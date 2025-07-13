SpaceX Илона Маска «согласилась вложить» $2 млрд в акционерный капитал его же ИИ-стартапа xAI — WSJ

Эти инвестиции — часть программы по привлечению акционерного капитала на сумму $5 млрд, о котором Morgan Stanley сообщил в июне 2025 года.О решении вложить в xAI $2 млрд WSJ рассказали источники, близкие к обеим компаниям. О других вливаниях SpaceX в xAI ранее не сообщали.На основе языковых моделей Grok от xAI работают некоторые функции сервиса технической поддержки абонентов Starlink. По словам инвесторов, с которыми говорило WSJ, представители Маска допускали и другие «бизнес-партнёрства» SpaceX и xAI в будущем.Предприниматель не первый раз обращается к SpaceX, чтобы поддержать другие свои проекты: он брал оборудование для инициатив инфраструктурной The Boring Company, занимал $20 млн для Tesla на начальных этапах развития, а ещё $1 млрд в период, когда покупал Twitter (теперь X).Однако инвестиции в xAI могут представлять для компании риски, отмечает WSJ. По итогам 2025 года частная SpaceX рассчитывает выручить $15,5 млрд. Для сравнения: в 2022 году годовая выручка составила $4,6 млрд. Но ей самой нужны деньги, чтобы развивать ракеты Starship, в которые она и так вкладывает «миллиарды».SpaceX провела уже девять тестовых запусков. На третий вторая ступень ракеты смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени впервые вернули на Землю. На пятый раз ускоритель «поймали» с помощью манипулятора. А на шестой успешно перезапустили в космосе один двигатель второй ступени.При этом при седьмом запуске у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей. На восьмой раз разрушился корабль. А во время девятого теста SpaceX cтолкнулась с утечкой топлива и потерей связи.Маск. Источник фото: France24В марте 2025 года Маск объявил о слиянии соцсети X и xAI в единый холдинг, в результате чего общая оценка компаний составила $113 млрд. В июле xAI выпустила модель Grok 4, которая превзошла в независимых тестах o3, Gemini 2.5 Pro и Claude Opus.Доля Маска в SpaceX превышает 40%. Он контролирующий акционер. #новости #xai