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Маша Цепелева

Минфин США пригрозил RBI ограничением доступа к долларовой системе из-за сделок в России — Reuters Статьи редакции

Речь о покупке доли в строительном концерне, связанном с Олегом Дерипаской, её отменили.

Фото Reuters
  • Американский минфин отправил Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение о возможных ограничениях, сообщило Reuters со ссылкой на ознакомившийся с письмом источник.
  • В сообщении от 6 мая 2024 года заместитель министра финансов США Уолли Адеймо «выразил обеспокоенность» по поводу работы RBI в России, а также сделки на сумму $1,5 млрд, пишет издание. Речь о покупке 27,78% акций строительного концерна Strabag, её совладелец — структура Олега Дерипаски. 8 мая RBI отменила сделку, потому что не смогла получить одобрение регуляторов.
  • Ведомство также указало, что действия компании «противоречат заверениям о сокращении работы в России и увеличивают риск ограничения доступа к финансовой системе США». Источник Reuters добавил, что, несмотря на отмену сделки со Strabag, опасения минфина сохраняются.
  • Представитель RBI в комментарии изданию подчеркнул, что банк «значительно сократил» работу в России и принял «множество мер», чтобы снизить санкционные риски. Также компания «продолжит работать над деконсолидацией российской "дочки"».
  • RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года, но Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии. Это касается и «Райффайзенбанка».
  • В феврале 2023 года Минфин США начал проверку RBI из-за бизнеса, связанного с Россией, узнало Reuters. В марте агентство сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти с российского рынка. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
  • В июле источники Reuters рассказали, что банк приостановил работу по уходу из России: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году. В апреле 2024 года FT писала, что «Райффайзенбанк» к концу 2023 года расширил штат в России.

#новости #rbi

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 Слегка Придурковатый

Невероятно трудно уходить, когда бабло течёт рекой.

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Ale K

Не думаю что прям рекой, просто закрытие повлечет фиксацию большого количества убытков, не все нато готовы.

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Слегка Придурковатый

"Не думаю что прям рекой"

В смысле? Были же отчёты - у них там именно что рекой после 2022 пошло.

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Alexey

ничего там не течёт. Сокращения идут, урезают зп

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Кузя

ААа блин, с регистрацией вас

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Кузя

и многим урезали?

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S.Capusta

Не бабло, рубли текут рекой. ))

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Holy Carrot

RBI так не думает, да и любой вменяемый человек.

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Андрей Комягин

это точно, плюс они понимают, что RBI без России - это просто сельпо уровня Австрии. Плюс весь ИТ бэкофис в RBI, включая разработку МП и остальных ИС - это Россия. Австрийским банкам о таком даже мечтать не приходится. Там интернет банкинг и МП - это кровь из глаз уровня начала 2000-х если не раньше...

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Кузя

ну и плюс более 70% дохода приходится на Россию)

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Alexey

2,4млрд Евро у них по 2023г всего, в том числе 1млрд Евро по РФ. Не надо про 70% тут петь

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Den Tockiy

по России за 2023 1,4 млрд евро

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Кузя

я про 22 год, но пусть будет так как вы сказали.

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Alexey

чего, какой ИТ бэкофис, ты угораешь)))

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Aleksei M

Райф уходит из РФ

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Григорий Ефремов

Нельзя такие гифки кидать. Я честно надеялся увидеть столкновение

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Кузя

А чего столкновения не будет?

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Иван

15¢ комментаторы на vc.ru: Никаких ограничений от Запада к компаниям для работы в РФ нет, это их добровольный выбор уйти с рынка РФ.

Твердо и четко (с)

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Elnar I

Все банки мира с долларовыми счетами подчиняются напрямую гос регуляторам США. Обычным компаниям никто не запрещает держать деньги в евро и спокойно торговать через тот же райф.

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Den Tockiy

Хаха

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Укладчик стекловаты

Пипец какие ограничения. Что райф несколько лет на них болт забивает.

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Eddie II

Вообще-то нам платят по $15 за один комментарий.

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Станислав Пржембольский

А налоги заплатил?
Е.Блиновская

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Eddie II

Работодатель платит

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Курильщик

зимбабвийских $

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Бинарный Ёж

Банки это другое.

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Aleksey Kiselev

За гринкарту готов и не такое писать

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Иван

да в этом году опять прокатили с eDV

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Wuttehshi
15¢ комментаторы на vc.ru: Никаких ограничений от Запада к компаниям для работы в РФ нет, это их добровольный выбор уйти с рынка РФ..

Так для работы в РФ ограничений и нет. Ограничивают доступ к долларовой системе, а её в РФ и так нет. Так что если она тебе не нужна - можно смело работать в РФ.

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Aleksei M

Да Иван не разбирается, главное отработал повестку

Тяжело ему понять, что через это окошко можно обслуживать в долларах персон санкционированных, тк KYC делает банк по требованиям цб и дальше РФ это не уходит

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Иван
дальше РФ это не уходит

тем более, чего переживать США, если это не уходит дальше РФ.

мой поинт в том, что когда ставят выбор - то это уже не добровольно, а под дулом.

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Aleksei M

Данные KYC не уходят дальше РФ, тк это данные о гражданах рф, банк РФ не может так просто отказать клиенту а тем более санкционированному за бугром. Поэтому любая компания или лицо под санкциями может через райф работать в баксах. Фактически в белую. Тк счет у райфа в фрс единый на весь баланс юсд а распределения по расчеткам это дело банков.

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Aleksei M

Сша свою безопасность преследуют, считают что лица и компани эти несут угрозу их гражданам и не хотят с ними работать. Им совершенно пофигу на райф, его пугают отключением от баксовой системы, а это вопрос уже доходов, без баксов и евро - райф станет аналогом втб 😂

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Иван

а зачем ограничивать работу с финсистемой США АВСТРИЙСКОЙ компании? :)

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Бро

Потому что они используют доллары - что не понятного? Пусть евро используют, сша не может им в этом помешать. А вообще уже вроде весь мир должен был перейти на рубли согласно плану солнцеликого деда🤣

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Владимир Егоров

Под "миром" имелась ввиду карта. Скоро Маврикия подключится. Главное начать.
https://vc.ru/money/659162-den-809-posol-rossii-zayavil-o-rabote-mavrikiya-nad-vnedreniem-platezhnoy-sistemy-mir#comments

День 809: посол России заявил о работе Маврикия…
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Денис Демидов

Газпром попробовал, ему не понравилось 🤣🤣🤣

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Wuttehshi
а зачем ограничивать работу с финсистемой США АВСТРИЙСКОЙ компании? :)

Затем что для работы с финсистемой США требуется соблюдать правила, установленные США. Это обязательно даже для АВСТРИЙСКОЙ компании :)))))))))

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Elnar I

Евровые счета и переводы в РФ не могут существовать без корреспондентов в ЕС (у российского райфа это сам австрийский райф) — так устроена банковская система. За то что австрийская компания все еще позволяет российской работать и грозят санкциями.

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WTFGonzo

Райф сделает все возможное чтобы не уйти из РФ. Понятное дело на них давят ,поэтому скорее всего будут сидеть на 2 стульях. А вообще неплохой банк если честно.

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Андрей Головин

Официально утвержденная миссия АО «Райффайзенбанк» гласит, что банк выступает в качестве ведущего универсального банка на территории России для тех, кто ценит качество. -30 лет в России, конечно уходить не хочется.

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Кузя

28 лет, до 30 могут и не дотянуть)

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Андрей Головин

Йоханн Штробль наверняка что нибудь придумает, до конца года продержится а там может и забудут, плюс выборы президента, может и пронесет😉

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Кузя

Да, ему сейчас очень непросто, кому охота резать курицу, которая несет золотые яйца

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Станислав Пржембольский

Есть инсайд что Пашка стулья уже отправил курьерской компанией.

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Мать Тереза

Ограничивать использование доллара - лучший план США из всех возможных. Это прям не себе в ногу, а уже в башку.

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Укладчик стекловаты

Доллар скоро рухнет?

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