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SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек Материал редакции

На российских «Союзах» помещается не больше трёх человек.

38 комментариев
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SpaceX запустила первый экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

Миссия Crew-1 стала первой полноценной миссией SpaceX и NASA к МКС и вторым запуском людей для компании. SpaceX также впервые отправила в космос сразу четырёх человек — до этого она запускала двух астронавтов, а на российских «Союзах» помещалось не больше трёх человек.

В экипаж Crew-1 вошли Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также Соити Ногути — он стал первым иностранцем, которого SpaceX запустила в космос. Они проведут на МКС до шести месяцев и покинут станцию весной 2021 года.

Crew-1 вышел на орбиту в течение 12 минут после запуска, но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС. Корабль долетит до станции только через 27 часов и сам пристыкуется к станции.

SpaceX @SpaceX
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST https://t.co/GCeLEyTjZe

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-1 на орбиту, успешно приземлилась на баржу Of Course I Still Love You. Её используют повторно для следующего пилотируемого запуска.

Астронавты, которых доставит Crew Dragon, присоединятся к трём уже находящимся на станции членам экипажа МКС Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кейт Рубинс. Таким образом на орбите впервые за десятилетие окажутся сразу семь человек одновременно, но станция оказалась к этому не готова. Из-за этого Майклу Хопкинсу придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.

SpaceX @SpaceX
The crew is go for launch https://t.co/HqJGin0gg7

30 мая SpaceX запустила свой первый корабль с людьми на борту, но тот полёт был демонстрационным. В нём принимали участие астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен, однако их основная задача заключалась в тестировании систем корабля. В отличие от основных составов МКС, Бенкен и Хёрли пробыли на станции всего около двух месяцев вместо полугода, на которые отправляют обычные миссии.

SpaceX внесла несколько изменений после своего первого запуска корабля с людьми на борту. Компания обновила тепловой щит на Crew Dragon: после тестового полёта выяснилось, что он разрушается сильнее, чем ожидали инженеры. В SpaceX также изменили способ измерения атмосферного давления, чтобы парашюты раскрывались вовремя — в первый раз они раскрылись слишком близко к Земле.

Ещё одним изменением стала процедура посадки. После того, как первый корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане, к нему очень быстро приплыли лодки посторонних энтузиастов. Теперь компания договорилась с береговой защитой США и организовала закрытую 10-мильную зону вокруг места посадки корабля.

#новость #crewdragon #илонмаск #spacex

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38 комментариев
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Sergey Rozenblat

12

Союзы больше никому не будут нужны, так понимаю

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Михаил Петров

Sergey
–1

Ура, наконец-то! Коррупцию надо прекращать. Искренне рад за американцев, они всегда победят. Великая конституция, длинная история и богатая культура, безусловно важнейшие факторы их превосходства во всем, и именно поэтому они были первыми в космосе и всегда первыми останутся 

Ответить

max smirnoff

Михаил
1

Вы забыли тэг <sarcasm>

Ответить

Михаил Петров

max
0

Какой сарказм?

Ответить

max smirnoff

Михаил
0

тэг
вы ведь это все не всерьез, очевидно

Ответить

Михаил Петров

max
0

Я просто факты изложил. Относится, конечно, можно к ним по-разному

Ответить

max smirnoff

Михаил
0

ваши пафосные "факты" можно легко обсмеять так, что от пафоса ничего не останется
но просто приложу ссылку

Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях…
Президент считает, что многих наблюдателей от его партии не допустили к месту подсчета голосов и…
www.rbc.ru
Ответить

iFlow Games

Sergey
0

Именно

Ответить

Борис Васильев

Sergey
0

Возможно, некое влияние окажет ценовая конкуренция.

Ответить

max smirnoff

Sergey
0

неправильно понимаешь
союзы нужны кремлю

Ответить

Дмитрий Анастасия

2

Энтузиасты 😄😄😄
Места не хватило , но очень хотел полететь )))
Ну а если серьезно , это круто !!! Восхищаюсь шаг в будущее...)

Ответить

Алексей Кузнецов

Дмитрий
–13

Какое будущее? У нас проблем на земле хватает, нечего в этом космосе делать пока их не решим. Весь этот хайп насчёт космосе не понимаю, делать там человеку нечего, условия не пригодные для нас. Все что связано с человеком в космосе это тупо распил бабла и не более того.

Ответить

Для Сохранения

Алексей
16

Ну если смотреть с этой стороны, то трату на олимпиады и футболы надо прекратить ещё раньше.

Ответить

Дмитрий Анастасия

Для
2

Вот это точно 👍

Ответить

Михаил Петров

Дмитрий
–2

Да, поддерживаю! Надо взять все да и поделить

Ответить

Дмитрий

Михаил
1

Раскулачивание ?))) Кажется мы это уже проходили )))

Ответить

Alexey Remizov

Для
2

Футбол за счет бюджета - да, прекратить. Футбол за счет тв/спонсоров/... - сколько угодно.

Ответить

Вячеслав Че

Алексей
0

Это новая методичка от клоуна?

Ответить

Гала Перидоловна

Алексей
0

Есть такая штука - называется фундаментальная наука. Во-первых, в космосе меньше различного радиоэлектронного оборудования, которое фонит. Во-вторых, микрогравитация. На земле это все так же можно было исследовать, но по деньгам вряд ли было бы дешевле.

Ответить

max smirnoff

Гала
0

притянуто за уши

Ответить

Алексей Кузнецов

Гала
0

А ничего что участие человека в этих экспериментах не обязательно, и их можно автономно проводить?

Ответить

Борис Васильев

Алексей
0

Не совсем так.
Полезные технологии добавляются.
И часть перспектив.

Ответить

Алексей Кузнецов

Борис
0

Человек там не нужен, акцент на этом был в моем сообщении, против технологий и науки ничего не имею.

Ответить

Михаил Петров

Алексей
–5

Распил бабла в рашке, а в США коррупциии нет

Ответить

Сергей Милосердов

2

Белые мужчина и женщина (кто-то гомо 100%), афроамериканец, азиат, я правильно понимаю? Гребаный парад псевдотолерантности даже до космоса блять добрался!

Ответить

D S

Сергей
1

100%

Ответить

Региональный браслет

1

Майклу Хопкинсу придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.

Зато без пердежей и храпа, и в новых обоях 👍🏼 

Ответить

Александр Дайверов

1

Зато у нас стихи и песни от роскомоса

Ответить

Михаил Петров

–7

Аааааааа, Макс лучший! Аааа, инновациии, аааа, развитие и процветание! Нито что Рагозин в Рашке ахахахахахах. Я так и знал, что американцы будут первыми в космосе, ураааа!!1!!

Ответить

Стас Будда

Михаил
3

Это все один человек пишет? Или это перепись даунов под каждым постом о Маске?)

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Для Сохранения

Стас
0

Может боты с ленты сюда переползают.

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Елена Алфеева

0

Только читала, что там рвануло у них что-то. Надеюсь, что это не команда №2

Ответить

max smirnoff

Елена
1

это не у них
это у нас
рвутся пуканы
))))

Ответить

Алексей Кравцов

0

Не делают - плохо, делают плохо! Пора определится.
А нормальная тема, надеюсь за пределы бюджета не выйдут и запустят.

Ответить

Lev Landau

0

Рогозин свои песни залил на сайт Роскосмоса.

Ответить

Папа Римский

–2

Обезьяна там что делает, твою мать

Ответить

max smirnoff

Папа
–2

четыре
четыре обезьяны
)))

Ответить

max smirnoff

max
0

гей, феминистка, ниггер и сотрудник внешней разведки Коммунистической Партии КНР ))

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