«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции
Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.
- В своём Telegram-канале Фёдор Овчинников опубликовал обращение к менеджерам и партнёрам сети. В нём он раскритиковал работу пиццерии в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити. Он назвал её ключевой локацией, потому что фудкорт «Афимолла» посещает много людей со всех районов Москвы и гости столицы.
- Овчинников заметил, что гостей и заказов не было, а на кухне было много сотрудников, которые двигались не спеша. Кассы не работали, заказ надо было делать через приложение, а рядом сидел кассир и читал книгу. Он не обратил внимание на посетителя.
- «Передо мной предстала ужасно грязная пиццерия», — пишет Овчинников. По его словам, было видно, что её систематически плохо убирали — грязь была на стойках выдачи и витрине, а банковский терминал — в пыли.
- Посетителю не выдали заказ сразу, когда он был готов. «На кухне было много медленно передвигающихся людей, но никто из них не был заинтересован в том, чтобы выдать мне заказ. Других заказов не было. Коктейль и кофе я получил только после того, как несколько раз громко попросил».
- Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».
Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».
Федя! Проснись! Ты серишь! Платишь копейки, нагружаешь кучей обязанностей сверх основной работы, а потом делаешь удивленное лицо - а что у нас сотрудники такие не мотивированные. Требует он мало.
Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии. А так получается что-то из серии совкового сервиса, когда ты приходишь, как клиент платишь деньги, а тебя обслуживают, будто одолжение делают и ты отвлек их от чего-то более важного. Типа - в тарелку не плюнули и на том спасибо. Не знаю реальных условий такой работы и не одобряю нарушений прав сотрудников, но если человек решил работать, то будь добр - соответствуй. ред.
Я только ЗА достойную плату. Но да, людям нужно понимать немного хотя бы, как работает экономика. А с этим проблема в большинстве своем. Но вот что обосновывают такое отношение к работе тем, что платят не столько, сколько хотели бы - удивляет. Есть же договоренности. Они должны исполняться обеими сторонами. И как бы ни было, интересы клиента не должны страдать из-за того, что кто-то решил таким образом "мстить". Но это, конечно, в идеале. В реальности, увы, человеческий фактор )
Клиент же не раб, не нравится сервис, который не соответствует стандартам - идёшь в другое место, где обслуживают лучше.
Если компания на такие условия и на такую ЗП может найти только немотивированных сотрудников - это проблема компании. Пускай попробует всех уволить, и найти тех, кто лучше. Ан нет, не получится ред.
Я и не оправдываю, это естественное течение событий) Если есть место, где мало платят - скорее всего, там будут работать спустя рукава. Ведь те, кто действительно фигачит на работе - идёт туда, где платят больше.
Каждый находит место себе по душе)
Конечно, просто платить зарплату выше не сделает автоматически работу сотрудников лучше. Но это даст простор - изначально нанимать тех, кто трудолюбив, и прощаться с теми, кто халтурит. С низкой ЗП ты себе такого позволить не можешь, берёшь тех, кто идёт ред.
Извини, а был работодатель, которого данный чел не полил грязью?
Я чо-то не могу понять его месседж? Хочешь приличную работу - жди пока наступит социализм/коммунизм и в твоем "магазине/общепите" начнут с уважением и трепетом относится к кассирам и выдавать ЗП будут одинаково директорам и мойщикам полов?
Как знаю все компании платят ЗП согласно рынку, +- очень близко. Но если человек ленивый то сколько ему не плати он будет ленивым, и да Федор не может ломать всю систему и предложить чуваку который готовит пиццу ЗП менеджера отдела банка, они же случае менеджеры банков жалуются что у них ЗП меньше и так концы не найдешь, по этому раз согласился на конкретный оклад ща конкретную работу то ты должен это выполнять ибо зачем мучать себя и мешать другим делать бизнес ?
Маркетинг классный. Приложение приятное. Но в остальном да, у нас региональные есть пиццерии и по качеству обслуживания и по качеству самой еды определённо лучше.
Когда есть такие расхождения между красивой и гладкой "обложкой" и подгнивающим продуктом - на мой взгляд, негатив удваивается. Ведь когда всё хорошо с обложкой и общением с аудиторией, то уже есть определённые завышенные ожидания. А потом они разбиваются.
В Перми 3-4 раза столкнулся с тем, что курьеры, якобы, "случайно" нажимали у себя, что заказ доставлен, а у меня его ещё не было. Выглядит как отмазка с целью заблочить свою же акцию на промокод в случаи опоздания. То есть максимально некрасиво. ред.
Или вот эта постоянно висящая инфа, с видео-трансляцией приготовления и статья-оправдание о том, почему они там всё делают без перчаток. Мол помыть руки проще, проверять мы это конечно не будем.
Дак даже тут - либо камера куда-то сдвинута, либо не работает вообще, либо они почему-то внезапно то в перчатках, то нет. Всё никак не определятся.
Отделы между собой вообще не коммуницируют видимо. Пиарят одно, на деле другое. ред.
Комментарий удален
30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.
Совсем недавно в сети стали появляться новости с купонами, которые при активации дают 500 и 1000 долларов на баланс воркспейса. Естественно, новость разлетелась, начали появляться посты с промокодами:
На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.
Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.
Последние несколько недель я начал продвигать свою площадку индивидуальных консультаций AnyAsk с помощью контент маркетинга и таргета в ВК. Результат получился для меня очень интересным и я сделал несколько выводов о которых поделюсь в данной статье.
Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.
Исследователи говорят, что сеть биткоина потребляет больше электроэнергии, чем Филиппины и выбрасывает столько отходов, сколько Нидерланды. Как майнеры переходят на «зелёную» энергию — в пересказе Vice.
Личный бренд — история о том, как можно сделать доход больше, а жизнь — лучше. И вроде все в этой истории складно: работаешь на узнаваемость и репутацию, потом они работают на тебя . Но ничто не портит ЛБ, как адепты создания ЛБ.
В фильме «Изгой» с Томом Хэнксом роль второго плана исполняет волейбольный мяч производителя спорттоваров Wilson. Ему отводится десять с половиной минут экранного времени, но компания за это не заплатила ни цента. Как бренды попадают в высокобюджетные картины — в пересказе The Hustle.
Возможно вы слышали про эти новые устройства защиты. И, что любопытно, о том как они работают информации мало, а та, что есть — пересказ в общих чертах.