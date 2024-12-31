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Таня Боброва
Транспорт

ГИБДД напомнила о необходимости заменить права, срок действия которых истёк в 2022 году и автоматически был продлён

В течение 2025 года.

  • Водительские удостоверения, срок действия которых истёк в России в 2022 году и автоматически был продлён на три года, нужно заменить в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
  • Водителям нужно заплатить пошлину и прийти в ГИБДД за новыми правами. Сдавать повторно экзамены не нужно.
  • Весной 2022 года правительство продлило на три года срок действия водительских удостоверений, которые истекали в 2022-м и 2023-м. Такое же решение приняли в отношении прав, истекающих в 2024 и 2025 годах. В кабмине поясняли, что так хотели снизить нагрузку на граждан и бизнес.
  • ТАСС уточняет, что водители, которые планируют выехать за пределы России, должны заменить права, срок действия которых завершился, в любом случае.

#новости

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6 комментариев
Boby Fisher

С выездом за границу не всё понятно, это такая забота о том что там они действовать не будут или повод отметиться что вы собрались куда-то уехать? 😁

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Алеоп

Это просто сделано, чтобы россияне чувствовали себя плохо, как всегда. Подвох он всегда где-то есть. Сейчас придут озабоченные системой, объяснят.

1
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George Parker

а как заменить если нет праписьки а праписьки нет потому что квартиры нет а квартиы нет потому что денег нет

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UUUbz

удалено

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Кружочек

ого, спасибо, что напомнили!

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upch

ГИБДД напомнила россиянам, что у них нет прав, только обязанности.

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