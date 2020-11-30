«Компания сошла с ума»: ИТ-специалисты Wildberries жалуются на массовые увольнения, а маркетплейс их отрицает Материал редакции
Это связано с «недостаточно эффективным» выходом маркетплейса на зарубежный рынок, считает источник на рынке.
29 ноября руководитель группы мобильной разработки в Wildberries Татьяна Аверьянова рассказала в Instagram о массовых сокращениях в компании. По её словам, маркетплейс увольняет людей «целыми командами по "собственному желанию"», не выплачивая компенсации.
Wildberries задерживает зарплату, технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату. Компания приостановила набор новых сотрудников и иногда отзывает уже отправленные кандидатам предложения, добавила Аверьянова.
По её словам, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и сортировочные центры в Москве закрывают, чтобы снизить расходы на аренду. Оставшиеся точки не справляются с выросшей во время ноябрьских распродаж нагрузкой, добавила она.
В начале сентября Wildberries говорила о 19 тысячах своих и партнёрских точках выдачи заказов, включая постаматы. В начале октября заявила, что количество ПВЗ выросло на 18,5 тысяч до 26 тысяч. Сейчас у маркетплейса, по собственным данным, 14705 пунктов выдачи заказов и 13185 постаматов.
Представитель маркетплейса заявил vc.ru, что количество точек выдачи заказов достигло 31 тысячи.
Анонимный источник из числа бывших сотрудников компании предоставил скриншоты с внутреннего сайта компании с новостями о закрытии ПВЗ.
В Wildberries добавили, что в 2020 года закрытий сортировочных центров не было — только открытия. В регионах открыли 18 СЦ и несколько крупных распределительных центров, заявили в компании. Кроме того, в 2020 году Wildberries запустил строительство последней очереди своего крупнейшего логистического центра в Московской области площадью около 250 тысяч м².
В разговоре с vc.ru Аверьянова рассказала, что в конце сентября закрыли крупный проект из 30 человек, а от руководства поступило указание сократить на некоторых проектах 30% штата.
«Сейчас закрыли проект с командой в 20 человек, затем пару соседних проектов (5-10 человек), также сократили один из отделов, cвязанных с финансами (около 30 человек). На оставшихся проектах тоже закрыт набор сотрудников и идут сокращения», — добавила Аверьянова.
«Сегодня [30 ноября — vc.ru] в офисе увольнялось столько людей, что отдел кадров и бухгалтерия не справлялись с обработкой и выдачей документов, часть попросили прийти завтра за документами», — рассказала она.
На вопрос, с чем связаны сокращения, она ответила, что стратегия компании не доводится до руководителей и сотрудников. «Решения сверху всегда внезапны», — говорит Аверьянова.
Один из бывших разработчиков Wildberries в разговоре с vc.ru подтвердил, что маркетплейс массово увольняет людей без компенсаций. «Я говорю сейчас именно про ИТ, так как не в ИТ текучка в Wildberries всегда была большой», — уточнил он. Один из текущих разработчиков маркетплейса, которого также сейчас сокращают «по принудительному соглашению сторон», и Аверьянова согласились с тем, что увольнения в основном касаются ИТ-специалистов.
Сокращения начались в сентябре, «почти в полном составе» уволили команду, которая занималась основным клиентским сайтом, заявил бывший сотрудник компании. Увольнения также коснулись финансового отдела и отдела закупок, добавил он. По его оценке, сокращения коснулись «десятков» сотрудников в «ближайших известных» ему отделах. «Так что думаю, что по всей компании — сотни», — заключил собеседник vc.ru.
Причины массовых увольнений оба источника vc.ru назвать затрудняются.
Он добавил, что в середине осени Wildberries начал задерживать зарплаты: в октябре выплаты за сентябрь задержали на «пару недель», в ноябре зарплату за сентябрь — на три недели. Второй источник подтвердил задержки зарплаты.
«Появился слух, что руководство хочет получить со всех отделов какой-то новый отчёт, и пока его не будет, то и зарплаты не будет. Но, в итоге, всё-таки выплатили», — добавил бывший разработчик компании.
«Знаю, что компания прекратила развитие нескольких проектов и видимо с этим связано массовое увольнение людей. Людей информируют о прекращении разработки проекта и предлагают внутреннюю биржу компании, многие видят это предложение не интересным и увольняются сами», — сказал в разговоре с vc.ru один из бывших ИТ-специалистов компании, который уволился по собственному желанию.
В середине октября 2020 года сообщения о массовых сокращениях в Wildberries начали появляться на сайтах с отзывами сотрудников о компании.
13 октября на «Хабр.Карьере» пользователь, который назвал себя бывшим Ui/Ux-дизайнером Wildberries, написал, что в компании «работал почти полтора года и внезапно решили сократить "по собственному желанию"». Другой сотрудник, который сейчас работает в компании на позиции бэкенд-разработчика, упомянул, что в компании «большая волна увольнений». «Нет разницы, кто ты и какие проекты ты делал», — добавил он.
Похожие комментарии и на других сайтах с отзывами сотрудников. «Легко могут сократить целую команду и вынудить уволиться по собственному желанию, чтобы не выплачивать положенное по закону», — говорится в отзыве бывшего разработчика компании от 21 октября на сайте Indeed.
16 ноября на сайте «О труде» пользователь, который, судя по описанию, работал дизайнером в Wildberries больше года, рассказал «о ситуации, которая сейчас происходит в компании».
Что говорят в Wildberries
На сайте по поиску работы HeadHunter у Wildberries около 3000 открытых вакансий. В самой компании заявили vc.ru, что информация о массовых сокращения не соответствует действительности.
Один из текущих сотрудников отдела информационных технологий Wildberries заявил vc.ru, что ничего не знает о массовых сокращениях.
«В чатах отдела, где я работаю, информации об этом нет. Было недавно два случая увольнений, когда люди писали, что уходят. Но это, как я понял, было по собственному желанию. Никто не говорил, что это "сокращение". Знаю, что жизнь в компании сильно зависит от отдела, но у меня нет знакомых из других отделов», — добавил он.
Что говорят на рынке
В «Яндекс.Маркете», «AliExpress Россия» и Ozon отказались от официальных комментариев. Существует информация, что экспортный проект Wildberries не показал себя достаточно эффективным, рассказал vc.ru источник на рынке.
Кроме России, Wildberries работает в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В январе 2020 года компания вышла на рынок Польши, а в сентябре — заработал в Украине. Какой именно «экспортный проект» оказался неэффективным, собеседник не уточнил.
До выхода в Польшу в сентябре 2019 года компания объявляла о планах вложить €200 млн в строительство логистического центра в Словакии для выхода на европейский рынок.
«Видел список стран, в которых должны произойти открытия. И, похоже, к этому действительно прикладываются усилия — команды, которые занимаются новыми странами, не сокращают», — ответил бывший сотрудник Wildberries на вопрос о состоянии экспортных проектов компании.
«Насколько мне известно, проекты, связанные с экспортом, не закрывают», — прокомментировала Аверьянова.
Представитель Wildberries заявил, что компания «успешно» развивается на новых рынках и демонстрирует быстрый рост показателей. Сейчас маркетплейс готовится к выходу в новые страны, добавил он.
«Выход в новые страны позволяет российским предпринимателям наращивать свои экспортные продажи: в январе-октябре 2020 года они выросли почти в два раза — до 17,1 млрд рублей. На 1 ноября 17 тысяч предпринимателей экспортируют отечественные товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти в три раза», — рассказал представитель маркетплейса.
Развитие без внешних инвестиций
Wildberries основала Татьяна Бакальчук вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Предпринимательница говорила, что проект создан без внешних инвестиций: первоначальный капитал составил $700 на сайт и бэк-офис. В начале 2020 года Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в $1,4 млрд.
Выручка маркетплейса по итогам 2015 года составила 29,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 293,8 млн рублей. В 2019 году выручка достигла уже 116,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 4,4 млрд рублей.
В августе 2020 года The Bell рассказывал, как маркетплейс вырос до таких размеров без внешних инвестиций — компания накапливала долги. По словам бывшего федерального чиновника, у Wildberries высокий совокупный долг, а её крупнейший кредитор — ВТБ, но маркетплейс сотрудничает и с другими банками.
Первая кредитная линия на неназванную сумму у Wildberries появилась в 2010 году, говорили в компании. По данным СПАРК, первый кредит на 2,5 млрд рублей появился у Wildberries в 2014 году. В 2015-2019 годах операционная деятельность маркетплейса финансировалась в основном за счет кредитов, следует из отчётности компании. В 2015 году долг составил 8 млрд рублей, а затем — 20 млрд рублей, писало издание.
За 2019 год долг вырос на 12,8 млрд рублей: компания взяла кредиты на 73,8 млрд рублей, из которых 60,9 млрд рублей выплатила. В самой Wildberries говорят, что кредитная нагрузка находится на «комфортном уровне».
«Финансовая эффективность бизнеса всегда находится в центре нашего внимания. Мы стремимся автоматизировать бизнес-процессы, чтобы сделать их эффективными. Кредитный портфель компании сбалансирован», — заявил представитель компании.
Рашкинский быдло бизнес
В развитых странах невыплата зарплаты, сдача оборудования в аренду, принуждение к уходу вместо сокращения не практикуются
Интересно посмотреть такой договор аренды оборудования. Обычно наоборот.
Кроме СНГ и всяких африк и пакистанов такого нет на уровне культуры. Отдельные случаи есть, но не так массово.
Тут на Vc.ru было про финтех стартап в европе с русскими основателями. Там тоже жестили с увольнениями, припомнились и другие. Были сообщения и о небольших компаниях. В общем то это достаточно показывает культуру. Серыми зарплатами и сопутствующими рисками при увольнении тоже думаю никого не удивить.
Про общепит и закрытый ритейл вообще молчу. Но там хотя бы отмаза - денег нет, но вы держитесь. А тут вроде солидная фирма. А что на заводах? тоже задерживают, увольняют?
тут причем прикол это же самый кому повезло, онлайн маркетплейс, на вирусе поднялся в разы вроде как судя по тому что говорили.
а тут такое. может они поняли что продажи прут и без программистов, а нафига платить тогда.
А вот сидели бы до 4 утра, может быть не уволили
Кстати, не только у вайлдбериес кукуха поехала...
У кого ещё?
Не могу назвать компанию (лаки и краски), но также предложили «по собственному» уйти, но руководство давило коллективной «травлей».А я поддался на провокацию...🤯
Всю жизнь было интересно как бизнес выживает на бессознательном уровне, причём на недальновидно бессознательном
А зря. Страна должна знать своих героев 🙂
Я вот слышал о подобной практике в компании, которая постоянно закрывается и сокращается 🙂
Интересно, это та, которая ювелирной продукцией торгует?
технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату
Какой у WB эффективный менеджмент. Можно еще брать плату за аренду рабочего места, охрану, электричество, уборку офиса. Останутся самые фанаты.
Режут косты, ИТ видимо будут закрывать с февраля аутсорсом. Redmadrobot какой-нибудь поживится на славу.
Аутсорсинг всегда дороже
Да, но за него не надо платить 2 раза в месяц строго по графику, еще и оттянуть момент оплаты можно - это ж не штатники.
На дистанции дороже выйдет)
Не всегда можно давать столь однозначную оценку: они могут работать только в белую, аутсорсеры - нет, их проверяют и жестко, аутсорсеров - нет.
Может на биржу собрались, может есть риск следственных действий, может будет смена направления или трансформация бизнеса - у вас же нет инсайда.
Может руководство боится слово «кризис» произносить? Но снова люди не такие.
Началось...Невыплаты зарплат, увольнения выкидыванием на улицу. Сколько еще интересно обнаружится компаний, где так же идут задержки зарплаты.
многое тихо проходит. я даже знаю случаи когда также программистам срезали зп но типа на время ковида, а потом вернут, как там будет не знаю. а уж обычных сотрудников шатает вообще во все стороны. Как раз многие компании с апреля держались а сейчас уже приходит время сложных решений.
Иногда приходится делать жёсткие и неприятные решения. По ТКРФ очень дорого увольнять
2 месяца зарплат - это так много в масштабах WB?
а вроде же онлайн прет со всех щелей и они бенефициары пандемии, у них все растет в разы?
весной так говорили
Комментарии бывших/нынешних сотрудников Wildberries будут удалять на VC? Вроде как было уже такое с рядом публикаций о работе в известных компаниях?
Просто интересно.)
Wildberries задерживает зарплату, технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату.
Позорная позиция
Вангую прирост в несколько десятков cv на slackoverflow....
Печально очень это все, и крайне не понятно, выглядит со стороны...
Ясно. что можно порезать манагеров/курьеров которые работают в точках выдачи (хотя они, вроде как напрямую не трудоустроены в компанию) но резать тех. кто обеспечивает функционирование.....=/
Есть у меня знакомый разработчик, бывший коллега. В 2019 году он устроился в Озон - через 2 месяца 200 сотрудников выкинули на мороз, его в том числе. Пошёл работать в крупную сеть детских магазинов - через 5 месяцев начались невыплаты зарплаты и часть компаний группы обанкротилась. Наняли его в WildBerries, через полгода у WB начались проблемы.
Миша, остановись!
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