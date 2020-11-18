Конкурс идей
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«Сбер» и власти Москвы договорились создать «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах Материал редакции
Единая билетная проездная система заработает в Москве и Московской области в начале 2021 года.
- «Сбер», правительство Москвы и Московской области объявили о создании совместного предприятия в сфере транспорта «СберТройка».
- «Первым масштабным проектом этого сотрудничества станет межрегиональная система оплаты проезда — единая билетная проездная система — в Москве и Московской области. Запустить проект мы планируем уже в начале 2021 года», — прокомментировал Кирилл Царёв, зампредправления «Сбербанка».
- «Благодаря запуску новой билетной системы у жителей появятся новые способы пополнения и оплаты проезда. Будет работать экосистема "Тройки", в том числе программа лояльности», — передаёт РБК слова главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова. В частности, оплатить проезд можно будет без физического носителя с помощью виртуальной карты, пишет издание.
- По данным «Комсомольской правды», универсальная карта «Тройка» в 2020 году заработает в Тульской области и ещё трёх регионах, в 2021 году количество регионов будет расширяться.
- Партнёры также планируют развивать технологию Social ID — предоставление льготных цен на проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.
- Компании также разработали технологию, которая позволит предоставлять пассажирам различные тарифы на проезд: фиксированные, мультимодальные, на основе расстояния и времени, а также расчёт наиболее выгодного тарифа за определённый временной период, говорится в заявлении «Сбера». Для этого не нужно будет заранее приобретать абонемент или пополнять кошелёк.
- В сентябре 2020 года «Сбербанк» рассказал о технологии оплаты проезда по лицу: пассажиру нужно заранее зарегистрировать в мобильном приложении, а при входе в метро посмотреть в камеру рядом с турникетом. Технология может появиться в московском метро к концу 2021 года, говорил тогда Ликсутов.
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Антон
Давно пора что-то единое сделать на всю страну.
Умный колос
СССР?
АнтонУмный
Разделить и распродать развитым
Igor FilippovАнтон
mon homme
Kungaa MergenУмный
В Японии роуминг транспортных карт крупных городов сделали уже в 2012 году(выкатили единовременно), в Южной Корее процесс происходил с 2005 по 2008. Так что давно пора в России тоже. Только вот участие Сбербанка в этом вообще не нравится, у этих ребят рыльце в пуху.
Yan Purvenes
Тотальный контроль для Сбера? Вообще подобную инициативу надо прикрыть. Я не думаю, что нет денег у власти оставить тройку но расширить.
Vyacheslav AnzhiganovYan
Идея связать Тройку с каким-либо другим платежным инструментом поднимается уже очень давно. В театры можно было ходить, музеи... Вполне нормальное решение, если не брать во внимание наличие Сбера.
Vasiliy GorinVyacheslav
В каком месте оно нормальное? Есть Visa, MasterCard, МИР, СБП. Просто нужно принимать их везде и не плодить лишние сущности в виде Троек и прочих морально устаревших подходов.
Sergei Timofeyev
«Сбер» и власти Москвы договорились создать «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах
Сергей Семёнович не хочет занять пост повыше? Это не задача правительства Москвы.
Сергей ПодливчукSergei
Правительства РФ?
Sergei TimofeyevСергей
Минтранса. А это как вы сказали.
Сергей ПодливчукSergei
Эм, минтрансу больше нечем заняться кроме как придумывать очередную херню для перевода денег со счета А на счет Б?
Sergei TimofeyevСергей
Узко мыслите. Национальную транспортную карту!
Сергей ПодливчукSergei
И в чем её смысл?
Sergei TimofeyevСергей
В том, что имея всего одну карту (паспорт) вы можете ездить, где угодно!*
* не забывая платить.
Сергей ПодливчукSergei
Ну так и платите банковской картой, сейчас везде их принимают, в чем проблема?
Sergei TimofeyevСергей
Я не плачу банковской картой. Я плачу исключительно наличной. Московский метрополитен до сих пор не может найти мой платёж в 250 рублей )))
Sergey FilippovСергей
Оплата по карте в общественном транспорте обходится намного дороже, чем тройкой\подорожником.
Сергей ПодливчукSergey
Ну так может просто снизить стоимость проезда до тарифов этих карт, зачем этот гемор с картами? :)
Sergey FilippovСергей
А потом что? Возможность с nfc телефона оплачивать, чтобы лишние карты не таскать?!
Сергей ПодливчукSergey
Ну да, оплачиваешь с телефона, а тарифы за проезд как 5 лет назад :)
Airat Kafman
- Можно мы будем собирать вашу биометрию?
- Нет! Пошли вы на хер!
- Спасибо за ваше согласие.
Sergei TimofeyevAirat
Возле банкомата уберите.
Airat KafmanSergei
Возле банкомата СБЕРите
Ако Чавчавадзе
А с втб что?
Ольга ХошвагтАко
А у ВнешТорга только банки "ВТБ" и "Возрождение" , магазин "Магнит", и мобильная связь 😂
Дмитрий Шухов
и зачем?оО
Huntt Ext
А сделать возможность везде платить бесконтактной картой политика не позволяет? Ах, да, все платежи будут идти через Visa и Mastercard...
Ольга Хошвагт
Покупают "Тройку", "Стрелку", "Подорожник"
SG
Тотал контрол поинт сука