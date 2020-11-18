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Транспорт
Лиана Липанова
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«Сбер» и власти Москвы договорились создать «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах Материал редакции

Единая билетная проездная система заработает в Москве и Московской области в начале 2021 года.

  • «Сбер», правительство Москвы и Московской области объявили о создании совместного предприятия в сфере транспорта «СберТройка».
  • «Первым масштабным проектом этого сотрудничества станет межрегиональная система оплаты проезда — единая билетная проездная система — в Москве и Московской области. Запустить проект мы планируем уже в начале 2021 года», — прокомментировал Кирилл Царёв, зампредправления «Сбербанка».
  • «Благодаря запуску новой билетной системы у жителей появятся новые способы пополнения и оплаты проезда. Будет работать экосистема "Тройки", в том числе программа лояльности», — передаёт РБК слова главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова. В частности, оплатить проезд можно будет без физического носителя с помощью виртуальной карты, пишет издание.
  • По данным «Комсомольской правды», универсальная карта «Тройка» в 2020 году заработает в Тульской области и ещё трёх регионах, в 2021 году количество регионов будет расширяться.
  • Партнёры также планируют развивать технологию Social ID — предоставление льготных цен на проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.
  • Компании также разработали технологию, которая позволит предоставлять пассажирам различные тарифы на проезд: фиксированные, мультимодальные, на основе расстояния и времени, а также расчёт наиболее выгодного тарифа за определённый временной период, говорится в заявлении «Сбера». Для этого не нужно будет заранее приобретать абонемент или пополнять кошелёк.
  • В сентябре 2020 года «Сбербанк» рассказал о технологии оплаты проезда по лицу: пассажиру нужно заранее зарегистрировать в мобильном приложении, а при входе в метро посмотреть в камеру рядом с турникетом. Технология может появиться в московском метро к концу 2021 года, говорил тогда Ликсутов.

#новость #сбер #москва

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30 комментариев
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Антон

2

Давно пора что-то единое сделать на всю страну. 

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Умный колос

Антон
6

СССР?

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Антон

Умный
0

Разделить и распродать развитым

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Igor Filippov

Антон
–1

mon homme

Ответить

Kungaa Mergen

Умный
0

В Японии роуминг транспортных карт крупных городов сделали уже в 2012 году(выкатили единовременно), в Южной Корее процесс происходил с 2005 по 2008. Так что давно пора в России тоже. Только вот участие Сбербанка в этом вообще не нравится, у этих ребят рыльце в пуху.  

Ответить

Yan Purvenes

3

Тотальный контроль для Сбера? Вообще подобную инициативу надо прикрыть. Я не думаю, что нет денег у власти оставить тройку но расширить.

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Vyacheslav Anzhiganov

Yan
0

Идея связать Тройку с каким-либо другим платежным инструментом поднимается уже очень давно. В театры можно было ходить, музеи... Вполне нормальное решение, если не брать во внимание наличие Сбера.

Ответить

Vasiliy Gorin

Vyacheslav
2

В каком месте оно нормальное? Есть Visa, MasterCard, МИР, СБП. Просто нужно принимать их везде и не плодить лишние сущности в виде Троек и прочих морально устаревших подходов.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

 «Сбер» и власти Москвы договорились создать «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах

Сергей Семёнович не хочет занять пост повыше? Это не задача правительства Москвы.

Ответить

Сергей Подливчук

Sergei
0

Правительства РФ?

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Минтранса. А это как вы сказали.

Ответить

Сергей Подливчук

Sergei
0

Эм, минтрансу больше нечем заняться кроме как придумывать очередную херню для перевода денег со счета А на счет Б?

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Узко мыслите. Национальную транспортную карту!

Ответить

Сергей Подливчук

Sergei
0

И в чем её смысл? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

В том, что имея всего одну карту (паспорт) вы можете ездить, где угодно!* 

* не забывая платить.

Ответить

Сергей Подливчук

Sergei
0

Ну так и платите банковской картой, сейчас везде их принимают, в чем проблема?

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Я не плачу банковской картой. Я плачу исключительно наличной. Московский метрополитен до сих пор не может найти мой платёж в 250 рублей )))

Ответить

Sergey Filippov

Сергей
0

Оплата по карте в общественном транспорте обходится намного дороже, чем тройкой\подорожником.

Ответить

Сергей Подливчук

Sergey
0

Ну так может просто снизить стоимость проезда до тарифов этих карт, зачем этот гемор с картами? :)

Ответить

Sergey Filippov

Сергей
0

А потом что? Возможность с nfc телефона оплачивать, чтобы лишние карты не таскать?!

Ответить

Сергей Подливчук

Sergey
0

Ну да, оплачиваешь с телефона, а тарифы за проезд как 5 лет назад :)

Ответить

Airat Kafman

1

- Можно мы будем собирать вашу биометрию?
- Нет! Пошли вы на хер!
- Спасибо за ваше согласие.

Ответить

Sergei Timofeyev

Airat
0

Возле банкомата уберите.

Ответить

Airat Kafman

Sergei
0

Возле банкомата СБЕРите

Ответить

Ако Чавчавадзе

1

А с втб что? 

Ответить

Ольга Хошвагт

Ако
0

А у ВнешТорга только банки "ВТБ" и "Возрождение" , магазин "Магнит", и мобильная связь 😂

Ответить

Дмитрий Шухов

0

и зачем?оО

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Huntt Ext

0

А сделать возможность везде платить бесконтактной картой политика не позволяет? Ах, да, все платежи будут идти через Visa и Mastercard...

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Ольга Хошвагт

0

Покупают "Тройку", "Стрелку", "Подорожник"

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SG

–1

Тотал контрол поинт сука 

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