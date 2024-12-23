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Карина Пардаева
Будущее

В Японии разработают прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

В нём смогут разместиться до 10 тысяч человек.

  • Японская строительная компания Kajima и Университет Киото представили проект лунного комплекса с искусственной гравитацией — Neo Lunar Glass, передаёт агентство Kyodo.
Kajima Corp
Kajima Corp
  • Его основой стала вращающаяся конструкция в форме параболоида. Она будет генерировать постоянную гравитацию, необходимую для комфортной жизни и поддержания здоровья людей на Луне.
  • К 2030-м планируют построить наземный прототип комплекса. Его высота составит 400 м, а диаметр — 200 м. Команда уже создала уменьшенную копию комплекса в масштабе 1:2000.

#новости #япония

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37 комментариев
Кирилл Рыбак

А у нас, конечно, есть орешник!

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nochnoy.ru

А у японцев - рендер некоей хуйни которую они никогда не построят

8
1
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Mari

У вас и лунная база есть, с 2015 года. Только она невидимая.

1
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Макс

А они вообще на Луне были более 50ти лет назад. Круто же.

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Доктор Богомол Табогган

Его основой стала вращающаяся конструкция в форме параболоида. Она будет генерировать постоянную гравитацию, необходимую для комфортной жизни и поддержания здоровья людей на ЛунеАхахаха, японцы не знают, что "гравитация" полученная от вращения и обычная земная не одно и то же и в первой люди не выживают.

1
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Corjik

Земная гравитация тоже получена от вращения

5
1
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Griby Lenina

в первой люди не выживают.Удивлен, что карусели еще не запрещены.

2
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