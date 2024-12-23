В Японии разработают прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

В нём смогут разместиться до 10 тысяч человек.Японская строительная компания Kajima и Университет Киото представили проект лунного комплекса с искусственной гравитацией — Neo Lunar Glass, передаёт агентство Kyodo.Kajima CorpЕго основой стала вращающаяся конструкция в форме параболоида. Она будет генерировать постоянную гравитацию, необходимую для комфортной жизни и поддержания здоровья людей на Луне.К 2030-м планируют построить наземный прототип комплекса. Его высота составит 400 м, а диаметр — 200 м. Команда уже создала уменьшенную копию комплекса в масштабе 1:2000.#новости #япония
А у нас, конечно, есть орешник!
А у японцев - рендер некоей хуйни которую они никогда не построят
У вас и лунная база есть, с 2015 года. Только она невидимая.
А они вообще на Луне были более 50ти лет назад. Круто же.
Его основой стала вращающаяся конструкция в форме параболоида. Она будет генерировать постоянную гравитацию, необходимую для комфортной жизни и поддержания здоровья людей на ЛунеАхахаха, японцы не знают, что "гравитация" полученная от вращения и обычная земная не одно и то же и в первой люди не выживают.
Земная гравитация тоже получена от вращения
в первой люди не выживают.Удивлен, что карусели еще не запрещены.