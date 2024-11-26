Huawei представила смартфоны Mate 70, которые смогут работать на HarmonyOS Next

Для китайского рынка.Huawei Mate 70 / Источник: HuaweiHuawei представила смартфоны Mate 70, которые смогут работать на HarmonyOS Next — ОС без поддержки Android-приложений. Компания рассчитывает, что система станет альтернативой Android и iOS в Китае, пишет CNBC.Mate 70 стоит от 5499 китайских юаней (около 78 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 ноября 2024 года), Mate 70 Pro — от 6499 юаней (92,3 тысячи рублей) и Mate 70 Pro+ — от 8499 юаней (120,7 тысячи рублей).Mate 70 и 70 Pro получат по 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной. У Mate 70 Pro+ 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ГБ встроенной.Ёмкость батареи Mate 70 — 5300 мА·ч, Mate 70 Pro — 5500 мА·ч, Mate 70 Pro+ — 5700 мА·ч. Детали о чипах компания не раскрыла. Аналитики предполагают, что их поставила китайская SMIC, пишет NYT.Младшая модель оснащена тремя задними камерами на 50, 12 и 40 мегапикселей, фронтальная камера на 13 мегапикселей. У Mate 70 Pro также есть три задние камеры (на 50, 48 и 40 мегапикселей) и фронтальная на 13 мегапикселей. У Mate 70 Pro+ камеры такие же. Есть поддержка съёмки видео в 4K-разрешении.NYT отмечает, что Mate 70 поступят в продажу в Китае 26 ноября 2024 года. Заявки на предзаказ оставили более 3 млн пользователей, но это не означает, что компания сможет продать столько устройств, указывает CNBC. Как пишет NYT, SMIC с трудом производит достаточно чипов для Huawei.Huawei Mate 70 / Источник: Huawei#новости #huawei
ОС без поддержки Android-приложений. Компания рассчитывает, что система станет альтернативой Android и iOS в КитаеТак китайцу же, как известно, нужно только одно приложение.
Можно сразу выпускать WeChatOS
У меня в детстве такой был)
И то красивей
Нам надо объединяться с Китаем. Наши мозги + китайские руки и деньги = получится термоядерная смесь 💁
Американцы будут отказываться от своего Apple и будут в очередях у нас стоять за нашей Электроникой-2030 💁
У вас там опечатка, правильно так: китайские мозги + российские ресурсы
Что мешало последние 20 лет?
Проблема в том, что китайские мозги + китайские руки и деньги = смесь ещё термоядернее.
Отсюда вопрос: а на кой хер им сдались мы?
Ответ, конечно же, прост: ресурсы. Но... Мы ведь итак уже ресурсный придаток Китая, так что все на своем месте, оказывается, и никаких парадоксов и нет :)
P.s. как бы мы с этими санкциями и запретами не стояли в очереди за нашей электроникой-2030