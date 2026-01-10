Amazon потребовала от сотрудников указывать в перформанс-ревью конкретные «достижения» на рабочем месте — BI

Минимум — три. Источник фото: Fast CompanyПод достижениями понимают «конкретные проекты, цели, инициативы и улучшения процессов», которые «отражают» персональный вклад сотрудника, пишет Business Insider со ссылкой на источники и внутренние документы.Руководство не привело примеры, но уточнило, что можно также указывать ситуации, когда специалист «пошёл на риск» или «ввёл новшество» — даже если конечный результат не соответствовал ожиданиям.В Amazon ревью — один из ключевых корпоративных процессов для пересмотра зарплаты и бонусов. По словам собеседников BI, компания впервые сместила его фокус на «свершения» каждого корпоративного звена. Раньше вопросы были общими, например, что сотрудник считает своей суперсилой, как помогает компании развиваться.Amazon уже несколько лет ужесточает корпоративную культуру. В феврале 2023 года гендиректор Энди Джесси сообщил, что с мая сотрудники должны будут работать из офисов три дня в неделю, чтобы «искать новые возможности для инноваций и налаживать связи в коллективе».Штат протестовал, ссылаясь на результаты внутреннего опроса об удалёнке. 56% сотрудников отвечали, что «идеальный» сценарий — всегда работать из дома, а в офис приезжать максимум раз в месяц. 30% были согласны на один-два дня в офлайне. 93% писали, что дома сосредоточены «как в офисе» или «даже лучше».В сентябре 2024 года Джесси заявил, что с 2025-го ходить в офис придётся пять дней в неделю. Несогласным предложили поискать другую работу. Сотрудники тогда указывали, что «независимых» доказательств пользы офиса нет.В июне 2025 года глава корпорации допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет на фоне развития ИИ-инструментов и призвал сотрудников учиться ими пользоваться. В июле в одном из подразделений ввели правило: все заявления о повышении должны сопровождаться объяснением, как сотрудник использует ИИ в работе.В октябре Amazon объявила, что уволит 14 тысяч сотрудников — чтобы сократить бюрократию, устранить дублирующие друг друга позиции и высвободить ресурсы для инвестиций в перспективные направления.Полина ЛааксоКарьера22.07.2025Без любезностей: TikTok потребовал от начальников жёстче оценивать низкоэффективных сотрудников на перформанс-ревью — BI С обновлёнными материалами об оценке продуктивности сотрудников ознакомился Business Insider (BI).#новости #amazon