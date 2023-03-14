Wildberries ввёл для владельцев ПВЗ штрафы за «недостоверную» информацию — после жалоб на штрафы за подмену товаров Статьи редакции
Владельцев пунктов выдачи обязали возмещать стоимость бракованного и подменённого товара. Те в ответ обещают провести забастовку.
- В оферте сервиса появился пункт (8.15), который запрещает владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) публиковать и распространять в интернете оскорбительную, «недостоверную» информацию о компании, её клиентах и партнёрах. За нарушение требований предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей.
- Telegram-канал Baza связывает это решение с массовыми жалобами партнёров маркетплейса на новые правила возврата товара. Теперь, если покупатель возвращает бракованную или подменённую вещь, её полная стоимость удерживается с владельца ПВЗ. На момент публикации в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru об изменениях правил сервиса.
- Как утверждает Baza, изменения в оферту внесли 3 марта 2023 года. Кроме этого, владельцев ПВЗ лишили права оспаривать подмены и возвраты бракованных товаров. Первые списания начались уже 9 марта.
- В тематическом Telegram-канале «Проwсоюз» владельцы пунктов обсуждают акцию, проходящую возле московского офиса Wildberries. В чате — около шести тысяч человек. Прямую трансляцию с неё ведет YouTube-канал «Рупор Москвы».
- Как пишет Telegram-канал Shot, участники акции также планируют и забастовку — начать её хотят 15 марта. Владельцы ПВЗ требуют пересмотреть нормы приемки товаров и порядок начисления штрафов, усилить контроль за перевозчиками, а также — обеспечить возможность оспаривания удержаний за возвраты.
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Все новости, что я читаю про эту контору, это "штраф за штраф" причем как для продавцов, так и работников.
Как вы там торгуете в этой конторе дерьма? Про Озон и Яндекс маркет такого вроде нет.
Вот это вообще ахуеть. И кто тогда будет держать эти ПВЗ в минус? Или поток незначительный?
Кроме этого, владельцев ПВЗ лишили права оспаривать подмены и возвраты бракованных товаров. Первые списания начались уже 9 марта
Татаро-монгольское иго 2.0, мать его)
Да там политика и в отношении покупателя, и продавца (да и работников) такая, что складывается впечатление, что они просто хотят урвать побольше за короткие сроки). Т.е. буквально будто не развивать бизнес хотят, а выдоить по максимуму пока есть что.
может потому что бабло генерит, поэтому и продают. Поднять свой сайт мало кто может.
У "диких ягодок" классная стратегия: "Во всем виноваты люди, которые окружают компанию из вне структуры, но не сама компания и поэтому получите штраф, штраф и ещё штрафы. И ягодка на десерт держите ПАКЕТ с вас 14₽".
Удивительно как похоже на логику чиновников рф и их предложения.. ах да эта компания чья то там.
Если раньше были курсы на тему как "подняться на WB", то скоро появятся курсы как "Не опуститься на WB"
Штрафные штрафы, ну кто бы ещё мог додуматься? Что за идиотия?
Почему продавцы продолжают работать с этим дерьмом? Неужели Озон и ЯМ хуже?
Сотрудники вообще воем воют. Это выше понимания.
Продавцов штрафуют просто ради интереса – сколько ещё выдержат? ПВЗ нагибают в разные стороны, но «не гнутся казаки»?
ЯМ только растёт, но там менеджмент тоже одарённый, так что особо хорошо все не получается. В Озоне нет столько китайского ширпротреба порой нижайшего качества. За-то дешёво. А с учетом того, что всё, что может ИИ WB это толкать вверх карточки с копеешными ценами/снижением оной/скидками, то туда такие продавцы прут и остаются довольными.
А ответ прост-не сильно то и плохо все то что пишут на заборе)
Напомнило закон о "фейках" про рос. армию
А юридически вообще имеют частные компании накладывать подобные штрафы
Я так понял, что только сотрудники wb ни за что не отвечают? Покупателей, продавцов, владельцев ПВЗ уже нагнули. Все остальные не виноваты?
Наивный. Сотрудники виноваты буквально во всем и исправно платят штрафы Wildberries.
Остаётся еще чтобы по гарантии за товар отвечали владельцы ПВЗ.
А потом налоги ООО Вайлдберриз частично раскидать на владельцев ПВЗ.
Я вот недавно писал как с меня 300 рублей сняли, за то что другой товар привезли. А с владельца ПВЗ, что всю сумму снимут если ему не то прислали, а если товар десятки тысяч стоит?
Там вроде такая система, что сотрудник ПВЗ должен проверить при получении, что ему привезли то, что должны. И что оно - целое (без брака). Если что не так, то штраф.
p.s. как сотрудник пвз может это все проверить, я понятия не имею =)
Подмены товаров на ВБ та еще подлянка, ты заказываешь новое, а приходит пользованное и никто ничего не знает.
А если отказываешься это брать - то оплачивай обратную доставку.
Мдя. Миллиардерам пох на челядь. Но пытаться развалить свой собственный бизнес, который эти миллиарды и принёс?
Да ничего у них не развалится, уж точно в ближайшее время ...
Вон Комапания Металл профиль, в свое время наняла мега талантливого аленя за бешеные бабки, который продал им идею и внедрил через совет директоров, что плоская (это когда цена для розницы с покупкой 1000 руб и оптовика с оборотом 100 000 000 в месяц одна) цена это то, что надо ...
И ничего не развалилось, только хуями крыли дилеры, и продолжали работать...
Пора уже Бокальчук в кэшаут. Всё, что творится с WB после начала 2020-го это просто одно слово ЖОПА сука. Как под пандемию она первый раз заплыла за буйки, начав делать принудительные распродажи, так оттуда и не выплывала.
Или кэшаут, или она доведёт WB. Три года было чтобы исправиться...
Так пипл хавает. Че не создавать такие условия? Выжимают потому, что знают, бренд сильный. А околовайлберизники, как мыши - ели кактус, плакали, но продолжали давиться.
Думала, опускаться уже некуда, но тут со дна постучали 🤦🏻♀️
"В чате — около шести тысяч человек"
Ну теперь-то Бакальчук точно пиздец.
Бакальчук в оперативном окружении.
И что? Сегодня их 6, завтра 306, может что-то и сдвинется, когда позакрывают большую часть ПВЗ, а может она пойдет вабанк и закроет их к чертям за забастовки
Вот это я понимаю - Берут ответственность за качество товара!
"Полная стоимость удерживается с владельца ПВЗ" - Браво Wildberries!
Прикол в том, что могут со склада привезти фейковый товар, а в итоге платит пункт выдачи, ГЕНИАЛЬНО!
ввели штрафы после жалобы на штрафы
Такое ощущение, что ВБ и Авито хотят просто слиться с рынка, но напоследок ещё бабла срубить.
Просто откройте карту с точками вб. Их целый муравейник в любом приличном городе. Вся эта система устроена как в майнинге, чем меньше ртов, тем больше каждому достается, а пирог неизменен. Ну уйдут слабые точки, сильным больше достанется и они будут терпеть. Вб в профите от штрафов, а это цель любого бизнеса. Про корпорации добра гуглу рассказите
Кого-то мне эти чуваки напоминают!
ВБ и штрафы рядом уже устойчивое сочетание
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И как теперь владельцами ПВЗ хотя бы в ноль выходить? Всю бизнес-модель порушили
на 16 марта сотрудники Wildberries, судя по их коллективному чату (на 7 тыс. чел) готовят бунт. Требования всё те же — не перекладывать на них все издержки за брак и утерянные товары.
Прикол)) за транспортировку возвращённого БРАКА списывают с клиента, а стоимость возместит собственник ПВЗ. Просто идеальный бизнес по "продаже" всякого гомна, рванья и непотребства
А за сам брак платят все. И склад, и водители, и пвз
Так ВБ это ООО с уставным капиталом в 10 миллионов рублей)) Сравните с оборотами.
Пока конкуренты (а по факту это пока только Озон) не обеспечивают своим клиентам сравнимые обороты, то можно все издержки и риски вешать на других.
Так что мыши будут колоться, но жрать кактус. А как на рынке начнут поджимать - можно и в листинг выходить. Такой эффективности можно только позавидовать.
Что мешает владельцам ПВЗ перестать работать с этим онлайн черкизоном? Альтернатив много: ЯМаркет, Озон, Lamoda и пр.
звучит в духе "что мешает недовольным россиянам просто взять и переехать в другую страну". Можно то всё, что угодно сделать, и даже вместо пункта выдачи кофейню открыть, но как бы бизнес налажен был. Наверняка, не всем хочется это терять.
Помню тут пару недель назад один чел закусился, что он бизнесмен со своими ПВЗ. Доказывал , что это бизнес. А теперь небось петиции подписывает «Бакальчук отмени штрафы» 😂
Там в трансляции на ютубе род видом прессы бегает странная рыжая баба. Берёт интервью, зачем то настойчиво спрашивает фамилии. Попросила видео товаров с браком, а потом работников обвинят в сливе и клевете.
Бакальчук? Не разглядели?
Ребят, накидайте донатов, куплю Ягодок, все поменяю и настрою как часы, отвечаю ...
Просто людям нужно перейти в озон, там все по-божески. Стараюсь все там заказывать, вайлдбериз в плане возврата-доставки в разы уступает
Ожидаем подобные вакансии.
Одни воруют, другие боятся сказать, чтобы на них не "повесили"
Ну а если серьезно, для Wildberries единственный выход - делать автоматизацию, как в Amazon, всех "мелких поставщиков" - проводить централизованно через одно юр лицо с отделом контроля качества.