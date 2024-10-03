Замглавы администрации президента: «Роботизация — прямой путь к преодолению дефицита кадров»

На новых промышленных предприятиях «процесс уже идёт».И «даёт эффект», отметил Максим Орешкин на международном форуме «Иннополис». Однако не менее важно закрыть дефицит кадров в логистике, хранении и сортировке — «это функции, которые требуют очень большой объём человеческого труда».Последний, по мнению замглавы администрации президента, продолжит дорожать. Автоматизация же на фоне постоянного роста зарплат, наоборот, будет становиться «всё выгоднее и выгоднее с каждой следующей итерацией». К тому же в России действует «большой пакет поддержки и производителей роботов».Про угрозу замены действующих специалистов роботами Орешкин рассуждать не стал.Орешкин. Источник фото: «Газета.ру»По данным Росстата, в июне 2024 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, снизившись с 2,6% до 2,4%. В июле и августе он остался таким же. Дефицит кадров к 2030 году власти оценивали в 2,4 млн человек.О нехватке рук заявляли в ИТ-отрасли, торговле, перевозках, развлечениях и других отраслях. Центробанк предупреждал об инфляционных рисках роста зарплат в условиях дефицита кадров, при этом перспектив, что они начнут скоро снижаться, пока нет.Роботов на складах и в распределительных центрах используют «Яндекс», Wildberries, «Вкусвилл», X5 Group и другие компании.Евгения ЕвсееваКарьера7 июня«Чёрная дыра, втягивающая кадры»: Forbes — о том, как маркетплейсы и сервисы доставки создали дефицит на рынке труда Выжимка материала издания. #новости
Импортозамещение населения)) Кучка управленцев в кремле и обслуживающие роботы. Мечта управленцев))
Но на выходе будут искать «автоматизаторов» за 80к до вычета по старой памяти 🤣
Если говорить серьёзно, то нам не выгодно большое население. Чем меньше население - тем больший процент от нефти и газа получит каждый из нас. 💁♀️🤗💗
Импортозамещение населенияРеально забавная фраза, она и так уже давно вовсю идет)
С роботов налоги не пособираешь)
Они же не просто так придумали фейковую цитату Тетчер про 15 миллионов россиян для обслуживания трубы. Мечты мечты
Ну , тут слов ВААЩЕ нет!