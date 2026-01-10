Популярное
Полина Лааксо
Карьера

Amazon потребовала от сотрудников указывать в перформанс-ревью конкретные «достижения» на рабочем месте — BI

Минимум — три.

Источник фото: Fast Company
  • Под достижениями понимают «конкретные проекты, цели, инициативы и улучшения процессов», которые «отражают» персональный вклад сотрудника, пишет Business Insider со ссылкой на источники и внутренние документы.
  • Руководство не привело примеры, но уточнило, что можно также указывать ситуации, когда специалист «пошёл на риск» или «ввёл новшество» — даже если конечный результат не соответствовал ожиданиям.
  • В Amazon ревью — один из ключевых корпоративных процессов для пересмотра зарплаты и бонусов. По словам собеседников BI, компания впервые сместила его фокус на «свершения» каждого корпоративного звена. Раньше вопросы были общими, например, что сотрудник считает своей суперсилой, как помогает компании развиваться.
  • Amazon уже несколько лет ужесточает корпоративную культуру. В феврале 2023 года гендиректор Энди Джесси сообщил, что с мая сотрудники должны будут работать из офисов три дня в неделю, чтобы «искать новые возможности для инноваций и налаживать связи в коллективе».
  • Штат протестовал, ссылаясь на результаты внутреннего опроса об удалёнке. 56% сотрудников отвечали, что «идеальный» сценарий — всегда работать из дома, а в офис приезжать максимум раз в месяц. 30% были согласны на один-два дня в офлайне. 93% писали, что дома сосредоточены «как в офисе» или «даже лучше».
  • В сентябре 2024 года Джесси заявил, что с 2025-го ходить в офис придётся пять дней в неделю. Несогласным предложили поискать другую работу. Сотрудники тогда указывали, что «независимых» доказательств пользы офиса нет.
  • В июне 2025 года глава корпорации допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет на фоне развития ИИ-инструментов и призвал сотрудников учиться ими пользоваться. В июле в одном из подразделений ввели правило: все заявления о повышении должны сопровождаться объяснением, как сотрудник использует ИИ в работе.
  • В октябре Amazon объявила, что уволит 14 тысяч сотрудников — чтобы сократить бюрократию, устранить дублирующие друг друга позиции и высвободить ресурсы для инвестиций в перспективные направления.
Без любезностей: TikTok потребовал от начальников жёстче оценивать низкоэффективных сотрудников на перформанс-ревью — BI

С обновлёнными материалами об оценке продуктивности сотрудников ознакомился Business Insider (BI).

Источник фото: FT

