Это связано с «недостаточно эффективным» выходом маркетплейса на зарубежный рынок, считает источник на рынке.

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29 ноября руководитель группы мобильной разработки в Wildberries Татьяна Аверьянова рассказала в Instagram о массовых сокращениях в компании. По её словам, маркетплейс увольняет людей «целыми командами по "собственному желанию"», не выплачивая компенсации.

Wildberries задерживает зарплату, технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату. Компания приостановила набор новых сотрудников и иногда отзывает уже отправленные кандидатам предложения, добавила Аверьянова.

По её словам, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и сортировочные центры в Москве закрывают, чтобы снизить расходы на аренду. Оставшиеся точки не справляются с выросшей во время ноябрьских распродаж нагрузкой, добавила она.

В начале сентября Wildberries говорила о 19 тысячах своих и партнёрских точках выдачи заказов, включая постаматы. В начале октября заявила, что количество ПВЗ выросло на 18,5 тысяч до 26 тысяч. Сейчас у маркетплейса, по собственным данным, 14705 пунктов выдачи заказов и 13185 постаматов.

Представитель маркетплейса заявил vc.ru, что количество точек выдачи заказов достигло 31 тысячи.

Анонимный источник из числа бывших сотрудников компании предоставил скриншоты с внутреннего сайта компании с новостями о закрытии ПВЗ.

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В Wildberries добавили, что в 2020 года закрытий сортировочных центров не было — только открытия. В регионах открыли 18 СЦ и несколько крупных распределительных центров, заявили в компании. Кроме того, в 2020 году Wildberries запустил строительство последней очереди своего крупнейшего логистического центра в Московской области площадью около 250 тысяч м².

«11.11» и «Чёрная пятница» по идее должны сгладить падение объёма продаж последних месяцев. При этой возросшей нагрузке, сбои в работе критичных систем исправлять особо некому, так как людей уволили или они уволились сами, а оставшиеся сотрудники измотаны и демотивированы

Моей команде сообщили, что проект закрыт, бюджета на содержание команды нет и все должны написать заявление на увольнение по собственному желанию. Мой проект далеко не первый. Несколько сотрудников мне удалось перевести на другие проекты, но потом стало известно, что эти проекты тоже закрывают или максимально урезают. Тем, кто отказывается писать заявление по собственному желанию и ждёт официального сокращения, просто ничего не отвечают. Последний месяц мы работали в режиме 24/7 и очень устали, поэтому такой печальный поворот ощущается скорее как освобождение. Хотя жалко, конечно, столько сил было вложено, столько бессонных ночей. Татьяна Аверьянова руководитель группы мобильной разработки в Wildberries

В разговоре с vc.ru Аверьянова рассказала, что в конце сентября закрыли крупный проект из 30 человек, а от руководства поступило указание сократить на некоторых проектах 30% штата.

«Сейчас закрыли проект с командой в 20 человек, затем пару соседних проектов (5-10 человек), также сократили один из отделов, cвязанных с финансами (около 30 человек). На оставшихся проектах тоже закрыт набор сотрудников и идут сокращения», — добавила Аверьянова.

«Сегодня [30 ноября — vc.ru] в офисе увольнялось столько людей, что отдел кадров и бухгалтерия не справлялись с обработкой и выдачей документов, часть попросили прийти завтра за документами», — рассказала она.

На вопрос, с чем связаны сокращения, она ответила, что стратегия компании не доводится до руководителей и сотрудников. «Решения сверху всегда внезапны», — говорит Аверьянова.

Один из бывших разработчиков Wildberries в разговоре с vc.ru подтвердил, что маркетплейс массово увольняет людей без компенсаций. «Я говорю сейчас именно про ИТ, так как не в ИТ текучка в Wildberries всегда была большой», — уточнил он. Один из текущих разработчиков маркетплейса, которого также сейчас сокращают «по принудительному соглашению сторон», и Аверьянова согласились с тем, что увольнения в основном касаются ИТ-специалистов.

Сокращения начались в сентябре, «почти в полном составе» уволили команду, которая занималась основным клиентским сайтом, заявил бывший сотрудник компании. Увольнения также коснулись финансового отдела и отдела закупок, добавил он. По его оценке, сокращения коснулись «десятков» сотрудников в «ближайших известных» ему отделах. «Так что думаю, что по всей компании — сотни», — заключил собеседник vc.ru.

Причины массовых увольнений оба источника vc.ru назвать затрудняются.

Руководство никогда не делилось с сотрудниками своими планами и стратегией развития (так что мы уже стали думать, что стратегии просто не существует), и в этот раз тоже не делится. Так что мы, как сотрудники, не знаем, что происходит: кризис ли или новый гениальный прорыв.

Процесс сокращения, насколько я понял, примерно выглядит так: руководителям отделов и подразделений сообщили их новый сокращённый месячный бюджет на зарплаты сотрудникам. И руководители должны теперь оставить людей так, чтобы вписаться в новый бюджет. При этом руководителю могут дать ещё людей из других отделов, где, наоборот, ушёл руководитель. один из бывших сотрудников Wildberries

Он добавил, что в середине осени Wildberries начал задерживать зарплаты: в октябре выплаты за сентябрь задержали на «пару недель», в ноябре зарплату за сентябрь — на три недели. Второй источник подтвердил задержки зарплаты.

«Появился слух, что руководство хочет получить со всех отделов какой-то новый отчёт, и пока его не будет, то и зарплаты не будет. Но, в итоге, всё-таки выплатили», — добавил бывший разработчик компании.

«Знаю, что компания прекратила развитие нескольких проектов и видимо с этим связано массовое увольнение людей. Людей информируют о прекращении разработки проекта и предлагают внутреннюю биржу компании, многие видят это предложение не интересным и увольняются сами», — сказал в разговоре с vc.ru один из бывших ИТ-специалистов компании, который уволился по собственному желанию.

В середине октября 2020 года сообщения о массовых сокращениях в Wildberries начали появляться на сайтах с отзывами сотрудников о компании.

13 октября на «Хабр.Карьере» пользователь, который назвал себя бывшим Ui/Ux-дизайнером Wildberries, написал, что в компании «работал почти полтора года и внезапно решили сократить "по собственному желанию"». Другой сотрудник, который сейчас работает в компании на позиции бэкенд-разработчика, упомянул, что в компании «большая волна увольнений». «Нет разницы, кто ты и какие проекты ты делал», — добавил он.

«Хабр.Карьера»

«Хабр.Карьера»

Похожие комментарии и на других сайтах с отзывами сотрудников. «Легко могут сократить целую команду и вынудить уволиться по собственному желанию, чтобы не выплачивать положенное по закону», — говорится в отзыве бывшего разработчика компании от 21 октября на сайте Indeed.

16 ноября на сайте «О труде» пользователь, который, судя по описанию, работал дизайнером в Wildberries больше года, рассказал «о ситуации, которая сейчас происходит в компании».

Что говорят в Wildberries

На сайте по поиску работы HeadHunter у Wildberries около 3000 открытых вакансий. В самой компании заявили vc.ru, что информация о массовых сокращения не соответствует действительности.

Как ИТ-компания, мы тестируем различные проекты — в том случае, если проект оказывается неуспешным, то он закрывается, это обычная практика для любого развивающегося бизнеса. Несколько проектов было закрыто и в 2020 году. Компания продолжает активно развиваться — в настоящий момент у нас открыто свыше 3000 вакансий. Планируется дальнейшая активная экспансия в России и за ее пределами, выход в новые страны. представитель Wildberries

Один из текущих сотрудников отдела информационных технологий Wildberries заявил vc.ru, что ничего не знает о массовых сокращениях.

«В чатах отдела, где я работаю, информации об этом нет. Было недавно два случая увольнений, когда люди писали, что уходят. Но это, как я понял, было по собственному желанию. Никто не говорил, что это "сокращение". Знаю, что жизнь в компании сильно зависит от отдела, но у меня нет знакомых из других отделов», — добавил он.

Что говорят на рынке

В «Яндекс.Маркете», «AliExpress Россия» и Ozon отказались от официальных комментариев. Существует информация, что экспортный проект Wildberries не показал себя достаточно эффективным, рассказал vc.ru источник на рынке. Кроме России, Wildberries работает в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В январе 2020 года компания вышла на рынок Польши, а в сентябре — заработал в Украине. Какой именно «экспортный проект» оказался неэффективным, собеседник не уточнил.

До выхода в Польшу в сентябре 2019 года компания объявляла о планах вложить €200 млн в строительство логистического центра в Словакии для выхода на европейский рынок.

«Видел список стран, в которых должны произойти открытия. И, похоже, к этому действительно прикладываются усилия — команды, которые занимаются новыми странами, не сокращают», — ответил бывший сотрудник Wildberries на вопрос о состоянии экспортных проектов компании.

«Насколько мне известно, проекты, связанные с экспортом, не закрывают», — прокомментировала Аверьянова.

Представитель Wildberries заявил, что компания «успешно» развивается на новых рынках и демонстрирует быстрый рост показателей. Сейчас маркетплейс готовится к выходу в новые страны, добавил он.

«Выход в новые страны позволяет российским предпринимателям наращивать свои экспортные продажи: в январе-октябре 2020 года они выросли почти в два раза — до 17,1 млрд рублей. На 1 ноября 17 тысяч предпринимателей экспортируют отечественные товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти в три раза», — рассказал представитель маркетплейса.

Развитие без внешних инвестиций

Wildberries основала Татьяна Бакальчук вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Предпринимательница говорила, что проект создан без внешних инвестиций: первоначальный капитал составил $700 на сайт и бэк-офис. В начале 2020 года Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в $1,4 млрд.

Выручка маркетплейса по итогам 2015 года составила 29,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 293,8 млн рублей. В 2019 году выручка достигла уже 116,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 4,4 млрд рублей.

В августе 2020 года The Bell рассказывал, как маркетплейс вырос до таких размеров без внешних инвестиций — компания накапливала долги. По словам бывшего федерального чиновника, у Wildberries высокий совокупный долг, а её крупнейший кредитор — ВТБ, но маркетплейс сотрудничает и с другими банками.

Первая кредитная линия на неназванную сумму у Wildberries появилась в 2010 году, говорили в компании. По данным СПАРК, первый кредит на 2,5 млрд рублей появился у Wildberries в 2014 году. В 2015-2019 годах операционная деятельность маркетплейса финансировалась в основном за счет кредитов, следует из отчётности компании. В 2015 году долг составил 8 млрд рублей, а затем — 20 млрд рублей, писало издание.

За 2019 год долг вырос на 12,8 млрд рублей: компания взяла кредиты на 73,8 млрд рублей, из которых 60,9 млрд рублей выплатила. В самой Wildberries говорят, что кредитная нагрузка находится на «комфортном уровне».

«Финансовая эффективность бизнеса всегда находится в центре нашего внимания. Мы стремимся автоматизировать бизнес-процессы, чтобы сделать их эффективными. Кредитный портфель компании сбалансирован», — заявил представитель компании.