Аргументы участников конфликта и мнения экспертов по поиску.

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13 февраля ФАС завела дело на «Яндекс» из-за «колдунщиков» — интерактивных ответов в результатах поиска. С их помощью пользователи могут сразу увидеть товары и услуги, которые ищут.

Антимонопольная служба начала расследования после жалоб других интернет-компаний на дискриминацию и понижение в поисковый выдаче их сервисов, которые конкурируют с проектами «Яндекса». Против «Яндекса» объединились 20 компаний, включая Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру».

ФАС требует от «Яндекса» изменить алгоритмы поиска. Компания возражает, что не отдаёт предпочтение собственным сервисам, пытается объяснить как формируется выдача и обвиняет в дискриминации самих жалобщиков.

Первая жалоба — «Кассир.ру» против виджета «Яндекс.Афиши»

Первая жалоба в ФАС на виджеты «Яндекса» поступила в июне 2019 года — «Кассир.ру» обвинил компанию в недобросовестной конкуренции из-за «колдунщика» «Яндекс.Афиши».

«Колдунщик» располагается в верху поисковой выдачи, а встроены в него только сервисы «Яндекса», считают в «Кассир.ру».

По мнению билетного оператора, «Яндекс» использует доминирующее положение, чтобы продавать билеты через свой сервис — другие же игроки не могут использовать виджет даже за деньги.

Цены на билеты устанавливаются организатором — они одинаковы у всех сервисов, поэтому приоритет собственному виджету быстрой покупки на «Яндекс.Афише» в поиске может быть преимуществом, утверждал «Кассир.ру».

Avito, «Циан», «2ГИС» и салоны красоты: кто объединился против «Яндекса» и какие у них аргументы

В июле 2019 года Avito, «Циан», Profi.ru, «2ГИС» и ivi потребовали от «Яндекса» равного доступа к интерактивным ответам на запросы пользователей.

Компании тоже посчитали, что «Яндекс» отдает приоритет собственным сервисам в ущерб другим: их виджеты мешают пользователям добраться до предложений других сервисов. Поэтому они теряют трафик и деньги, а компания нарушает закон о конкуренции:

На запрос «купить авто» поисковик показывает «колдунщика» с предложениями от «Авто.ру», который принадлежит «Яндексу». Это нарушает права Avito, которая конкурирует с «Авто.ру».

«Циан» не устроило, что пользователям, которые ищут недвижимость, показывают лишь интерактивные ответы от «Яндекс.Недвижимости». Представитель ЦИАН оценивал сокращение трафика из поиска на сайт сервиса в 15-20%.



Profi.ru жалуется на такую же ситуацию с «Яндекс.Услугами», «2ГИС» — с «Яндекс.Картами», ivi — с «Кинопоиском». Гендиректор «2ГИС» Александр Сысоев оценивал падение трафика из поиска приблизительно на 50%.

Чтобы проиллюстрировать нарушения «Яндекса», заместитель гендиректора «Туру.ру» Юрий Титов через SimilarWeb проанализировал десктопный поисковый трафик сервисов «Яндекса» и конкурентов. А затем сравнил выдачу с результатами в поиске Google.

По его подсчетам, «Яндекс» целенаправленно направляет трафик на собственные сервисы, например, на «Яндекс.Путешествия» или «Яндекс.Работу», и занижает конкурентов в поисковой выдачи — в том числе за счет «колдунщиков».

Похожие виджеты в результатах поиска есть у Google, например, «Путешествия» — с возможностью бронировать отели и рейсы на самолёт.

По мнению заместителя гендиректора «Туру.ру» Юрия Титова, виджеты Google «доступны всем игрокам и продвигают не только его сервисы», тогда как попасть в виджеты «Яндекса» другие игроки не могут.

Но некоторые пользователи «Хабра» и vc.ru с исследованием не согласны. Например, они объясняют разницу тем, что часть виджетов Google просто отсутствует в России — например, Google Flights.

12 апреля в ФАС пожаловались владельцы парикмахерских и салонов красоты из Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК). По их мнению, «Яндекс» необоснованно продвигает свой сервис «Яндекс.Услуги» и не даёт продвигаться в поиске другим.

Под обращением АПИК подписались 25 региональных подразделений ассоциации.

Некоторые представители SEO-агентств также отмечают, что на первой странице поисковой выдачи сокращается число мест под коммерческие сайты — их постепенно вытесняют рекламные ссылки и сервисы «Яндекса».

«Ещё 3-4 года назад можно было конкурировать за 6-7 мест в выдаче. Сейчас можно рассчитывать на 3-4 места, где конкурируешь с известными крупными сайтами, которые находятся в топе уже лет 10», — говорит руководитель группы SEO-продвижения в Semantica Анастасия Хитрова.

«Яндекс» постоянно увеличивает объем рекламы в первом экране видимой части органической выдачи. Тут надо различать блоки контекстной рекламы, где появляются рекламодатели, и блоки-«колдунщики», показывающие дополнительную информацию по запросу: карту, картинки, новости, товары из «Яндекс.Маркета», погоду, расписание транспорта и так далее. Блок объявлений может содержать до пяти объявлений, а начиналось все с трех мест. «Колдунщики» же забирают переходы у рекламодателей, снижая потенциальный охват, что может быть не менее важно, чем переходы: нет охвата, нет переходов и экономика предприятия разваливается. Получается, что с каждым годом сайты из органической выдачи получают трафика всё меньше и меньше, а теперь стали еще меньше получать и из рекламных блоков.

«Яндекс» целенаправленно льет трафик из себя на свои же ресурсы. Разумеется, это частная организация и может у себя на выдаче сделать вообще все объявления рекламными. Но декларирует-то она доступ к информации о любых сайтах, если они полезны пользователю. Вот эта разница в позиционировании и реальной картины на выдаче и раздражает игроков рынка. Дмитрий Шахов основатель интернет-агентств Remarka и MadCats

ФАС завела антимонопольное дело на «Яндекс»

В августе 2020 года онлайн-сервисы ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon.ru пожаловались на «Яндекс» в ФАС. Они обвинили интернет-компанию в злоупотреблении доминирующим положением и том, что «Яндекс» не пошёл на переговоры для решения конфликта.

Регулятор пришел к выводу, что компании доступны «технические, визуальные и иные возможности», которые недоступны сторонним сервисам — например, интерактивные ответы.

В феврале 2021 года ФАС обязала «Яндекс» в течение месяца:

Прекратить давать «необоснованные преимущества» своим сервисам в поиске.

Полностью раскрыть свой алгоритм продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей, в том числе «колдунщиками» — и предоставить к ним доступ другим компаниям.

Формировать поисковую выдачу по единым правилам ранжирования, без «преимущественной демонстрации сервисов ООО "Яндекс"».

Решение ФАС поддержали 20 компаний — Avito, Drom.ru, «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», ivi, «2ГИС», Profi.ru, YouDo ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, «Амедиатека» и ViP Viasat Play), «Промт», OneTwoTrip, «ЯКласс», Skyeng, Zoon.ru, «Автотека».

13 апреля ФАС завела дело на «Яндекс» — по мнению регулятора, его требования не были исполнены. Теперь ФАС будет изучать, использовала ли ИТ-компания антиконкурентные практики для продвижения своих сервисов, и оценит последствия, к которым они могли привести.

Кроме «Яндекса» ФАС проверит на «дискриминацию сторонних сервисов» все интернет-поисковики, работающие в России.

Что ответили в «Яндексе»: расширенные ответы — «мировая практика», а виджеты в поиске могут подключить и другие сервисы

«Яндекс» не согласен с предписаниями ФАС и обвинениями от конкурентов и назвал их несправедливыми.

Компания настаивала, что не отдаёт приоритет собственным или иным сервисам, расширенные ответы появляются в результатах поиска, только когда «повышают качество ответа», а используют их и другие компании.

Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы в поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров. «Яндекс»

Для самостоятельной настройки любым сайтам доступны 14 бесплатных форматов обогащенных ответов, рассказали представители «Яндекса».

Один из них — навигация по искомому сервису в выдаче. В компании утверждают, что ежедневно поисковик показывает более 7 млн навигационных ответов на запросы пользователей.

Пример навигационного блока пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» отметил, что часть требований ФАС и конкурентов уже реализована в поиске. Полное же их исполнение ухудшит качество поисковой выдачи для пользователя — а значит, и положение «Яндекса» на поисковом рынке.

Обогащенные ответы не закреплены на конкретных позициях и не понижают результаты органической выдачи. Они показываются только там, где они соответствуют запросу пользователя, или не показываются вовсе. Среди них есть товарные галереи, видеосниппеты, навигационные форматы, товарные виджеты и другие. Некоторые из них «Яндекс» формирует для сайтов автоматически.

«Яндекс»

Например, свою карточку обогащенного ответа в сервисе «Яндекс.Справочник» создали более 160 тысяч компаний из сферы красоты, а еженедельно поисковик показывает около 3 млн карточек таких организаций.

Галерея товаров пресс-служба «Яндекса»

Также «Яндекс» запустил новый рекламный формат карточек с товарами. Их используют ivi, «М.Видео-Эльдорадо», МТС, Ozon и другие крупные сервисы, а в день отображается более 1 млн таких блоков, утверждают в компании.

Рекламный формат пресс-служба «Яндекса»

В компании замечали, что предписание несправедливо, так как направлено только на одного игрока, при этом поисковая доля «Яндекса», например, на iOS меньше 50%. «Все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Google, Mail.ru и Rambler», — утверждали представители «Яндекса».

В конце 2020 года глава компании Тигран Худавердян в интервью РБК пояснил, что «колдунщики» позволяют поисковику успешно конкурировать с другими поисковыми системами. Также он обратил внимание, что большинство обратившихся в ФАС — платформы, которые дискриминируют конкурентов на своих сервисах.

Можно было бы предписать поисковым системам — например, «Яндексу», чтобы все результаты были одинаковыми, просто заголовок и ссылка на странице. Но потеряет потребитель, потому что такая «стерилизация» приведет к ухудшению продукта. Обогащенный формат доступен для всех. Им уже пользуются, например, «Юла» и Ozon.Travel — они имеют расширенное представление в поисковой выдаче «Яндекса». Также могут сделать и другие сайты. При этом ситуация совершенно несимметричная. Большинство компаний, которые обратились в ФАС, тоже являются платформами. Но никаких способов продвигать и представлять сервисы «Яндекса» на их платформах нет — ни бесплатно, ни на коммерческой основе.

Тигран Худавердян глава «Яндекса»

Как формируется поисковая выдача

Представители «Яндекса» объяснили, что для формирования результатов поиска и его изменений применяют метрику «профицита».

Она характеризует, как быстро пользователь смог достичь своей цели и решил задачи через поиск. Например, сколько потратил времени и совершил переходов.

Успехом будет, если пользователь проведет на странице, куда перешел, достаточно долгое время, а не вернется обратно на поисковую выдачу. Это значит, что пользователь нашел именно то, что искал. Если же пользователь вернулся, чтобы перейти по другой ссылке или скорректировать свой запрос – это считается неудачей. Наша задача – максимизировать разницу между успехами и неудачами. От этого зависит позиция каждого элемента на поисковой выдаче. «Яндекс»

Чтобы понять, как изменения поиска влияют на профицит, «Яндекс» проводит A/B-тестирования. Компания утверждает, что с точки зрения профицита собственные сервисы не отличаются от внешних сайтов.

«Яндекс» предлагал похожие на «колдунщики» форматы и раньше — но не получил отклика

В «Яндексе» напомнили, что в 2014 году компания предлагала партнёрам «более сложный формат» сниппета в результатах поиска по программе «Острова». Но формат требовал дополнительной интеграции с «Поиском», из-за низкого интереса со стороны участников рынка программу свернули, рассказали в «Яндексе».

«Остров»

В 2019 году после жалоб компаний «Яндекс» провёл встречу с участниками интернет-рынка и предложил новый формат рекламы в поисковой выдачи, похожий на фирменный «колдунщик». Компания позиционировала его как решение для равного доступа других интернет-сервисов к продвижению через поиск.

Несмотря на то, что большинство участников встречи подтвердили заинтересованность в формате, работать с ним захотели не все.

Функциональность обогащенного рекламного ответа была разработана и представлена рынку, но на тот момент оказалась не востребована, так как требовала от рекламодателей технических доработок: предоставлять актуальные данные о товарных предложениях, чтобы пользователь получал на сайте то, что видел в поисковой выдаче. «Яндекс»

1 апреля 2021 года компания попросила у ФАС ещё месяц на исполнение требований, так как разработка дальнейших шагов требует больше времени. Но уже 13 апреля регулятор завёл дело.

ФАС может оштрафовать «Яндекс» и потребовать изменить выдачу поиска

Аналитики «Атона», «Газпромбанка» и «Финама» предполагают, что действия ФАС не окажут серьёзного влияния на «Яндекс», дело может рассматриваться «месяцами и годами», а вероятность санкций довольно низка.

Единственное направление, по которому могут серьёзно ударить действия ФАС — продвижение «Яндекс.Маркета» в поисковой выдаче, в то время как как сфера электронной коммерции стала приоритетной для дальнейшего развития «Яндекса», считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Если регулятор найдет нарушения, он может выписать «Яндексу» штраф — от 100 тысяч рублей до 2% от годовой выручки. Тогда штраф составит 4,4 млрд рублей по финансовым результатам компании 2020 года, считает директор департамента анализа рынка акций «Атон» Виктор Дима.

Аналитики «Газпромбанка» оценивают размер штрафа от 0,68 до 4,3 млрд рублей (от 1 до 15% выручки от поиска).

По результатам расследования ФАС может потребовать от «Яндекса» изменить страницу и результаты поиска, что «будет на руку сторонним сервисам», считает Дима.

Изменить поисковую выдачу для других компаний можно, считает руководитель группы SEO-продвижения в агентстве Semantica Анастасия Хитрова. Например:

Сократить сниппет сервисов «Яндекса» или расширить его для всех сайтов в топе выдачи — она приводит в пример виджеты «Авто.ру» в четыре строки и «Яндекс.Маркета» в две строки, которые больше тех, что доступны конкурентам.

Поисковая выдача со сниппетом «Авто.ру» — карточки автомобилей расположены в четыре ряда Анастасия Хитрова

Поисковая выдача со сниппетом «Яндекс.Маркета». В «карусели» расположено два ряда товаров Анастасия Хитрова

Не выводить «Яндекс.Карты» на транзакционные запросы в поисковой выдаче (например «купить», «продать») — блок сервиса расположен как справа в «колдунщике», так и ссылкой в результатах поиска.

Поисковая выдача с одновременным блоком «Яндекс.Карт» справа в «колдунщике» и среди результатов поиска Анастасия Хитрова

Но с изменением поиска есть сложность — неясно, как именно должна выглядеть «справедливая» поисковая выдача и кто это должен определять: ФАС, «Яндекс» или комиссия жалобщиков, отмечает интернет-маркетолог и предприниматель Дмитрий Шахов.