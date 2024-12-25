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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ начал разрабатывать платформу по выявлению физлиц-дропперов

Чтобы останавливать их на моменте «входа в банк».

  • ЦБ вместе с Росфинмониторингом и банками разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом пишет РБК.
  • Речь о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу «теневого» бизнеса или других незаконных операций. Это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
  • ЦБ уже наладил с отдельными банками процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но регулятор может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они считаются».

Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке.

Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
  • Решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных». Оно позволит банкам пользоваться информацией и принимать «превентивные меры» по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов.
  • Система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» — она позволяет отслеживать подозрительные операции юрлиц и ИП и оценивать их по уровню риска.

Сейчас у банка нет полномочий отказать человеку в открытии счёта на основании сведений о признаках дроперства. Максимум, что может он сейчас — открыть такому клиенту счёт и отключить по нему дистанционное банковское обслуживание. Однако, как правило, такое решение принимается постфактум, когда уже проводятся подозрительные операции. Мы же ведём речь о том, чтобы не впускать таких клиентов в банковскую систему в принципе.

Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
  • Цель ЦБ — сделать так, чтобы использование банков в схемах с участием дропов было «максимально затруднено и экономически невыгодно» для «теневого» бизнеса. Банки-участники платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам. Окончательная оценка останется за банком — но если он не примет меры, ЦБ будет выяснять почему. В какие сроки запустят платформу — неизвестно.

Сразу, с наскока, [вопрос] не решить, поскольку речь идёт о людях. И если принимается решение об отнесении конкретного человека к дропам сразу на стадии «входа» в банк, здесь нет права на ошибку и надо быть совершенно уверенным в правильности этого вывода.

Надо выработать приемлемую конструкцию, которая бы решала задачу, но при этом не создавала социальную напряженность и проблем для добросовестных граждан. Пока всё находится в стадии проработки.

Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ

#новости #цб #дропперы

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92 комментария
Yulay Mambetov

Включение в список только по решению суда. Все помним как тинькофф и иже с ними людей кошмарили и вымогали по 115 ФЗ

24
1
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Т-Банк

Здравствуйте. Мы можем установить ограничения и попросить документы, если замечаем подозрительную активность. Действуем в соответствии с рекомендациями ЦБ. Если с документами все в порядке, мы снимаем ограничения и продолжаем обслуживание счета.

29
2
2
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Виктор Симонов

Странно вы очень мыслите, я не против банку дать данные, чтобы была видна прозрачность операций и ни у кого не возникало вопросов насчёт отмывания денег, мне такое клеймо ни к чему, вам думаю тоже

2
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Леонид Гнездилов

Реестр нужен.

19
7
1
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Император Нолимоций

Ну а куда без него.

1
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Ренат Ш

еще один?((

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xbevice

Сегодня уже второй

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