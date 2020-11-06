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Торговля
Рая Хачатрян
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Wildberries заблокировал магазин, владелец которого публично рассказал о принудительных скидках на маркетплейсе Материал редакции

«Кофтёныши» самостоятельно подключили скидки, однако магазин заблокировали «из-за отказа от участия в акции ко дню шопинга».

58 комментариев
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Wildberries временно заблокировал поставку новых товаров для магазина детской одежды «Кофтёныши» «из-за отказа предоставить скидки» к Всемирному дню шопинга, сообщил основатель магазина Александр Блохин у себя в Facebook. Ранее 6 ноября он публично рассказал о принудительных скидках для продавцов на маркеплейсе.

«Где-то час назад наш менеджер нам сказала, что Wildberries заблокировал нам поставку именно из-за того, что мы против скидок. Хотя скидка у нас стоит, и товар продаётся», — написал Блохин в Facebook.

Владелец магазина рассказал vc.ru, что никаких предупреждений о блокировке магазин не получал. Пока «Кофтёныши» могут продавать товар, который уже находится на складах Wildberries. «Кофтёныши» отгружают товар примерно два раза в неделю, последний раз — 6 ноября, сейчас на складах примерно 1900 единиц товара. Если блокировка продлится дольше 11 ноября, скорее всего, Wildberries будет закрыт для магазина, считает Блохин. Бренд обратился в поддержку маркетплейса.

Обновление 23:05: Wildberries полностью убрал с сайта все товары магазина «Кофтёныши».

На момент написания заметки в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки «Кофтёнышей». Днём 6 ноября поставщики Wildberries массово жаловались, что маркетплейс принудительно поставил скидки 25% на все товары по случаю крупной ноябрьской распродажи. Блохин одним из первых рассказал о ситуации публично у себя в Facebook. Представитель Wildberries говорил, что компания не принуждает продавцов участвовать в акции.

«Кофтёныши» вышли на Wildberries 1 августа, рассказывал основатель магазина. По его словам, к 3 ноября компания занимала 4800-е место в рейтинге продавцов маркетплейса. Блохин критиковал систему продвижения на маркетплейсе, указывая, что продавцы могут работать лишь с ассортиментом, названием, описанием и ценой товара, а также фотографией.

#новость #wildberries

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58 комментариев
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Valentin Dombrovsky

10

Заблокировал для себя Wildberries.

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Макс Борщ

–4

На Wildberries десятки тысяч продавцов. И чо?

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Alexandr Blokhin

Макс
25

Тут принципиальный вопрос в партнёрстве и поддержки малого бизнеса. С одной стороны маркетплейс везде говорит, насколько он готов поддержать малый бизнес в коронакризис, снижаем комиссии, упрощаем условия, а с другой — продавайте на 25% дешевле, чем вы хотели!

Но мы о правилах догадывались и спокойно вышли на этих условиях. Но просто из-за того, что я обратил внимание своих подписчиков в Фейсбуке на то, что происходит в профильных чатах, ВБ в одностороннем порядке удалил все наши товары с сайта.

Ещё раз артикулирую, что у нас со среды стояла скидка в 25% сверху по всем правилам маркетплейса и мы не высказывали никакого недовольства. Просто констатировали факт, что маркетплейс диктует правила бизнес-игры поставщикам в одностороннем порядке и вести бизнес с такими рисками опасно.

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Тот самый партизан

Alexandr
7

WB обосрался (внезапно).
Никогда такого не было и вот, опять.

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Дмитрий Задорожный

Alexandr
3

Ха, WB может говорить что угодно. Положа руку на сердце, ему вообще пофиг на малый бизнес, пока у него есть аудитория покупателей (т.е. за ним сила). Их слова про поддержку "не стоят и бумаги, на которой написаны")))
Более того, они, почувствовав свои крепкие позиции на рынке, даже подминают покупателей (оплата картой онлайн). При этом тоже прикрываются "благими намерениями" про мнимую заботу о покупателях. Как будто бесконтактная оплата через терминал картой по факту примерки несет в себе огромные риски для здоровья.
И давить они будут малый бизнес, т.к. вы маленькие и заместо вас придут другие, а вы как расходный материал для них с соответствующим отношением.

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Alexandr Blokhin

Дмитрий
2

Сейчас мы малый бизнес. Потом вырастем. Знаю друзей из больших брендов, для которых отдельным проектом было прекратить продажи их бренда на ВБ (так как не хочется стоять рядом с мелкими компаниями).

Ответить

Дмитрий Задорожный

Alexandr
0

Забавно это звучит "не хочется стоять рядом с мелкими компаниями". Более того, немного смешно. Adidas, Nike стоят на WB "рядом с мелкими" и нормально, а кто-то вырастает из малого бизнеса в малый+ и такой снобизм))

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Андрей Геращенко

Дмитрий
1

сколько раз слышал, что Nike на ВБ непонятного качества приходит. И вообще много пишут про подделки на ВБ. Поэтому для меня Nike на ВБ - не Nike. Только из оф магазина покупаю

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Alexandr Blokhin

Дмитрий
0

Могу ошибаться, комментарий выше это ОБС.

Ответить

Дмитрий

Alexandr
0

если так, то беру слова обратно)

Ответить

Виктория Артюхина

Дмитрий
0

Да уже и покупатели исплевались в ВК на резкую перемену в скидочной системе. +100500 бывших клиентов харкнуло на виртуальный стяг компании за то, что они скидку в 20 и 15 процентов вдруг превратили в 3 и 5. Сильно

Ответить

Тайный танк88

Alexandr
0

А можно было перед скидками поднять цены? 🤔

Ответить

Alexandr Blokhin

Тайный
0

Вопрос к нам? Мы хорошо считаем деньги и знаем какую скидку может выдержать наше ценообразование. И выходили на ВБ с ценами, что мы можем выдержать скидку в 25%.

За остальных продавцов не знаю. Думаю, в каких-то категориях товарах маржа и конъюнктура рынка не позволяет закладывать в конечную цену скидку в 25%.

Попробуйте сейчас на ВБ купить продукцию Apple со скидкой в 25%.

Ответить

Тайный танк88

Alexandr
1

Вы не поняли) Они типа требуют скидку. Было 100р, станет 75. Поднимаем цену и:  было 133, стало 100, а ВБ идёт в жопу. Но  «скидка» есть.

Ответить

Vladimir Batenev

Тайный
0

ответ: потому что, привыкайте... таких скоро будет много, сначала в руководстве компаний кстати

Ответить

Alexandr Blokhin

Тайный
0

Я понимаю. Мы изначально обо всём этом думали.

Ответить

Анатолий Мирошниченко

Макс
4

В мире ничего не изменится к лучшему, пока кто-то будет реагировать на чью-то боль этим дебильным "И чо?"

Ответить

Тайный танк88

Анатолий
0

Ну не изменится. И чо?
/сарказм 

Ответить

Опасный глобус

Макс
1

Теперь понятно

Ответить

Вася Пражкин

6

Дичь какая-то с WB творится. Дикий рынок.

Ответить

Pavel Bobrovskikh

0

Были Кофтёныши и не стало Кофтёнышей

Ответить

Alexandr Blokhin

Pavel
18

ВБ для нас были менее 10% от объёма продаж. Справимся.

Ответить

Alexandr Blokhin

6

Уже полностью убрали все товары с сайта.

Кофтёныши в интернет-магазине Wildberries
Кофтёныши
www.wildberries.ru
Ответить

Alsace

Alexandr
3

Александр, респект и благодарность вам за то, что вынесли эту тему на обсуждение, рискуя попасть под санкции. Мы тоже поставщики, и это демонстративно скотское отношение ВБ порядком достало на пару с враньем про "самостоятельно и добровольно установили". Где еще, помимо ВБ, можно купить вашу продукцию? Хотя бы по мелочи на личном уровне, хотим поддержать вас!

Ответить

Alexandr Blokhin

Alsace
2

https://koftyonyshi.ru/ — взрослые пижамы огонь, если core-продукт неактуален. :)

Кофтёныши — подарок для детей от 1,5 до 14 лет…
Купите кофтёнышей в подарок ребёнку на день рождения или просто так.
koftyonyshi.ru
Ответить

Alsace

Alexandr
0

Принято ;)

Ответить

Gregory Tublin

6

А наш товар WB забанил вообще без объяснения причин в апреле и до сих пор не вернул нам остатки, а самый смак в том, что продолжает нам выставлять счета за платное хранение.

P. S. С документами, сертификатами все было в порядке. Их даже никто не смотрел. Бан в одностороннем порядке. 

Ответить

Alexey Yurganov

Gregory
1

а что за товар-то?

Ответить

Alexandr Blokhin

6

"Блохин жаловался на продвижение на маркетплейсе, указывая, что продавцы могут работать лишь с ассортиментом, названием, описанием и ценой товара, а также фотографией".

Также обращу внимание, что я не жаловался, а констатировал факт.

Ответить

Николай

2

Не думал, что условия оферты позволяют блокировать продавца из-за отсутствия скидок. К тому же, принцип маркетплейса как раз и заключается в том, что продавцы сами устанавливают цену на товар, конкурируя с другими такими же продавцами. Странная ситуация. Поведение Wildberries я не могу понять

Ответить

ave ego

Николай
2

поведение? как яндекс такси и таксопарки.. 

Ответить

Андрей Геращенко

3

Очень некрасиво вот так принудительно вешать 25% за счёт продавца. Очевидно, что не все могут потянуть такие траты.

Ответить

Ware Wow

1

Ну правильно сделали.
Ребята использовали площадку, а лояльности и корп этики ноль.
Такое даже зачастую в договорах прописано, это внутренняя кухня.
WB просто ответили на атаку на себя, вы в своем бизнесе станете с такими клиентами работать? Нет.

А насчет скидок, ну смотрите, продавцы получают доход за счет площадки, её потенциал прокачивается благодаря таким акциям в том числе.

Партнеры, если это не паразиты, должны это понимать, они плывут в одной лодке, сегодня гребешь чуть больше, завтра получаешь результат, но похоже не все лояльны, кто-то только плыть в лодке хочет, а гребут пусть другие.

Ответить

BearStrikesBack

Ware
0

 Партнеры, если это не паразиты, должны это понимать, они плывут в одной лодке, сегодня гребешь чуть больше, завтра получаешь результат, но похоже не все лояльны, кто-то только плыть в лодке хочет, а гребут пусть другие.

Интересно, ты написал бы такую же чушь, если бы продажи просели из-за какого-нибудь кризиса, а ВБ отказались бы снижать свою маржу? Эти охуительные истории про добрых монополистов прекрасны.

Ответить

Alexandr Blokhin

2

Koftyonyshi Lives Matters
ЯМЫ КОФТЁНЫШИ
Кофтёныши живи!

Ну и что там ещё?

Ответить

Опасный глобус

Alexandr
2

Все lives matter

Ответить

N N

Alexandr
0

Wildberries sucks?) 

Ответить

N N

2

Это правильно, прокачивать другие каналы продаж, а не зависить от говнапоевшего агрегатора, который решил, что все принадлежат ему

Ответить

Alexandr Blokhin

N
1

Так как я олдфешен, то и начали мы с обычного интернет-магазина, а ВБ пошёл в довесок.

Ответить

Maksim Momonov

1

не понял. мы даем скидку в 25%, но нас заблокировали потому что мы не даем скидку в 25%?

Ответить

Опасный глобус

Maksim
1

Нет(Да)
Это добровольно(Нет)

Ответить

Danil Khasanshin

Maksim
0

Потому что публично описали ситуацию происходящую.
Условиям следовали.

Ответить

Юрий Яцков

1

Ozon также это практикует и без вопросов. Хотя публично так не исключает продавцов, например я написал статью про продавца https://vc.ru/claim/173330-nakrutka-reytinga-tovarov-v-ozon-otzyvy-na-5-zvezd-obzor-mafii-ozon и они ничего не сделали с накруткой. Прорекламирую чуток, сори. Каких-то случаев бана продавцов я не знаю.

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Некоторые еще и оправдывают WB. Начали отмазываться и параллельно забанили. Классика

Ответить

Я не скажу свое имя машине

–1

@ozon.ru, твой выход. Это будет первый пост, где вы не в говне

Ответить

Владимир Толстиков

Я
1

когда сидишь такой: "главное не в говне" 

Ответить

Gregory Tublin

Я
0

Озон по сравнению с WB - это ангелы) 

Ответить

Юрий Яцков

Gregory
0

Главное из двух зол выбрать меньшее. И у многих сложилась ассоциация, что wb торгует только одеждой, хотя и не только ей. А принцип у обоих площадок одинаковый - делают скидки за счёт самих продавцов без каких-либо вопросов.

Ответить

Иван Александров

0

WILD SALES...

Ответить

From Siberia to London

0

А зачем вообще идти на поклон к маркетплейсам если вы продаёте товар условно подписчикам своего Инстаграмма?
WB и прочие Озоны - это же для продавцов контрафакта и ноунейма.

Ответить

Alexandr Blokhin

From
0

Мы смотрим на все каналы продаж. И учимся работать со всеми.

Ответить

Владимир Толстиков

0

Жду прихода Amazon, чтобы поставить на место эту растущую монополию.

Ответить

Андрей Геращенко

Владимир
0

не волнуйтесь, образуют картель, как операторы связи сейчас, и будут вместе прогибать поставщиков) 

Ответить

Владимир Толстиков

Андрей
0

всё возможно

Ответить

Magomet Apaev

0

Круче верчу... WB решил взять все самое худшее у Amazon :)

Ответить

Anton Podkolzin

0

Просто не продавайте на wildberries. Есть другие маркетплейсы или инстаграм

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Беспощадного пиарщика и Ведомости на Вайлдбериз не заблокируешь же. 

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Николай Западный

–1

В мой группе поставщиков на валдберисс такое обсуждают что пипец!
t.me/wb_partner

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