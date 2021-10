В фильме «Изгой» с Томом Хэнксом роль второго плана исполняет волейбольный мяч производителя спорттоваров Wilson. Ему отводится десять с половиной минут экранного времени, но компания за это не заплатила ни цента. Как бренды попадают в высокобюджетные картины — в пересказе The Hustle .

{"comment_id":3348921,"user_id":198165,"date":1633275867,"text":"Очередное озвучивание известных правил. Проблема в том, что мало кто правилам следует. Зато потом все у них виноваты в их собственных неудачах.","user":{"name":"ezdiumno ru"},"content":{"title":"Как заработать $1 млн на инвестициях к 30 годам? Интервью с долларовым миллионером. Без купюр"}} {"comment_id":3348922,"user_id":320597,"date":1633275934,"text":"Ты потерянный токарь","user":{"name":"Сергей Сергеевич"},"content":{"title":"Как потенциальный клиент принимает решение о покупке продукта?"}}



{"comment_id":3348924,"user_id":495263,"date":1633275937,"text":"Здесь читают и общаются, обсуждают и воздействуют в том числе на компании. Без обычных пресс релизов, а именно как они на практике работают. Имхо это помогает компаниям видеть свои проблемы и людям получать ответы. При этом у каждого ведь есть выбор что не читать.","user":{"name":"Alecs Proz"},"content":{"title":"Я ждал ответа от поддержки «СберМегаМаркета» сутки"}}

- у Вас есть аккаунты на профессиональных ресурсах - там можно посмотреть ваши вопросы к сообществу, Ваши комментарии и ответы на вопросы других - это тоже много может сказать о Вашем уровне

- у Вас могут быть какие-то проекты на гитхабе - по ним можно оценить Ваш уровень.

- у Вас может быть аккаунт на фрилан ресурсах и отзывы заказчиков



Все это есть Ваш реальный уровень. По которому Вас будут оценивать. А не потому что Вы "знаете Петю, который тут работает".



Если Вы хотите поменять работу - отправляете резюме с откликом на вакансию. Там описываете что умеете и ссылаетесь на вышеперечисленные ресурсы.



Или HR какой-то компании, когда им нужен специалист, мониторит ресурсы и ищет подходящих людей.



Перед устройством на работу всегда будет собеседование с командой. Поверьте, оценить реальный уровень человека за час беседы особых проблем не составляет.

Потом еще может быть испытательный срок.

Иногда могут попросить рекомендации с предыдущего места работы. Или контакты предыдущего руководителя. Но у нас пока это не очень распстранено.



Примерно так это работает в IT. Никакие "я от ИванИваныча" тут не проходит. Потому что в первую, вторую и третью очереди от человека требуется соответствующая квалификация.



И на определенном уровне Вам уже нередко приходится отвечать отказом на предложения из других компаний, которые хотят Вас переманить к себе.



\u0430) \"\u0437\u0430\u0434\u0435\u043b\u0438\" \u0438 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u0437\u044f\u043b PERSONAL pro - \u043b\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 - \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 10 \u043b\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e \u0431\u044b 500 \u0431\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432;



{"comment_id":3348927,"user_id":495263,"date":1633276032,"text":"Потому что заказа еще не было) И потом естессно не было. ","user":{"name":"Alecs Proz"},"content":{"title":"Я ждал ответа от поддержки «СберМегаМаркета» сутки"}}



{"comment_id":3348928,"user_id":6517,"date":1633276032,"text":"Я только ЗА достойную плату. Но да, людям нужно понимать немного хотя бы, как работает экономика. А с этим проблема в большинстве своем. Но вот что обосновывают такое отношение к работе тем, что платят не столько, сколько хотели бы - удивляет. Есть же договоренности. Они должны исполняться обеими сторонами. И как бы ни было, интересы клиента не должны страдать из-за того, что кто-то решил таким образом \"мстить\". Но это, конечно, в идеале. В реальности, увы, человеческий фактор )","user":{"name":"Maxim Sergeevich"},"content":{"title":"«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников"}} {"comment_id":3348929,"user_id":587797,"date":1633276049,"text":"Они дали год подключив платное продление со второго - об этом в письме не было ничего.","user":{"name":"ilia"},"content":{"title":"Notion раздала промокоды для стартапов на $1500, которые действовали для всех — а через три дня обнулила счета"}} {"comment_id":3348931,"user_id":105157,"date":1633276072,"text":"Для Федоро сейчас важный этап, где уже интузиазма мало у команды, но работу надо выполнять, посмотрим как он справится с этой тяжелой задачей, в любом случае он большой молодец.","user":{"name":"Дадохонов Лутфулло"},"content":{"title":"«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников"}} \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e! \u0424\u043b\u0430\u0433 \u0435\u043c\u0443 \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0438!

{"comment_id":3348934,"user_id":940506,"date":1633276087,"text":"Как учил дед моего знакомого: \"Доски надо менять вовремя. И не будет провалов.\"","user":{"name":"Василий Белогородов"},"content":{"title":"Как избежать провалов ?"}}

{"comment_id":3348936,"user_id":15310,"date":1633276130,"text":"Додо - вольно толкует ТК и должностную инструкцию, ну а сотрудники отвечают взаимностью и вольно трактуют свои обязанности. Я искренне не понимаю, что там Федор возмущается.","user":{"name":"Злой Полушубок"},"content":{"title":"«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников"}} {"comment_id":3348937,"user_id":945253,"date":1633276138,"text":"Удивляться нечем, только что начал смотреть интервью Федора Овчинникова на канале Тинькофф инвестиции, первое что услышал это \"мы готовы взять любого человека на работу\"","user":{"name":"Rafa Ramazanov"},"content":{"title":"«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников"}} {"comment_id":3348938,"user_id":615512,"date":1633276140,"text":"Дело в том, что подобные курсы - это дополнительный заработок. Там нет людей, которые сидят и ждут; они приходят, когда заканчивается их основная работа. ","user":{"name":"В А"},"content":{"title":"Онлайн школы программирования для детей - сапожник без сапог?"}} {"comment_id":3348941,"user_id":307440,"date":1633276259,"text":"Забавно читать про: \"поработаем 4 выходных над демкой и покажем инвесторам\" =)) Хочется посмотреть, как вы условный intercom, fullstory или clickup слабаете за выходные. Есть довольно узкий круг проектов, которые можно создать быстро. Всё остальное требует времени и денег. По опыту знаю, что запал заканчивается очень быстро. ","user":{"name":"Alexey Smirnov"},"content":{"title":"Как найти tech кофаундера в стартап. Советы от разработчика"}} {"comment_id":3348942,"user_id":940506,"date":1633276294,"text":"Это смотря кого ими называть. При желании можно и прошедших курсы)","user":{"name":"Василий Белогородов"},"content":{"title":"Онлайн школы программирования для детей - сапожник без сапог?"}}

{"comment_id":3348943,"user_id":198165,"date":1633276326,"text":"Да. Вы правы. Более того добавлю, что до многих это вообще никогда не доходит!\n\nА потом прибегают возмущённые: \"Почему на моё место молодого взяли? Я тут уже десятые штаны протёр, а этот молодой даже не знает, где в кабинете сахарница!\"  :))\n\nА то, что молодой в 10 раз больше знает и не отстал \"на 10 протёртых штанов\" ему уже не объяснишь.","user":{"name":"ezdiumno ru"},"content":{"title":"Что такое непрерывное профессиональное развитие (НПР) и почему это так важно?"}}

{"comment_id":3348945,"user_id":933572,"date":1633276346,"text":"Завтра уже с адвокатом будем составлять заявление. Скорей всего будет пост отдельный т.к. Администрация не даёт дополнять статью. ","user":{"name":"STIFF"},"content":{"title":"«Эльдорадо» не отдаёт компьютер из ремонта"}}

{"comment_id":3348946,"user_id":260160,"date":1633276367,"text":"Ахахах )))","user":{"name":"Mikhail Dragunov"},"content":{"title":"«Яндекс.Еда»: реальный вес блюда не совпал с указанным"}}