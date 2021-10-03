Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Еда
Маша Цепелева

«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции

Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.

  • В своём Telegram-канале Фёдор Овчинников опубликовал обращение к менеджерам и партнёрам сети. В нём он раскритиковал работу пиццерии в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити. Он назвал её ключевой локацией, потому что фудкорт «Афимолла» посещает много людей со всех районов Москвы и гости столицы.
  • Овчинников заметил, что гостей и заказов не было, а на кухне было много сотрудников, которые двигались не спеша. Кассы не работали, заказ надо было делать через приложение, а рядом сидел кассир и читал книгу. Он не обратил внимание на посетителя.
  • «Передо мной предстала ужасно грязная пиццерия», — пишет Овчинников. По его словам, было видно, что её систематически плохо убирали — грязь была на стойках выдачи и витрине, а банковский терминал — в пыли.
  • Посетителю не выдали заказ сразу, когда он был готов. «На кухне было много медленно передвигающихся людей, но никто из них не был заинтересован в том, чтобы выдать мне заказ. Других заказов не было. Коктейль и кофе я получил только после того, как несколько раз громко попросил».
  • Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».

Первое. Специфика сервисного розничного бизнеса заключается в том, что здесь вообще никогда нельзя расслабляться. Как только расслабился, система будет расшатываться. Нужно систематически всем, кто связан с розничным бизнесом, постоянно лично тестировать работу пиццерий. Чем выше позиция, тем тестирования могут быть реже, но они должны быть. Все как в жизни. Как только перестал бегать или заниматься спортом, сразу будет появляться жирок.

Второе. Требовательность. Абсолютная нетолерантность к низкому качеству, грязи, нарушению стандартов, отсутствию внимания на гостя, плохому сервису. Абсолютная нетолерантность.

Третье. Ответственность. За каждую пиццерию кто-то отвечает: менеджер, управляющий, бизнес-девелопер. Ответственность за то, чтобы на твоей части бизнеса были реализованы подходы. Еще одна специфика нашего бизнеса: идеала не достичь. В пиццерии могут быть ошибки, может быть грязно, может быть мало людей на смене, это случается и надо системно работать над такими проблемами. Преступление — это отсутствие правильных подходов и равнодушие, когда на смене много людей, нет заказов, никто не убирает грязь и не обращает внимание на гостя.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands

#dodopizza #фёдор_овчинников

3463 просмотров
43 43 комментария
13
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0451\u0434\u043e\u0440_\u043e\u0432\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","dodopizza"], "comments": 43, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 300868, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 03 Oct 2021 17:47:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Злой Полушубок

Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».

Федя! Проснись! Ты серишь! Платишь копейки, нагружаешь кучей обязанностей сверх основной работы, а потом делаешь удивленное лицо - а что у нас сотрудники такие не мотивированные. Требует он мало.

https://www.youtube.com/watch?v=mabxb5BveKs

Ответить
11
Maxim Sergeevich

Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии. А так получается что-то из серии совкового сервиса, когда ты приходишь, как клиент платишь деньги, а тебя обслуживают, будто одолжение делают и ты отвлек их от чего-то более важного. Типа - в тарелку не плюнули и на том спасибо. Не знаю реальных условий такой работы и не одобряю нарушений прав сотрудников, но если человек решил работать, то будь добр - соответствуй. ред.

Ответить
8
animegravitation

вопрос в том прописаны Хотелки главны ДоДо в трудовом договоре или нет :) 
Чую что нет

Ответить
1
Maxim Sergeevich

Учитывая, сколько у них звеньев в иерархии, масштаб сети и количество сотрудников, то все процессы явно не оставлены на "авось". Иначе бы все давно развалилось.

Ответить
1
animegravitation

и? я вопрос какой задал - прописаны или нет? ответьте на него а не ваши предположения 

Ответить
–1
Maxim Sergeevich

Задавайте их не мне. Я к Додо отношения не имею. Только заказывал там доставку еды (в этом плане, кстати, все хорошо было).

Ответить
0
animegravitation

ну вот и все )
согласно моей инфы - не прописаны 

Ответить
–1
Slava Reznor

Смешно что кто-то думает, что в нынешних экономических реалиях России бизнес должен платить рядовому рабочему пиццерии ЗП на которую он сможет себе покупать айфоны и "не в чем себе не отказывать", а то он не обязан нормально относится к работе

Ответить
2
Maxim Sergeevich

Я только ЗА достойную плату. Но да, людям нужно понимать немного хотя бы, как работает экономика. А с этим проблема в большинстве своем. Но вот что обосновывают такое отношение к работе тем, что платят не столько, сколько хотели бы - удивляет. Есть же договоренности. Они должны исполняться обеими сторонами. И как бы ни было, интересы клиента не должны страдать из-за того, что кто-то решил таким образом "мстить". Но это, конечно, в идеале. В реальности, увы, человеческий фактор )

Ответить
0
Евгений Быков

Клиент же не раб, не нравится сервис, который не соответствует стандартам - идёшь в другое место, где обслуживают лучше.

Если компания на такие условия и на такую ЗП может найти только немотивированных сотрудников - это проблема компании. Пускай попробует всех уволить, и найти тех, кто лучше. Ан нет, не получится ред.

Ответить
0
Maxim Sergeevich

Естественно, покупатель всегда может проголосовать кошельком (хвала за конкуренцию). Хотя это все равно не оправдание такого отношения к работе. А то выглядит, как сваливать свои проблемы с больной головы на здоровую

Ответить
0
Евгений Быков

Я и не оправдываю, это естественное течение событий) Если есть место, где мало платят - скорее всего, там будут работать спустя рукава. Ведь те, кто действительно фигачит на работе - идёт туда, где платят больше.
Каждый находит место себе по душе)

Конечно, просто платить зарплату выше не сделает автоматически работу сотрудников лучше. Но это даст простор - изначально нанимать тех, кто трудолюбив, и прощаться с теми, кто халтурит. С низкой ЗП ты себе такого позволить не можешь, берёшь тех, кто идёт ред.

Ответить
0
Sergey Vlasov

Это жизненный подход. Формулировкой про «никто не держит» удобно затыкать любое самоуправство, а так быть недолжно.

Ответить
0
Злой Полушубок

Додо - вольно толкует ТК и должностную инструкцию, ну а сотрудники отвечают взаимностью и вольно трактуют свои обязанности. Я искренне не понимаю, что там Федор возмущается.

Ответить
0
Slava Reznor

Извини, а был работодатель, которого данный чел не полил грязью? 
Я чо-то не могу понять его месседж? Хочешь приличную работу - жди пока наступит социализм/коммунизм и в твоем "магазине/общепите" начнут с уважением и трепетом относится к кассирам и выдавать ЗП будут одинаково директорам и мойщикам полов? 

Ответить
0
Злой Полушубок

Полил грязью - это "личное оценочное суждение", комментировать которое смысла нет.
А так положительные моменты он тоже находит. Тот же Леруа он довольно позитивно оценил. Но иногда цепляется к вещам которые точно не вина работодателя.

Ответить
0
Semyon Efimov

Ждем под новостью очередные комментарии в духе "Да кто их пиццу ест, она же не вкусная".

Ответить
5
Максим Иванов

А правда, кто? Она же не вкусная...

Ответить
8
Rafa Ramazanov

Кто их пиццу не ест ? Она же вкусная

Ответить
3
Anton Serdyukov

Раз ждете, значит и правда невкусная!

Ответить
2
Sergey Vlasov

После Зотмана на всякие сетевухи желания нет. Только Папа Джонс кажется до сих пор вкусным.

Ответить
0
Nikolay Kenig

Не ел их пиццу, но говорят не вкусная 🤷‍♂

Ответить
5
Rafa Ramazanov

Говорят что пицца из теста делают, т.е тебя это не удивляет ? 

Ответить
1
Влад

Аррива очень вкусная, по моему мнению, но временами привозят хреновую

Ответить
0
Влад

ЗП повысить над хотяб для мотивации, а то она ниже чем в Макдаке. А затем можно будет что-то предъявлять. ред.

Ответить
3
Сергей Лукин

Сотрудники вообще-то добровольно соглашаются на такую з/п, условия работы и требования к ним. А внешний стимул в виде зп не изменит мотивацию сотрудника обратить внимание на клиента. Тут проблема в голове у сотрудника и в отсутствии пиздюлей от менеджера. ред.

Ответить
5
Евгений Быков

Повышение зп позволит уволить всех тех, кто не мотивирован и нанять тех, кто обращает внимание на клиента. А с такой ЗП они не могут. Вот и держат тех, кто работает от балды

Ответить
0
Rafa Ramazanov

Как знаю все компании платят ЗП согласно рынку, +- очень близко. Но если человек ленивый то сколько ему не плати он будет ленивым, и да Федор не может ломать всю систему и предложить чуваку который готовит пиццу ЗП менеджера отдела банка, они же случае менеджеры банков жалуются что у них ЗП меньше и так концы не найдешь, по этому раз согласился на конкретный оклад ща конкретную работу то ты должен это выполнять ибо зачем мучать себя и мешать другим делать бизнес ? 

Ответить
1
Andrey Zakharov

низкая зарплата - меняй работу. трутень

Ответить
3
animegravitation

дак в пицериях и так текучка )

Ответить
0
Андрей Шемет

А он еду свою ел?)

Ответить
1
Сергей Лукин

И даже готовил.

Ответить
1
Andrey Smorodin

Это он еще доставку не заказывал😀 Там иногда такие кадры попадаются...

Ответить
1
Леонид Ганжа

Когда зашел однажды в кафе Додо, было ощущение, будто это какое-то очень плохое место, сидеть в котором и что-то есть прямо стыдно. Хотя в фастфудах сижу без комплексов, а Додо саму по себе люблю и заказываю на дом. Впрочем, и в Папе Джонсе атмосфера такая же.

Ответить
1
Константин Суворов

Маркетинг классный. Приложение приятное. Но в остальном да, у нас региональные есть пиццерии и по качеству обслуживания и по качеству самой еды определённо лучше.

Когда есть такие расхождения между красивой и гладкой "обложкой" и подгнивающим продуктом - на мой взгляд, негатив удваивается. Ведь когда всё хорошо с обложкой и общением с аудиторией, то уже есть определённые завышенные ожидания. А потом они разбиваются.

В Перми 3-4 раза столкнулся с тем, что курьеры, якобы, "случайно" нажимали у себя, что заказ доставлен, а у меня его ещё не было. Выглядит как отмазка с целью заблочить свою же акцию на промокод в случаи опоздания. То есть максимально некрасиво. ред.

Ответить
1
Константин Суворов

Или вот эта постоянно висящая инфа, с видео-трансляцией приготовления и статья-оправдание о том, почему они там всё делают без перчаток. Мол помыть руки проще, проверять мы это конечно не будем.

Дак даже тут - либо камера куда-то сдвинута, либо не работает вообще, либо они почему-то внезапно то в перчатках, то нет. Всё никак не определятся.

Отделы между собой вообще не коммуницируют видимо. Пиарят одно, на деле другое. ред.

Ответить
0
Nathan Zachary

Ебать у них там прослойка...специально весь абзац прочитал, не пропускал. Как оне при такой надстройке вообще что-то покупателям выдают в итоге?

Ответить
1
Aleksei Belousov

Готовимся к IPO, царь хороший, бояре плохие.

Ответить
1
Nikita Karpinsky

Всегда думал что пицца невкусная, заказали на корпоратив, и вообще-то очень даже ничего оказалась) Опять же, возможно зависит от франчайзи

Ответить
0
Billie Willie

Несколько раз ел их пиццу и считаю она не самая вкусная. Мне показалось там чесночный соус добавлен

Ответить
0

Комментарий удален

Дадохонов Лутфулло

Для Федоро сейчас важный этап, где уже интузиазма мало у команды, но работу надо выполнять, посмотрим как он справится с этой тяжелой задачей, в любом случае он большой молодец.

Ответить
0
Rafa Ramazanov

Удивляться нечем, только что начал смотреть интервью Федора Овчинникова на канале Тинькофф инвестиции, первое что услышал это "мы готовы взять любого человека на работу"

Ответить
0
StepanCapusta

Это называется потерять контроль.
Когда вроде бы все работает, но качественно проконтролировать уже не можешь. Потихоньку работает, но огонька уже нет.  ред.

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
IPQuorum
В Москве состоялась презентация фильма «Одна» о судьбе выжившей в авиакатастрофе 1981 года

30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.

0 Обсудить
0
Сервисы
kiriharu
Notion — ситуация с купонами или как собрать кучу карт

Совсем недавно в сети стали появляться новости с купонами, которые при активации дают 500 и 1000 долларов на баланс воркспейса. Естественно, новость разлетелась, начали появляться посты с промокодами:

31 31 комментарий
21
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Московский акселератор
Digital Health — все только продолжается!
2 2 комментария
0
Httpool
Что узнали зрители конференции по глобальному маркетингу GoGlobal! 2021 с международными спикерами

На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.

1 1 комментарий
0
Еда
Маша Цепелева
«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал Dodo Pizzа за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции

Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.

43 43 комментария
13
Маркетинг
Андрей Захаров
Как получить первые 100 регистраций на вашем web ресурсе или приложении

Последние несколько недель я начал продвигать свою площадку индивидуальных консультаций AnyAsk с помощью контент маркетинга и таргета в ВК. Результат получился для меня очень интересным и я сделал несколько выводов о которых поделюсь в данной статье.

15 15 комментариев
5
Точка
Точка и интегратор Get8 – партнёр-amoCRM – запустили совместный сервис

Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.

1 1 комментарий
2
Крипто
Александра Бариева
«Добыча биткоина — это дело эгоистичное»: как майнеры используют «зелёную» энергию, чтобы не вредить планете Статьи редакции

Исследователи говорят, что сеть биткоина потребляет больше электроэнергии, чем Филиппины и выбрасывает столько отходов, сколько Нидерланды. Как майнеры переходят на «зелёную» энергию — в пересказе Vice.

Майнинговая ферма в России Andrey Rudakov/Bloomberg
4 4 комментария
5
Маркетинг
Ульяна Смирнова
Почему личный бренд нужен не всем

Личный бренд — история о том, как можно сделать доход больше, а жизнь — лучше. И вроде все в этой истории складно: работаешь на узнаваемость и репутацию, потом они работают на тебя . Но ничто не портит ЛБ, как адепты создания ЛБ.

32 32 комментария
23
Маркетинг
Alexandra Kopelyan
Как устроена экономика продакт-плейсмента в кино и эффективен ли такой вид маркетинга Статьи редакции

В фильме «Изгой» с Томом Хэнксом роль второго плана исполняет волейбольный мяч производителя спорттоваров Wilson. Ему отводится десять с половиной минут экранного времени, но компания за это не заплатила ни цента. Как бренды попадают в высокобюджетные картины — в пересказе The Hustle.

Кадр из «Изгоя» Film.ru
43 43 комментария
53
Офтоп
Serkov
Что такое УЗДП и с чем его едят?

Возможно вы слышали про эти новые устройства защиты. И, что любопытно, о том как они работают информации мало, а та, что есть — пересказ в общих чертах.

3 3 комментария
9
Больше статей
null