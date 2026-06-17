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Данила Бычков
Транспорт

СМИ: шесть из девяти членов правления Volkswagen во внутреннем анонимном опросе ответили, что существование концерна «находится под угрозой»

Ещё трое назвали состояние компании «напряжённым».

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Опрос среди членов правления и наблюдательного совета Volkswagen проводила неназванная консалтинговая компания, пишет Welt со ссылкой на Manager Magazin. Все опрошенные ответили, что у компании нет устойчивой бизнес-модели.
  • По словам источников, шесть из девяти членов правления Volkswagen считают, что существование автоконцерна «находится под угрозой», а оставшиеся трое назвали положение «напряжённым». В первом квартале 2026 года чистая прибыль концерна упала на 28,4% год к году — с €2,1 млрд до €1,5 млрд.
  • Четверо топ-менеджеров также признали наличие разногласий среди высшего руководства Volkswagen. Одна из целей опроса — подчеркнуть необходимость реструктуризировать компанию и ввести программу экономии, отмечает издание.
  • В марте 2026-го The Guardian писало, что немецкий производитель запланировал уволить 50 тысяч сотрудников к 2030 году — изначально компания договорилась с профсоюзом о сокращении 35 тысяч рабочих, но затем планы пересмотрели. К 2030-му автопроизводитель хочет ежегодно сокращать издержки на €6 млрд.
  • По данным Reuters, до конца 2026-го Volkswagen уволит 19 тысяч сотрудников — об этом гендиректор концерна Оливер Блуме должен объявить на ежегодном собрании акционеров 18 июня 2026 года.
Данила Бычков
Транспорт
Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года — Reuters

К 2030-му автопроизводитель запланировал уволить 50 тысяч человек.

Источник: Bloomberg

#новости #volkswagen

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