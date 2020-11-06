Wildberries заблокировал магазин, владелец которого публично рассказал о принудительных скидках на маркетплейсе Материал редакции
«Кофтёныши» самостоятельно подключили скидки, однако магазин заблокировали «из-за отказа от участия в акции ко дню шопинга».
Wildberries временно заблокировал поставку новых товаров для магазина детской одежды «Кофтёныши» «из-за отказа предоставить скидки» к Всемирному дню шопинга, сообщил основатель магазина Александр Блохин у себя в Facebook. Ранее 6 ноября он публично рассказал о принудительных скидках для продавцов на маркеплейсе.
«Где-то час назад наш менеджер нам сказала, что Wildberries заблокировал нам поставку именно из-за того, что мы против скидок. Хотя скидка у нас стоит, и товар продаётся», — написал Блохин в Facebook.
Владелец магазина рассказал vc.ru, что никаких предупреждений о блокировке магазин не получал. Пока «Кофтёныши» могут продавать товар, который уже находится на складах Wildberries. «Кофтёныши» отгружают товар примерно два раза в неделю, последний раз — 6 ноября, сейчас на складах примерно 1900 единиц товара. Если блокировка продлится дольше 11 ноября, скорее всего, Wildberries будет закрыт для магазина, считает Блохин. Бренд обратился в поддержку маркетплейса.
На момент написания заметки в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о причинах блокировки «Кофтёнышей». Днём 6 ноября поставщики Wildberries массово жаловались, что маркетплейс принудительно поставил скидки 25% на все товары по случаю крупной ноябрьской распродажи. Блохин одним из первых рассказал о ситуации публично у себя в Facebook. Представитель Wildberries говорил, что компания не принуждает продавцов участвовать в акции.
«Кофтёныши» вышли на Wildberries 1 августа, рассказывал основатель магазина. По его словам, к 3 ноября компания занимала 4800-е место в рейтинге продавцов маркетплейса. Блохин критиковал систему продвижения на маркетплейсе, указывая, что продавцы могут работать лишь с ассортиментом, названием, описанием и ценой товара, а также фотографией.
На Wildberries десятки тысяч продавцов. И чо?
Тут принципиальный вопрос в партнёрстве и поддержки малого бизнеса. С одной стороны маркетплейс везде говорит, насколько он готов поддержать малый бизнес в коронакризис, снижаем комиссии, упрощаем условия, а с другой — продавайте на 25% дешевле, чем вы хотели!
Но мы о правилах догадывались и спокойно вышли на этих условиях. Но просто из-за того, что я обратил внимание своих подписчиков в Фейсбуке на то, что происходит в профильных чатах, ВБ в одностороннем порядке удалил все наши товары с сайта.
Ещё раз артикулирую, что у нас со среды стояла скидка в 25% сверху по всем правилам маркетплейса и мы не высказывали никакого недовольства. Просто констатировали факт, что маркетплейс диктует правила бизнес-игры поставщикам в одностороннем порядке и вести бизнес с такими рисками опасно.
WB обосрался (внезапно).
Никогда такого не было и вот, опять.
Ха, WB может говорить что угодно. Положа руку на сердце, ему вообще пофиг на малый бизнес, пока у него есть аудитория покупателей (т.е. за ним сила). Их слова про поддержку "не стоят и бумаги, на которой написаны")))
Более того, они, почувствовав свои крепкие позиции на рынке, даже подминают покупателей (оплата картой онлайн). При этом тоже прикрываются "благими намерениями" про мнимую заботу о покупателях. Как будто бесконтактная оплата через терминал картой по факту примерки несет в себе огромные риски для здоровья.
И давить они будут малый бизнес, т.к. вы маленькие и заместо вас придут другие, а вы как расходный материал для них с соответствующим отношением.
Сейчас мы малый бизнес. Потом вырастем. Знаю друзей из больших брендов, для которых отдельным проектом было прекратить продажи их бренда на ВБ (так как не хочется стоять рядом с мелкими компаниями).
Забавно это звучит "не хочется стоять рядом с мелкими компаниями". Более того, немного смешно. Adidas, Nike стоят на WB "рядом с мелкими" и нормально, а кто-то вырастает из малого бизнеса в малый+ и такой снобизм))
сколько раз слышал, что Nike на ВБ непонятного качества приходит. И вообще много пишут про подделки на ВБ. Поэтому для меня Nike на ВБ - не Nike. Только из оф магазина покупаю
Могу ошибаться, комментарий выше это ОБС.
Да уже и покупатели исплевались в ВК на резкую перемену в скидочной системе. +100500 бывших клиентов харкнуло на виртуальный стяг компании за то, что они скидку в 20 и 15 процентов вдруг превратили в 3 и 5. Сильно
А можно было перед скидками поднять цены? 🤔
Вопрос к нам? Мы хорошо считаем деньги и знаем какую скидку может выдержать наше ценообразование. И выходили на ВБ с ценами, что мы можем выдержать скидку в 25%.
За остальных продавцов не знаю. Думаю, в каких-то категориях товарах маржа и конъюнктура рынка не позволяет закладывать в конечную цену скидку в 25%.
Попробуйте сейчас на ВБ купить продукцию Apple со скидкой в 25%.
Вы не поняли) Они типа требуют скидку. Было 100р, станет 75. Поднимаем цену и: было 133, стало 100, а ВБ идёт в жопу. Но «скидка» есть.
ответ: потому что, привыкайте... таких скоро будет много, сначала в руководстве компаний кстати
В мире ничего не изменится к лучшему, пока кто-то будет реагировать на чью-то боль этим дебильным "И чо?"
Были Кофтёныши и не стало Кофтёнышей
Уже полностью убрали все товары с сайта.
Александр, респект и благодарность вам за то, что вынесли эту тему на обсуждение, рискуя попасть под санкции. Мы тоже поставщики, и это демонстративно скотское отношение ВБ порядком достало на пару с враньем про "самостоятельно и добровольно установили". Где еще, помимо ВБ, можно купить вашу продукцию? Хотя бы по мелочи на личном уровне, хотим поддержать вас!
https://koftyonyshi.ru/ — взрослые пижамы огонь, если core-продукт неактуален. :)
А наш товар WB забанил вообще без объяснения причин в апреле и до сих пор не вернул нам остатки, а самый смак в том, что продолжает нам выставлять счета за платное хранение.
P. S. С документами, сертификатами все было в порядке. Их даже никто не смотрел. Бан в одностороннем порядке.
"Блохин жаловался на продвижение на маркетплейсе, указывая, что продавцы могут работать лишь с ассортиментом, названием, описанием и ценой товара, а также фотографией".
Также обращу внимание, что я не жаловался, а констатировал факт.
Не думал, что условия оферты позволяют блокировать продавца из-за отсутствия скидок. К тому же, принцип маркетплейса как раз и заключается в том, что продавцы сами устанавливают цену на товар, конкурируя с другими такими же продавцами. Странная ситуация. Поведение Wildberries я не могу понять
Очень некрасиво вот так принудительно вешать 25% за счёт продавца. Очевидно, что не все могут потянуть такие траты.
Ну правильно сделали.
Ребята использовали площадку, а лояльности и корп этики ноль.
Такое даже зачастую в договорах прописано, это внутренняя кухня.
WB просто ответили на атаку на себя, вы в своем бизнесе станете с такими клиентами работать? Нет.
А насчет скидок, ну смотрите, продавцы получают доход за счет площадки, её потенциал прокачивается благодаря таким акциям в том числе.
Партнеры, если это не паразиты, должны это понимать, они плывут в одной лодке, сегодня гребешь чуть больше, завтра получаешь результат, но похоже не все лояльны, кто-то только плыть в лодке хочет, а гребут пусть другие.
Партнеры, если это не паразиты, должны это понимать, они плывут в одной лодке, сегодня гребешь чуть больше, завтра получаешь результат, но похоже не все лояльны, кто-то только плыть в лодке хочет, а гребут пусть другие.
Интересно, ты написал бы такую же чушь, если бы продажи просели из-за какого-нибудь кризиса, а ВБ отказались бы снижать свою маржу? Эти охуительные истории про добрых монополистов прекрасны.
Koftyonyshi Lives Matters
ЯМЫ КОФТЁНЫШИ
Кофтёныши живи!
Ну и что там ещё?
Это правильно, прокачивать другие каналы продаж, а не зависить от говнапоевшего агрегатора, который решил, что все принадлежат ему
Так как я олдфешен, то и начали мы с обычного интернет-магазина, а ВБ пошёл в довесок.
не понял. мы даем скидку в 25%, но нас заблокировали потому что мы не даем скидку в 25%?
Потому что публично описали ситуацию происходящую.
Условиям следовали.
Ozon также это практикует и без вопросов. Хотя публично так не исключает продавцов, например я написал статью про продавца https://vc.ru/claim/173330-nakrutka-reytinga-tovarov-v-ozon-otzyvy-na-5-zvezd-obzor-mafii-ozon и они ничего не сделали с накруткой. Прорекламирую чуток, сори. Каких-то случаев бана продавцов я не знаю.
Некоторые еще и оправдывают WB. Начали отмазываться и параллельно забанили. Классика
@ozon.ru, твой выход. Это будет первый пост, где вы не в говне
Озон по сравнению с WB - это ангелы)
Главное из двух зол выбрать меньшее. И у многих сложилась ассоциация, что wb торгует только одеждой, хотя и не только ей. А принцип у обоих площадок одинаковый - делают скидки за счёт самих продавцов без каких-либо вопросов.
А зачем вообще идти на поклон к маркетплейсам если вы продаёте товар условно подписчикам своего Инстаграмма?
WB и прочие Озоны - это же для продавцов контрафакта и ноунейма.
Жду прихода Amazon, чтобы поставить на место эту растущую монополию.
не волнуйтесь, образуют картель, как операторы связи сейчас, и будут вместе прогибать поставщиков)
Просто не продавайте на wildberries. Есть другие маркетплейсы или инстаграм
В мой группе поставщиков на валдберисс такое обсуждают что пипец!
t.me/wb_partner
Блоги компаний
Показать еще