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Полина Лааксо
Мнения

Замглавы администрации президента: «Роботизация — прямой путь к преодолению дефицита кадров»

На новых промышленных предприятиях «процесс уже идёт».

  • И «даёт эффект», отметил Максим Орешкин на международном форуме «Иннополис». Однако не менее важно закрыть дефицит кадров в логистике, хранении и сортировке — «это функции, которые требуют очень большой объём человеческого труда».
  • Последний, по мнению замглавы администрации президента, продолжит дорожать. Автоматизация же на фоне постоянного роста зарплат, наоборот, будет становиться «всё выгоднее и выгоднее с каждой следующей итерацией». К тому же в России действует «большой пакет поддержки и производителей роботов».
  • Про угрозу замены действующих специалистов роботами Орешкин рассуждать не стал.
Орешкин. Источник фото: «Газета.ру»
Орешкин. Источник фото: «Газета.ру»
  • По данным Росстата, в июне 2024 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, снизившись с 2,6% до 2,4%. В июле и августе он остался таким же. Дефицит кадров к 2030 году власти оценивали в 2,4 млн человек.
  • О нехватке рук заявляли в ИТ-отрасли, торговле, перевозках, развлечениях и других отраслях. Центробанк предупреждал об инфляционных рисках роста зарплат в условиях дефицита кадров, при этом перспектив, что они начнут скоро снижаться, пока нет.
  • Роботов на складах и в распределительных центрах используют «Яндекс», Wildberries, «Вкусвилл», X5 Group и другие компании.
Евгения Евсеева
Карьера
«Чёрная дыра, втягивающая кадры»: Forbes — о том, как маркетплейсы и сервисы доставки создали дефицит на рынке труда

#новости

112
112 комментария
T rex

Импортозамещение населения)) Кучка управленцев в кремле и обслуживающие роботы. Мечта управленцев))

25
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Davidov Alexander

Но на выходе будут искать «автоматизаторов» за 80к до вычета по старой памяти 🤣

14
1
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Запопу Кусь

Если говорить серьёзно, то нам не выгодно большое население. Чем меньше население - тем больший процент от нефти и газа получит каждый из нас. 💁‍♀️🤗💗

9
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Semen

Импортозамещение населенияРеально забавная фраза, она и так уже давно вовсю идет)

1
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Тим

С роботов налоги не пособираешь)

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Dmitry

Они же не просто так придумали фейковую цитату Тетчер про 15 миллионов россиян для обслуживания трубы. Мечты мечты

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Vlad

Ну , тут слов ВААЩЕ нет!

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