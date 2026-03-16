Пользователи в России продолжают жаловаться на проблемы в работе Telegram, а некоторые эксперты говорят о начале блокировки мессенджера

Но полностью ограничить использование сервиса через VPN будет «сложно», отмечают специалисты. Фото Shutterstock По данным сервиса Downdetector, на 13:30 мск 16 марта 2026 года число жалоб на работу Telegram превысило 8000 за сутки. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой медиафайлов и сообщений, у некоторых «не открывает приложение» (вероятно, речь об отсутствии подключения к серверам Telegram — vc.ru).По данным «Кода Дурова», последние сутки мессенджер также не работает без VPN у некоторых домашних провайдеров. Но у каких именно, издание не уточняет.«Коммерсантъ FM» со ссылкой на информацию «Кода Дурова», а также президента Ассоциации операторов связи Алексея Амелькина пишет, что «блокировка Telegram уже началась». По словам Амелькина, «торможение есть давно, но теперь появились жалобы то, что перестало работать приложение для ПК».Тесты показывают, что, скорее всего, всё зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия.Алексей Амелькин, президент Ассоциации операторов связиВ Роскомнадзоре и Минцифры ситуацию пока не комментировали.Как развивались события вокруг мессенджераС лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».В начале февраля 2026-го источники РБК рассказали, что Роскомнадзор решил начать «замедлять» Telegram. Регулятор лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений». В Минцифры поясняли: основные функции Telegram доступны, ограничена лишь загрузка «тяжёлых файлов».20 февраля Роскомнадзор заявил, что сервис «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений. После этого «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела из-за рекламы в Telegram после обращения Роскомнадзора (РКН). В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к Instagram* и Facebook*, YouTube, VPN-сервисам, Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». РКН позже заявил, что считает разъяснения ФАС «исчерпывающими».12 марта пользователи снова начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram.В тот же день зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил СМИ, что Telegram «не будет работать» в России даже c VPN.У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что всё просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать.Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитикеЧто говорят эксперты о возможности заблокировать доступ к Telegram через VPNТехнология VPN изначально создавалась в первую очередь для защиты передачи данных, а не для обхода блокировок со стороны государства, говорит соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян.Роскомнадзор и другие ведомства за последние годы накопили определённое количество компетенций и опыта, отмечает он. У них есть «техническая возможность» отслеживать VPN-трафик. Но провайдеры VPN-сервисов «тоже не сидят на месте».Однако «ни одного прорывного решения или какой-то супертехнологии», позволяющей полностью заблокировать VPN-соединение в России нет, считает независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский.Насколько я знаю, применяются механизмы, которые используют DPI (Deep Packet Inspection), то есть глубокий анализ пакетов, ещё что-то, но просто запретить и моментально детектировать любые возникающие VPN-соединения пока невозможно. Яков Гродзенский, независимый эксперт по информационной безопасностиДаже опыт Китая, в котором интернет развивался под контролем государства, а опыт блокировок зарубежных сервисов и «значительно больше», показывает, что полного успеха достичь «сложно», добавляет Мунтян. У жителей КНР всё равно остаются инструменты для доступа к заблокированным сервисам.