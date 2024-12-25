ЦБ начал разрабатывать платформу по выявлению физлиц-дропперов

Сразу, с наскока, [вопрос] не решить, поскольку речь идёт о людях. И если принимается решение об отнесении конкретного человека к дропам сразу на стадии «входа» в банк, здесь нет права на ошибку и надо быть совершенно уверенным в правильности этого вывода.
Надо выработать приемлемую конструкцию, которая бы решала задачу, но при этом не создавала социальную напряженность и проблем для добросовестных граждан. Пока всё находится в стадии проработки.
Включение в список только по решению суда. Все помним как тинькофф и иже с ними людей кошмарили и вымогали по 115 ФЗ
Здравствуйте. Мы можем установить ограничения и попросить документы, если замечаем подозрительную активность. Действуем в соответствии с рекомендациями ЦБ. Если с документами все в порядке, мы снимаем ограничения и продолжаем обслуживание счета.
Странно вы очень мыслите, я не против банку дать данные, чтобы была видна прозрачность операций и ни у кого не возникало вопросов насчёт отмывания денег, мне такое клеймо ни к чему, вам думаю тоже
Реестр нужен.
Ну а куда без него.
еще один?((
Сегодня уже второй