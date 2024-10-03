Банки выступили против законопроекта, который запретит им повышать лимиты кредитных карт без заключения нового договора

Они просят разрешить повышать лимит с согласия заёмщика.Об это сообщил Национального совет финансового рынка (НСФР), в письмах ЦБ, Минфину, Совфеду и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, пишет РБК.Законопроект внесли в Госдуму в апреле 2024 года, в октябре его поддержали в первом чтении. Поправки вносят в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» запрет включать в договор потребительского кредита условия, «предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита».НСФР считает, что удобнее повышать лимит, чем заключать новый договор, а рост количества договоров усложит и использование их клиентом, и обслуживание банком. К тому же, это может ухудшить кредитную историю, повысить стоимость кредитных карт, а также спровоцировать рост мошенничеств.Вместо запрета повышать лимит банки предлагают запретить увеличивать его без специального согласования с заёмщиком — то есть в одностороннем порядке.Аксаков в разговоре с РБК сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации — её озвучивали на заседании Госдумы.#новости #кредиты
Скоро во всех телефонах звонки как от мобильных операторов: «Вы наш лучший абонент, только для вас специальные условия, подключаем же прямо сейчас, да?».
Надо однозначно исключить возможность принимать записанное вербальное согласие по телефону или всякую биометрию как такое подтверждение. Только под подпись на документе в отделении или электронной подписью.
Ага, с нотариально заверенный согласием и очередью на пару часов в банке, только так!
Надо таким как ты датб возможность запретить операции без личного присутствия, чтоб как с росреестром. Но к нормальным людям, не специализирующимся на посещении отделений банков в 2024 году с этим лезть не стоит.
О, мне подпимали лимит до обеим кредиткам без моего согласия, правда давно уже. И что, в минус не ушел, всю сумму не брал никогда, только по необходимости. Проблема таки в людях, я думаю
Это попытки защитить таких транжир
Ну вроде норм, чтобы не в одностороннем порядке. А новый договор это чересчур.
Забавно, как все быстренько захотели отказаться от "лучшего в мире мобильного банкинга", как только речь зашла о кредитах.
Так вернёмся к тому, что любой депозит или перевод средств нужно будет офлайн в банке заверять.
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Вон, недавно, дополнили размытый список причин, по которым банки могут любой перевод остановить при "подозрительности"