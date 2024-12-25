ЦБ начал разрабатывать платформу по выявлению физлиц-дропперов

Сразу, с наскока, [вопрос] не решить, поскольку речь идёт о людях. И если принимается решение об отнесении конкретного человека к дропам сразу на стадии «входа» в банк, здесь нет права на ошибку и надо быть совершенно уверенным в правильности этого вывода.

Надо выработать приемлемую конструкцию, которая бы решала задачу, но при этом не создавала социальную напряженность и проблем для добросовестных граждан. Пока всё находится в стадии проработки.