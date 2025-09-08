Популярное
Полина Лааксо
Ритейл

Тренд на экономию: «жёсткие» дискаунтеры выручили свыше 642,1 млрд рублей в первой половине 2025-го — на 27% больше год к году

Количество таких магазинов выросло в России на 9,1% в годовом исчислении, до 11,5 тысячи точек.

  • Выручка «Светофора» составила 194,7 млрд рублей, сократившись на 3,4% год к году. «Чижик», который входит в X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток»), выручил 193,8 млрд, что на 89,3% больше, пишет «Ъ» со ссылкой на Infoline.
Источник диаграммы: «Ъ»
Источник диаграммы: «Ъ»
  • По данным Infoline, рост в сегменте «жёстких» дискаунтеров оказался заметнее, чем на рынке «мягких», к которым относят «Магнит», «Дикси» и «Пятёрочку».
  • Среди благоприятных для сегмента факторов — «сберегательное поведение потребителей» на фоне высокой ключевой ставки. В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял её на уровне 21% годовых. Лишь в июне снизил до 20%, а в июле — до 18%.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

#новости

