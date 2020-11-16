SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек Материал редакции
На российских «Союзах» помещается не больше трёх человек.
SpaceX запустила первый экипаж к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Миссия Crew-1 стала первой полноценной миссией SpaceX и NASA к МКС и вторым запуском людей для компании. SpaceX также впервые отправила в космос сразу четырёх человек — до этого она запускала двух астронавтов, а на российских «Союзах» помещалось не больше трёх человек.
В экипаж Crew-1 вошли Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также Соити Ногути — он стал первым иностранцем, которого SpaceX запустила в космос. Они проведут на МКС до шести месяцев и покинут станцию весной 2021 года.
Crew-1 вышел на орбиту в течение 12 минут после запуска, но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС. Корабль долетит до станции только через 27 часов и сам пристыкуется к станции.
Первая ступень ракеты Falcon 9, которая вывела Crew-1 на орбиту, успешно приземлилась на баржу Of Course I Still Love You. Её используют повторно для следующего пилотируемого запуска.
Астронавты, которых доставит Crew Dragon, присоединятся к трём уже находящимся на станции членам экипажа МКС Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кейт Рубинс. Таким образом на орбите впервые за десятилетие окажутся сразу семь человек одновременно, но станция оказалась к этому не готова. Из-за этого Майклу Хопкинсу придётся ночевать в капсуле Crew Dragon, на которой он прилетел.
30 мая SpaceX запустила свой первый корабль с людьми на борту, но тот полёт был демонстрационным. В нём принимали участие астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен, однако их основная задача заключалась в тестировании систем корабля. В отличие от основных составов МКС, Бенкен и Хёрли пробыли на станции всего около двух месяцев вместо полугода, на которые отправляют обычные миссии.
SpaceX внесла несколько изменений после своего первого запуска корабля с людьми на борту. Компания обновила тепловой щит на Crew Dragon: после тестового полёта выяснилось, что он разрушается сильнее, чем ожидали инженеры. В SpaceX также изменили способ измерения атмосферного давления, чтобы парашюты раскрывались вовремя — в первый раз они раскрылись слишком близко к Земле.
Ещё одним изменением стала процедура посадки. После того, как первый корабль Crew Dragon приводнился в Тихом океане, к нему очень быстро приплыли лодки посторонних энтузиастов. Теперь компания договорилась с береговой защитой США и организовала закрытую 10-мильную зону вокруг места посадки корабля.
Союзы больше никому не будут нужны, так понимаю
Ура, наконец-то! Коррупцию надо прекращать. Искренне рад за американцев, они всегда победят. Великая конституция, длинная история и богатая культура, безусловно важнейшие факторы их превосходства во всем, и именно поэтому они были первыми в космосе и всегда первыми останутся
Вы забыли тэг <sarcasm>
Какой сарказм?
тэг
вы ведь это все не всерьез, очевидно
Я просто факты изложил. Относится, конечно, можно к ним по-разному
ваши пафосные "факты" можно легко обсмеять так, что от пафоса ничего не останется
но просто приложу ссылку
Энтузиасты 😄😄😄
Места не хватило , но очень хотел полететь )))
Ну а если серьезно , это круто !!! Восхищаюсь шаг в будущее...)
Какое будущее? У нас проблем на земле хватает, нечего в этом космосе делать пока их не решим. Весь этот хайп насчёт космосе не понимаю, делать там человеку нечего, условия не пригодные для нас. Все что связано с человеком в космосе это тупо распил бабла и не более того.
Ну если смотреть с этой стороны, то трату на олимпиады и футболы надо прекратить ещё раньше.
Вот это точно 👍
Да, поддерживаю! Надо взять все да и поделить
Футбол за счет бюджета - да, прекратить. Футбол за счет тв/спонсоров/... - сколько угодно.
Есть такая штука - называется фундаментальная наука. Во-первых, в космосе меньше различного радиоэлектронного оборудования, которое фонит. Во-вторых, микрогравитация. На земле это все так же можно было исследовать, но по деньгам вряд ли было бы дешевле.
А ничего что участие человека в этих экспериментах не обязательно, и их можно автономно проводить?
Не совсем так.
Полезные технологии добавляются.
И часть перспектив.
Человек там не нужен, акцент на этом был в моем сообщении, против технологий и науки ничего не имею.
Белые мужчина и женщина (кто-то гомо 100%), афроамериканец, азиат, я правильно понимаю? Гребаный парад псевдотолерантности даже до космоса блять добрался!
Аааааааа, Макс лучший! Аааа, инновациии, аааа, развитие и процветание! Нито что Рагозин в Рашке ахахахахахах. Я так и знал, что американцы будут первыми в космосе, ураааа!!1!!
Это все один человек пишет? Или это перепись даунов под каждым постом о Маске?)
Только читала, что там рвануло у них что-то. Надеюсь, что это не команда №2
Не делают - плохо, делают плохо! Пора определится.
А нормальная тема, надеюсь за пределы бюджета не выйдут и запустят.
Обезьяна там что делает, твою мать
четыре
четыре обезьяны
)))
гей, феминистка, ниггер и сотрудник внешней разведки Коммунистической Партии КНР ))
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