», но смотреть надо вперёд, на тренд, а не на текущее положение вещей. Ну и сложно увести человека в какую-то покупку на устройстве без экрана.

К таким сложным технологическим инновациям аудитория привыкает постепенно. «Что бы вызвать такси, мне нужно установить приложение? Да зачем?! Я просто подойду к дороге и подниму руку», — говорили мне скептики. Сейчас они так же рассуждают про виртуальных ассистентов.

Даже по статистике Voicebot.ai мы видим, что расширяется разнообразие сервисов. Около 20% владельцев «умных» устройств уже хоть раз сделали покупку через них. Развиваются покупки, планировщик дел, обучение, кухонные сценарии и так далее.

Очень активно растет «умный» дом, потому что им очень удобно управлять голосом. Справочные вопросы (ODQA) тоже очень популярны. Тут уже начинается конкуренция с поисковиками. ODQA и лиды в покупки — это каннибализация поиска, поэтому поисковики очень активно развивают ассистентов.

Они понимают, что если сейчас они не инвестируют в ассистентов, внимание пользователей как минимум в этих темах перетечёт к другим

Я думаю, дальше пользователи активно пойдут в покупки, особенно в устройствах с экраном, там это очень понятный кейс. Речь, конечно, не о покупке автомобиля, но вот регулярные покупки еды и товаров для дома — вполне. Если каждую субботу заказывать на SberBox завтрак в «Самокате», по пятницам молоко, памперсы и корм для собаки, эти кейсы отлично закрываются ассистентом.

Вы руководствовались этими идеями для акцента на экранах?

Да, мы верим в покупки на устройстве с экраном и хотим их прокачивать. Наша стратегия — использовать уже существующие в квартире экраны. Мы начали с Okko SmartBox в начале 2020 года. SberBox — это следующее поколение.

Будем интегрироваться с телевизорами, уже сейчас сотрудничаем с брендом Honor.

Если пользователь не готов покупать новый телевизор, мы предлагаем доступную ТВ-приставку. Так же будем инвестировать в более компактные экраны, которые могут стоять на кухне, в спальне, в детской, на рабочем столе.

Возможен ли вариант выхода дешёвых колонок с ассистентом?

Это, конечно, возможно. Мы сделали свою операционную систему StarOS, которая содержит в себе наших ассистентов и которую можно задействовать в «умной» колонке. Если к нам придёт производитель и захочет использовать «Салют» в своей колонке, мы рассмотрим эту опцию.

По поводу ассистента и платформы. Вы планируете в b2b-сектор идти с ним?

Да, планируем. И в b2b2c.

Каким образом?

Мы совместно с Okko ставим в спортивные бары Okko Smart Box, в перерывах между спортивными трансляциями идёт рекламная монетизация. Ещё мы пилотируем решение для гостиниц на базе SberBox: ты приходишь в номер, а там в телевизоре твоя подписка на кино, твоя музыка.

Ты продолжаешь смотреть фильм, который начал смотреть дома, при этом пользуешься сервисами гостиницы.

Есть или планируются ли партнёрства с производителями устройств «умного» дома?

Сейчас мы прорабатываем это направление и детали, всерьёз изучаем, но частности могут измениться к запуску. Планируем вскоре рассказать подробно.

Почему в «Салюте» сразу три личности

Почему вы решили делать разные профили ассистента с разными репликами вместо того, чтобы помощник адаптировался под конкретного человека и по-разному отвечал всем? Не будет ли сложности с выбором?

Мы считаем, как и в жизни, у пользователя в кругу общения разные люди, кто-то приятен, кто-то нет, из них он выбирает друзей, товарищей, супругу, ассистента.

Нам показалось, что естественный и понятный подход — дать пользователю варианты на выбор, группу ассистентов. И то, о чём вы говорите, не исключается: каждый персонаж «Салюта» в процессе взаимодействия с пользователем будет лучше понимать его и подстраиваться. Но в рамках своей манеры общения, своего образа.

Мы хотим развивать диалоговые функции и сделать из «Салюта» интересных собеседников, способных поддержать разговор. В этом случае нейтральный ассистент будет неинтересен, тут нужны личности с характером, интересами и бэкграундом.

Обычно в образе ассистента одна личность, вы же во время демонстрации говорили о разных видах, к примеру, о появлении финансового и других экспертов. Это отдельные профили?

Мы концептуально видим так, что у нас будут персонажи второго плана, которые не могут взаимодействовать с тобой напрямую. Но на них будут выводить ассистенты первого плана тогда, когда ты явно изъявил это желание.

Ты говоришь своему ассистенту: «Я хочу купить машину». Он говорит: «Я могу тебя вывести на консультанта по продаже машины». Ты говоришь: «Окей». Ты изъявил желание и здесь с ним взаимодействуешь. Это не твой персональный ассистент, а продавец.

У нас есть наработки, например, бета-версия помощника «Елены» с новостями технологий. Есть виртуальные персонажи, синтезируемые образы. На базе таких персонажей будут формироваться эксперты в узких областях: шеф-повар, продавец по машинам, финансовый консультант.

Они отличаются от персонажей первой линии, разные одежда, прическа, движения рук. Она читает еженедельные новости на Ferra.ru. Можем на vc.ru вставить, если хотите. Технология готовая.

Помощник «Елена»

Персонажей второго плана можно брендировать?

Да, это в том числе один из способов монетизации.

О безопасности платежей

Я правильно понимаю, что все финансовые операции в «Салюте» только через QR-код? Можно авторизовать покупку голосом?

Не только QR-код. Банковская карта любого банка привязывается к ассистенту в приложении «Сбер Салют». Транзакции происходят в строгом соответствии с политиками безопасности банка.

Каким образом обеспечивается безопасность?

Есть суммы разного уровня. Допустим, я готов делать из устройства покупки до 400 рублей без дополнительных подтверждений. Тогда на суммы свыше будет приходить дополнительный пуш из приложения, нужно зайти в него и подтвердить покупку.

На SberPortal градаций будет больше. Есть базовый уровень доступа, на втором нужно обязательное подтверждение лицом или лицом и голосом. А на покупки от определенной суммы потребуется второе приложение для подтверждения операции.

У SberPortal есть кнопка отключения микрофонов и магнитная крышка для камеры

У вас все данные собираются и хранятся на отдельных платформах или на общей?

У нас в банке есть единое решение, мы вшиты в общую банковскую платформу. Все эти данные, как и другая банковская информация, хранятся в общей базе на внутренних платформах.

Если в отделениях есть распознавание лиц или будет в будущем, пользователь SberPortal может прийти в отделение «Сбера» и по нему…

Да, это тоже единая платформа.

Как обеспечивается её безопасность?

Есть определённые нормы. Система биометрии серьёзно зарегулирована. На неё пристально смотрят различные регуляторы. Мы соответствуем всем нормам.

Не будет ли у пользователей предубеждения к использованию сервисов «Сбера»? Что однажды какой-то оператор или сотрудник банка продаст базу на пользователя — а ведь в ней будет уже не только финансовая информация, но ещё и увлечения, покупки, множество всего.

Это же всё добровольно. Вы можете, условно, не использовать биометрию. Если же вы хотите использовать биометрию, у кого, как не у «Сбербанка», это будет наиболее надёжно защищено?

Кто как не банк может обеспечить максимальный уровень защиты биометрических слепков. Если ты в целом готов к этой технологии, «Сбер» даст тебе максимум защиты. Если не готов, не используй.

Можно отказаться от биометрии?

Конечно, ты можешь сказать, что не хочешь подтверждать операции лицом. Участником платформы биометрии можно стать только добровольно. Это opt-in-механика. Пользователь соглашается явным образом.

И я это сделал, так как это очень удобно, а дополнительного риска не создает: твоих фотографий и в соцсетях предостаточно.

Об интеграциях и партнёрствах

Поисковая выдача в «Салюте» — это ваша разработка или совместная с Mail.ru Group?

Это наша разработка, полностью наш поиск, который будем наращивать. В поисковые возможности мы будем инвестировать.

Почему вы не объединили усилия по разработке голосового ассистента с Mail.ru Group, у неё же есть «Маруся»?

Наше видение отличается, это видно даже по нашим устройствам. Мы сразу хотели делать мультимодального ассистента, несколько персонажей, устройства с экранами, проактивного помощника.

У нас есть маркетплейс с возможностью создавать приложения внешним компаниям, причём с графическим интерфейсом. Эта концепция шире, мы в неё верим и инвестируем.

Мы тут скорее не сошлись по видению, поэтому реализовывали своё.

Откуда берутся данные для информационных карточек? Агрегируются данные выдачи?

Из веба в том числе, в этом смысле вы правы, это классический поисковик. Есть краулинг веба и индексация. В какой-то части мы действительно проиндексировали страницы, собрали информацию, храним внутри графы и онтологические модели — без этого не обойтись.

Если бы мы использовали чей-то поисковый движок, нам бы всё равно нужно было сделать эту надстройку, которую представляет граф знаний.

Данные поисковой выдачи как-то модерируются? Может ли пользователь случайно получить что-нибудь неприличное либо противозаконное? Мы, безусловно, модерируем, но теоретически что-то просочиться может. Ведь даже без поиска есть фильмы, есть ролики из интернета. Там есть контент 16+. Но мы работаем и над «детским» режимом.

Я обратил внимание, когда вы делали запросы: «Салют» не объяснял, откуда он взял информацию.

Мы многое лицензировали, базы по фильмам, скажем. В остальных случаях мы обязательно указываем источник.

Сторонний сайт, откуда проиндексированы ответы, может предъявить, что информация взята у них.

С юридической точки зрения мы это очень пристально изучили и проработали. Для нас этот момент крайне важен. Мы делаем ссылки там, где это юридически необходимо, а там, где мы отвечаем по собственным базам, можем не давать.

Допустим, если вы будете партнёриться со «ВКонтакте», как будет интегрирована её музыка в «СберМузыку»?

У нас в «Яндексе», когда «Станцию» запускали, были ivi, «Амедиатека» и потом появился «КиноПоиск». Под карточкой фильмы мы писали источники, где фильм доступен. С музыкой можно сделать то же самое, если потребуется.

Допустим с российским подразделением Netflix вы бы запартнёрились?

Я не исключаю, что это могло бы быть интересным. Нужно садиться и смотреть case by case.

Вообще Okko — это витрина, у Okko есть и «Амедиатека», «Премьер-лига», театры. Точно так же могло бы, наверное, быть и с Netflix, если позволить себе пофантазировать.

Такое партнёрство у меня лично не вызывает аллергию. Но правильнее это обсуждать с Okko — с коллегами, которые отвечают за видеоконтент в экосистеме.

Как бороться с конкурентами

Чем можно привлечь пользователей других экосистем, если в доме уже есть колонки «Яндекса»?

Прежде всего самими ассистентами и полнотой возможностей. Потом — устройствами.

На наш взгляд, предложение у нас интереснее, чем у «Яндекса». У нас есть приставка SberBox, которая в два с половиной — три раза дешевле «Станции», но по возможностям шире: есть всё, что имеет «Станция», плюс игры, заказ товаров, видеошопинг, виртуальный геймпад. Возможностей больше, и устройство доступнее.

SberPortal — первый смарт-дисплей на рынке, «колонка с экраном». Это более прогрессивное устройство, чем те, что сейчас можно купить. В нём живет более прогрессивный мультимодальный ассистент с несколькими персонажами.

Есть и навыки, которых ни у кого нет: заказ снеков, видеошопинг, запись в салон или ко врачу. Будем подключать и остальные сервисы экосистемы «Сбера» и активно работать с сообществом разработчиков, чтобы появлялось много интересных и полезных приложений.

Насколько тяжело конкурентам будет повторить функции «Салюта», есть ли ресурсы для этого?

Это очень ресурсоёмкая задача. Как я сказал, это финансовый, интеллектуальный, вычислительный ресурсы, данные и каналы продаж. Их нужно обеспечить в достатке и быстро.

Кто может в этим аспектах соревноваться со «Сбером»? Кроме того, есть ещё и время, на которое мы обогнали всех тех, кто только задумался об этом.

В «Яндекс.Станцию» реально вставить магазин с распознаванием вещей на видео?

Да, реально. Но это потребует времени. А мы уже запустили эту функцию и вскоре большая часть контента Okko будет размечена нашей технологией.

Чтобы реализовать полезные проактивные сценарии, нужно огромное количество релевантных данных. В данном случае это в основном транзакционные данные. А они есть только у банков с хорошим охватом в эквайринге.

Такой предиктивной силы на базе транзакционной истории, как у «Сбера», больше ни у кого нет. Это я говорю с уверенностью.

Я достаточно долго занимался работой с данными, агрегацией, предиктивными моделями на базе данных и так далее. Я понимаю, какие есть данные на рынке и как их можно применить. Таких данных, как у «Сбера», нет ни у кого в России. Да и не только в России.

В мире очень мало компаний, у которых данные настолько содержательные и в таком объёме. Это очень мощная и очень важная составляющая для создания проактивного ассистента.

Безусловно, «Яндекс» и Google — серьёзные конкуренты, но я вижу огромное количество возможностей, которые у нас есть и нам позволят с ними эффективно конкурировать. Я ни в коем случае не принижаю их способности. Они сильны во многих вещах, но и мы в чём-то их превосходим. Точно будет интересно.

Если сравнивать разработку: как вы создавали «Станцию» и как создаёте сейчас продукты для «Сбера», есть ли разница?

На самом деле большой разницы нет. Единственное, здесь у нас больше вычислительных мощностей, больше данных. Здесь доступ к «Кристофари» — это наш суперкомпьютер, один из лучших в Европе и самый мощный в России. Это нам дало очень много возможностей.

У нас большая команда, потому что компания верит в проект настолько, чтобы согласовать нам достаточно ресурсов для её решения.

Константин Круглов разработал две «Яндекс.Станции», «Яндекс.Модуль», Okko SmartBox, SberBox, SberPortal Facebook

«Яндекс» — лидер рынка «умных» устройств с ассистентами в России, ему сейчас, получается, серьёзно не с кем конкурировать, только с «Марусей».

«Яндекс» это заслужил. Когда мы начинали проект «Яндекс.Станции», Google-устройства были на пороге. Они вот-вот должны были быть завезены. Запуск «Яндекс.Станции» и остановил вход техники Google.

Google тяжело конкурировать с продуктами с глубокой локальной интеграцией. У них глобальная стратегия, и если на рынке уже есть хорошо интегрированный локальный продукт, будет сложно.

У «Яндекса» тогда сработала стратегия сдерживания за счёт того, что он вывел устройства первым. Это не то, что так звёзды сложились и «Яндексу» так повезло — «Яндекс» заслужил это.

Для нас «Яндекс» — серьёзный конкурент, очевидно. Я считаю, что наши устройства будут сильнее, а ассистент полезнее в некоторых кейсах. SmartMarket предоставит разработчикам больше возможностей, чем «Яндекс.Диалоги». В этом и есть рецепт успеха. Какой будет ответ — я не знаю. Но уверен, что «Яндекс» что-то придумает.

Об особенностях SberPortal и развитии колонок с экранами

По поводу SberPortal. Какая потенциальная аудитория устройства?

SberPortal мы будем позиционировать как премиальную вещь для дома, он недешёвый. Это устройство, которое должно показать полёт мысли и возможности инженерии. Так называемый eye stopper. Не все смогут его купить, но нас это не пугает — это стратегия.

Мы не ожидаем глубокого проникновения SberPortal, скорее формирование имиджа технологической компании и демонстрацию возможностей наших технологий. Наличие такого флагмана в линейке нужно, чтобы закрыть премиальный сегмент и показать, на что мы способны. А дальше — масштабировать на более широкую линейку.

Мы верим, что SberPortal — это устройство-подарок . Люди будут дарить его на дни рождения, новоселья, новый год.

Со SberPortal мы всё-таки на потребительском рынке, но где-то в премиум-сегменте. При этом мы хотим заполнять и более доступные ниши, чтобы широкая аудитория имела доступ к возможностям «Салюта».

У меня сложилось впечатление, что SberPortal больше для корпоративного рынка, для отделений банка.

Вам надо просто с ним пожить. У всех нескольких сотен бета-тестеров SberPortal прижился в доме настолько, что теперь сложно представить себе квартиру без него. Я свой рабочий стол не представляю без него. Моя супруга — кухню. Моя дочь — детскую.

Это не очень понятный форм-фактор, потому что он новый, но когда ты начинаешь с ним взаимодействовать, понимаешь, что часто удобнее использовать стационарный экран, а не мобильный. Он закрывает очень много кейсов.

Это хороший форм-фактор, но не отпугнет ли людей цена?

Скажем так, форм-фактор SberPortal — это одно, а цена — другое. Этот форм-фактор не исключает наличие доступных по цене устройств.

Его легко масштабировать?

Конечно. Этот форм-фактор не исключает устройства без камеры. Если нет камеры, не нужно распознавать жесты. Минус камера, минус мощный процессор — уже удешевление. Или минус мощная акустика, если кому-то не надо. Цену можно существенно уменьшить.

О дальнейшем развитии техники «Сбера»

Какой вы видите экосистему устройств «Сбербанка» через два года?

Я могу сказать только то, что мы верим в экраны. Наши устройства будут либо иметь экран, либо подключаться к экранам, которые уже есть дома.

Но при этом мы готовы сотрудничать со сторонними производителями независимо от форм-фактора. Если кто-то делает колонку и туда можно поселить ассистента, мы поддержим такую инициативу. Это может быть хоть автомобиль.

Платформу легко масштабировать на автомобильный бортовой компьютер?

Абсолютно, его же можно просто установить. Понятно, что надо будет адаптировать, но это дело техники.