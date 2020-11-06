«Кофтёныши» самостоятельно подключили скидки, однако магазин заблокировали «из-за отказа от участия в акции ко дню шопинга».

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Wildberries временно заблокировал поставку новых товаров для магазина детской одежды «Кофтёныши» «из-за отказа предоставить скидки» к Всемирному дню шопинга, сообщил основатель магазина Александр Блохин у себя в Facebook. Ранее 6 ноября он публично рассказал о принудительных скидках для продавцов на маркеплейсе.

«Где-то час назад наш менеджер нам сказала, что Wildberries заблокировал нам поставку именно из-за того, что мы против скидок. Хотя скидка у нас стоит, и товар продаётся», — написал Блохин в Facebook.

Владелец магазина рассказал vc.ru, что никаких предупреждений о блокировке магазин не получал. Пока «Кофтёныши» могут продавать товар, который уже находится на складах Wildberries. «Кофтёныши» отгружают товар примерно два раза в неделю, последний раз — 6 ноября, сейчас на складах примерно 1900 единиц товара. Если блокировка продлится дольше 11 ноября, скорее всего, Wildberries будет закрыт для магазина, считает Блохин. Бренд обратился в поддержку маркетплейса.

Обновление 23:05: Wildberries полностью Wildberries полностью убрал с сайта все товары магазина «Кофтёныши».

На момент написания заметки в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки «Кофтёнышей». Днём 6 ноября поставщики Wildberries массово жаловались, что маркетплейс принудительно поставил скидки 25% на все товары по случаю крупной ноябрьской распродажи. Блохин одним из первых рассказал о ситуации публично у себя в Facebook. Представитель Wildberries говорил, что компания не принуждает продавцов участвовать в акции.