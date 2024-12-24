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Евгения Евсеева
Инвестиции

Акционеры и правительство вложат в «дочку» МТС 10 млрд рублей до 2027 года для создания базовых станций сотовой связи

Из них она уже получила 3 млрд рублей.

  • Совокупные инвестиции акционеров «Иртеи» — разработчика базовых станций — в доработку оборудования и запуск его серийного производства до 2027 года достигнут 10 млрд рублей, пишут «Ведомости».
  • На 50% «Иртея» принадлежит МТС, ещё на 50% — инвестфонду «Передовые технологии», который в январе 2024 запустил владелец «Аквариуса» Алексей Калинкин.
  • С 2023-го по 2026 год акционеры вложат в компанию более 5 млрд рублей, ещё 4,7 млрд рублей составит бюджетное финансирование. В эту сумму не входят инвестиции в производство базовых станций по заказу оператора. В 2023-2024 годах компания уже получила от акционеров и из бюджета 3 млрд рублей по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи».
  • 23 декабря 2024-го МТС ввела в эксплуатацию 200 отечественных станций стандарта LTE в 37 регионах страны, например на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. Они будут работать в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.
  • В 2025 году МТС собирается поставить на сеть 1000 станций производства «Иртеи». Тогда же производитель планирует добавить диапазоны 2100 МГц и 2600 МГц. В «Иртее» говорят, что их станции могут работать и с 5G.
  • Интерес к станциям разработчика проявляют и другие операторы, поэтому он рассчитывает с 2026 года начать массовые поставки оборудования для них. В 2026-2027 годах компания планирует выйти на серийное производство 10-15 тысяч станций в год — в июне 2023-го планировали объём в 20 тысяч единиц продукции в год. МТС же к 2030-му рассчитывает получить от «Иртеи» 20 тысяч станций.
Источник: МТС
Источник: МТС

#новости #сотоваясвязь #базовыестанции

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29 комментариев
Ivan Petrov

Будет здорово, если это финансирование для подъема отечественной электронной промышленности, а не распил бобла на переклеивании шильдиков. В первое хочется верить, но увы, в РФ культ воровства

9
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2
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Людвиг Бодмер

я скорей в Иисуса Христа поверю

18
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Александр Пешкичев

Тююю. И распил, и конечно же слежка, а то мало ли ты внезапно хочешь стать террористом и экстремистом скачав неправильную картинку с интернета.

3
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xbevice

Для успеха проекта, нужна вторая сторона сделки, которая получит финансирование и будет что-то делать. А у нас тут дефицит кадров. Так что не взлетит, да и никто не рассчитывает на реальный выхлоп.

2
1
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Olga Kalashinkova

Прут практически все, просто в способностях наших мы больше уверены.

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Griby Lenina

В «Иртее» говорят, что их станции могут работать и с 5G.

— Доктор, у меня 5g не ловит.
— Ну что вы хотите, вам 75 лет, возраст всё-таки.
— Но соседу 80, а он говорит, что у него ловит пять раз за ночь.
— Ну и вы говорите.

6
4
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Людвиг Бодмер

ещё 4,7 млрд рублей составит бюджетное финансирование

Ради эти 5 ярдов все и затеяли

7
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