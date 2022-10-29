Владимир Сойфер отзывы

Интервью с хирургом Сойфер Владимир Валерьевич

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Сегодня мы поговорим с челюстно-лицевым и пластическим хирургом Москвы, основателем Центра реконструктивной хирургии , доктором Сойфер Владимир Валерьевич.

Сойфер Владимир Валерьевич отвечает на наши вопросы - здравствуйте! Скажите, когда вы решили для себя, что обязательно посвятите свою жизнь медицине?

Действительно, я уже с самого детства знал, чем буду заниматься всю свою жизнь. Биология и медицина привлекали меня всегда, ещё со школы. Казалось, что уже давно кто-то решил, чем именно я буду заниматься, когда окончу обучение. Моя мама была врачом а папа генетиком и с детства я находился в среде так называемой "акадЭмии" - как это тогда говорилось, что собственно и привело к интересу в медицине.

Мне казалось, что когда я вырасту, то другой жизни для себя просто не выберу. Так и получилось. Мой дядя, Владимир Сойфер – геофизик, океанолог, доктор физико-математических наук. А мой отец Валерий Николаевич – биофизик, биолог и генетик. Поэтому, живя в такой семье, я просто наверно не мог пойти другим путём.

Биология, генетика и медицина окружали меня с самого детства. Родители привили мне любовь к этим наукам, и я решил, что непременно должен жить и работать так, чтобы стать лучшим.

Скажите, Владимир Валерьевич, есть ли какие-то публикации в научных журналах, которыми вы особенно гордитесь?

Да, я написал несколько статей на основании лично мной проверенных теорий. Мои статьи можно прочитать в популярных медицинских журналах. Так, например, «Стоматология для всех» опубликовала мою работу «Экспериментальное обоснование эффективности применения остеоинтегративного геля при немедленной дентальной имплантации». Это было в 2005 году.

А научно-практический журнал «Институт стоматологии» в 2000 году опубликовал мою работу под названием «Постановка имплантатов в постэкстракционные зубные лунки непосредственно после удаления зубов».

Кстати, в этом же журнале, но чуть раньше были опубликованы две мои другие статьи «Аугментация синусовой пазухи при максимальной атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти» и «Дистракционный остеогенез в посттравматических челюстно-лицевых дефектах».

Скажите, Владимир Валерьевич, а почему вы выбрали это направление?

Было бы неправильно назвать меня стоматологом. В первую очередь я челюстно-лицевой хирург. Чаще всего ко мне попадают пациенты, которые уже практически лишились всех зубов, причём они совсем не пожилого возраста. В этом случае я рекомендую не съёмные протезы, которые очень неудобны, а восстанавливаю зубы по протоколу «ALL-on-4» или, как его ещё называют, «всё на четырёх».

Суть этого простого, но очень эффективного способа в том, что сначала в челюсть вкручиваются титановые импланты, которые мы ещё называем искусственными корнями. На 4 штифта уходит около 2 часов. Затем уже на эти импланты с помощью абатментов надеваются зубные протезы.

Получается, что человек может получить зубы буквально за один день. Приходит утром в клинику без зубов, а через несколько часов выходит он нас с красивыми зубами – настоящая голливудская улыбка получается!

Но самое интересное, кроме указанного протокола есть и второй, не менее популярный. Он носит название «всё на шести» или «ALL-on-6». Здесь уже используется на 4, а 6 имплантов. Делается это для того, чтобы искусственные зубы затем надёжно держались во рту и не выпали случайно при слишком большой нагрузке.

А как же пластическая хирургия? Говорят, что с недавнего времени вы стали заниматься и этим важным делом.

Да, я также выполняю различные пластические операции, и это позволяет мне делать моё образование. Чаще всего ко мне, конечно же, обращаются женщины. Ведь все они хотят быть красивыми, а для этого в некоторых случаях просто не хватает косметики и других процедур.

Поэтому я не только волшебник по голливудским улыбкам. Я ещё и человек, который помогает людям стать красивее. Основное моё направление в пластической хирургии это:

· блефаропластика;

· подтяжка лица или, как ещё называют эту операцию – фейслифтинг;

· контурная пластика тела или бодилифтинг;

· липофилинг;

· липоскульптурирование;

· отопластика;

· реконструкция посттравматических или послеоперационных осложнений лицевого скелета

И, конечно, это тотальные реконструкции с использованием имплантов по современным и популярным протоколам ALL-on-4 и ALL-on-6.

Расскажите о вашем образовании – какие ВУЗы вы заканчивали и в какой стране

Своё образование я получил в США. По воле случая моя семья эмигрировала в эту страну, где я смог получить образование. Сначала это был University of Pennsylvania 1992-1996. Здесь я получил базовое образование и получил степень DMD и уже тогда выбрал для себя медицину. Случилось это в 1992 году. В Georgetown University Department of Oral and Maxillofacial Surgery проходил интернатуру в 1996-1997 году. А степень бакалавра я получил в другом месте – в Ohio State University c 1988-1992.

С тех пор прошло много лет, но я всегда стараюсь узнавать что-то новое, интересное и актуальное, так что можно сказать, что моё обучение не заканчивается никогда. Получить образование в России мне не удалось, но зато именно здесь, в этой стране, я преподаю сам и делюсь с будущими врачами своим опытом и знаниями.

В каких Ассоциациях вы состоите и почему это так важно для каждого врача

О, я даже сразу и не вспомню все организации сейчас. Но давайте перечислю вам мои самые любимые:

· Действительный член научного общества Maryland Dental Association.

· Действительный член научного общества Virginia Dental Association (VDA).

· Член American Academy of Implant Dentistry (AAID).

· Мини-резидентура в Центре Oral Surgery University of Pennsylvania under Doctor Raymond J. Fonseca.

· Член Международной Ассоциации Современной Эстетической Стоматологии.

· Член Массачусетского стоматологического сообщества и Американской ассоциации стоматологов.

Все эти организации помогают мне всегда оставаться в курсе дела в современной челюстно-лицевой хирургии. Часто меня приглашают прочитать лекции по современной медицине. Членство в них для меня – большой почёт и достижение, и я всегда стараюсь идти вперёд, чтобы не стоять слишком долго на одном месте.

Чем вы занимаетесь в вашей клинике, руководство которой успешно совмещаете с работой хирурга?

В клинике мы помогаем людям получить ту внешность, о которой они всегда мечтали. Сегодня мы проводим не только операции челюстно-лицевого профиля, но и выполняем пластические процедуры.

И знаете, к нам обращаются не только женщины, но и мужчины. Чаще всего женщины приходят к нам с желанием увеличить грудь. Маммопластика сегодня пользуется огромным спросом. Делать её можно, начиная с возраста совершеннолетия. Иногда приходится, наоборот, делать операции по уменьшению груди.

Также часто приходят мужчины и женщины на липосакцию. Для них процесс похудения – самая важная часть жизни. Многие, конечно, используют для этого различные упражнения и диеты, но когда необходимо сбросить лишний вес быстро или жира слишком много, мы всегда готовы прейти на помощь.

Можете ли вы помочь человеку, например, с лопоухостью?

Да, исправить лопоухость совсем несложно. Некоторые пользуются для этого ушными корректорами, но, на мой взгляд, проще и удобнее всего просто избавиться от проблемы раз и навсегда. Поэтому пластическая хирургия предполагает и отопластику, которая помогает человеку получить нормальный вид ушных раковин.

И, конечно, мимо нас не проходит такой популярный способ преображения, как body-скульптурирования. При этом человек буквально за одну операцию получает тело своей мечты. Для этого вовсе не придётся изнурять себя многочасовыми тренировками или всё время быть голодным.

Сейчас вы руководите клиникой и принимаете пациентов. Скажите, как вам удается все это совмещать?

На самом деле здесь нет ничего сложного. Я всегда мечтал о том, что мой день будет полностью загружен. Так и получилось со временем. Да, руководство клиникой требует от меня немало сил, ведь приходится решать, а иногда и очень быстро, различные организационные вопросы.

Но моя работа мне нравится и приносит огромное удовольствие. В нашей клинике мы стараемся использовать только передовые технологии, а на приём у нас часто приходят пациенты, которые получили отказ в других медицинских учреждениях из-за своего тяжёлого клинического случая.

Мы никогда и никому не отказываем, и если необходимо, всегда готовы прийти на помощь. Конечно, если у пациента есть какие-то серьёзные противопоказания для операции, мы стараемся найти консервативные способы или рекомендуем проконсультироваться с анестезиологом, терапевтом, аллергологом. Но никогда не бросаем человека на половине пути к его мечте о преображении.

Какие услуги вы оказываете в своей клинике AmericanDental.ru? И часто ли к вам обращаются люди из других регионов России или, может быть, приезжают из-за рубежа?

В нашей клинике оказывается полный спектр стоматологических услуг. Наши врачи обладают всем необходимым, чтобы выполнять такие процедуры, как имплантация и синус-лифтинг. У нас есть отделение ортодонтии и детской стоматологии, а также мы занимается проблемами и заболеваниями пародонта.

Часто нам приходится сталкиваться с травмами, и тогда челюстно-лицевая хирургия становится просто незаменимым решением. А ещё мы выполняем практически все хирургические манипуляции, причём делаем это быстро, качественно и безболезненно.

Также в нашей клинике можно получить полное протезирование зубов и лечение заболеваний эндодонта. Мы проводим реставрацию зубов, устанавливаем виниры в любом возрасте, делаем костную пластику. В нашей клинике можно профессионально почистить зубы или провести отбеливание. А ещё мы занимается имплантацией, протезированием и проводим эндодонтическое лечение.

Часто бывает так, что к нам приезжают на лечение не только москвичи, но и люди из других регионов. Это связано в первую очередь с оптимальным соотношением цены и качества услуг, которые мы оказываем. Но самое главное – человек, который пришёл к нам на лечение, уже заранее знает сумму, которую ему необходимо заплатить, и мы не повышаем эту цифру ни при каких обстоятельствах.

Почему сегодня ваша клиника AmericanDental.ru считается лучшим местом для восстановления зубов?

Профессионализм наших врачей подтверждают многочисленные дипломы, сертификаты и отзывы благодарных пациентов.

Все врачи проходят регулярное обучение всем новым технологиям, которые появляются как в России, так и за рубежом.

Какие советы вы можете дать своим будущим пациентам?

Никогда не поздно лечить зубы. Часто я вижу пожилых людей, которые имеют очень плохие зубы, но боятся исправить эту ситуацию. Важно помнить, что современная челюстно-лицевая хирургия сегодня может помочь всем людям вне зависимости от возраста.

Многим кажется, что плохие зубы им достались по наследству. Но и тут ситуацию можно исправить довольно быстро. Сегодня возможности челюстно-лицевой хирургии настолько велики, что используемые методы могут применяться в любом возрасте. Даже человек, который полностью лишён зубов, может получить их снова. И всё это благодаря современным имплантационным методам.