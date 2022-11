Владимир Сойфер отзывы

Своё образование я получил в США. По воле случая моя семья эмигрировала в эту страну, где я смог получить образование. Сначала это был University of Pennsylvania 1992-1996. Здесь я получил базовое образование и получил степень DMD и уже тогда выбрал для себя медицину. Случилось это в 1992 году. В Georgetown University Department of Oral and Maxillofacial Surgery проходил интернатуру в 1996-1997 году. А степень бакалавра я получил в другом месте – в Ohio State University c 1988-1992.