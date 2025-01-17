Финское правительство рассмотрит продажу убыточных аэропортов — пассажиропоток изменился после пандемии и закрытия российского неба

Владельцами могут стать муниципалитеты и частный бизнес. Минтранс Финляндии и операторы авиагаваней разрабатывают классификацию стратегически важных для страны аэропортов. Такие останутся под управлением государственной компании Finavia, передаёт Yle. Внимание на заметку обратил «Деловой Петербург».От убыточных региональных гаваней Finavia может постепенно отказаться. Она финансировала их за счёт выручки аэропорта Хельсинки, но международный пассажиропоток сократился, что негативно сказалось на способности покрывать расходы.Поток восстанавливается, но медленнее, чем в других странах Европы. Среди причин Finavia называла закрытие воздушного пространства России, изменения в «привычках» пассажиров, а ещё сокращение количества командировочных перелётов после пандемии Covid-19.Речь, прежде всего, идёт об аэропортах ближе к границе с Россией в Йоэнсуу и Савонлинне, а также об Йювяскюле, Каяани, Коккола-Пиетарсаари, Кеми-Торнио и Пори. Государство тратит «десятки миллионов евро» на субсидирование рейсов в эти точки, а Finavia несёт примерно €20 млн убытков в год на обслуживание.Если эти аэропорты выйдут из-под управления Finavia, их смогут передать бизнесу и муниципальным или городским органам. В муниципальной собственности находится, например, аэропорт города Лаппеенранта, через него часть россиян возвращается в Россию после поездок по странам Шенгенской зоны, сообщал «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.Источник фото: YleРосавиация закрыла небо для самолётов из 36 стран, включая страны ЕС и Канаду, в феврале 2022 года. С тех пор они должны получать спецразрешения. Это ответная мера на запрет летать через пространство ЕС российским авиакомпаниям.Полина ЛааксоДеньги8 янвВозможность летать через воздушное пространство России обеспечило китайским авиакомпаниям преимущество перед европейскими — FT Первые могут предложить потребителям более низкие цены.#новости
Санкции работают!
Ружье без отдачи не стреляет, осталось лишь понять, что хуже, пуля или отдача...
Стоп, вы не ошиблись, не российские авиакомпании, а финские? Как так, санкции же против российских вводились?)))
очевидно что санкции работают для всех. мир свзяан очень сильно. и где то ты дернул одну струнку и пошел резонанс. в оценках рисков учитивается все. ты понимаешь что сам пострадаешь и это сознательный шаг, но тот на кого это направленно пострадает гораздо серьезней. так работают любые санкции вообщем то. и вот этот глупый сраказм и передергивание показывает что вы вообще не понимаете как работает современный мир, а ведетесь ток на эмоции и пытаетесь острить с дивана. это буквально - главное чтобы у соседа корова сдохла. при этом на свое болото мы смотреть конечно же не будем)
У них там вообще клоунада из-за облета России (ОБЛЕТА РОССИИ, ЛОЛ). Китайцы и арабы летают быстро и дешево через Россию, а европейцам так нельзя, надо доплатить и лететь +4 часа, желающих на такой аттракцион немного.
Требуют ввести минимальную цену на билет и что-то там еще, на капиталистком-свободнорыночном.
А Финляндия это где вообще
Смешно то, что раньше людям было выгоднее ездить и вылетать из финской пиздосрани, нежели из Пулково 🙄 Воистину богатая страна, раз такие заряженные цены на перелеты 😁