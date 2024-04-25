Торговля
Таня Боброва

«Лента» объявила о начале тестов сети магазинов «Вингараж» Статьи редакции

В ассортименте — продукты категории fresh и ultra fresh и «широкая линейка алкогольных напитков».

  • Ритейлер открыл первые три компактных винно-продуктовых магазина в Мурино и Кудрово Ленинградской области, 26 апреля 2024 года компания планирует открыть ещё два в Санкт-Петербурге.
  • Это торговые точки площадью 90-110 м², которые находятся «максимально близко к покупателю».
  • В пилотных магазинах — 1600-1700 наименований товаров: «наиболее востребованные позиции гипермаркетов и супермаркетов» ритейлера, а также «широкая линейка алкогольных напитков, в том числе вина эксклюзивных торговых марок».

  • В рамках пилота «Лента» планирует открыть десять магазинов «Вингараж» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2024 года.

Источник: Telegram-канал «“Лента” Бизнес»
  • О том, что «Лента» в конце января 2024 года подала заявку на регистрацию товарного знака «Вингараж», в феврале писал «Ъ». Источник газеты на рынке тогда говорил, что ритейлер разрабатывает формат алкомаркетов с «сильным винным ассортиментом» по типу сети «Винлаб».
  • Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты говорили, что инвестиции в открытие одного объекта могут составить 4 млн рублей. Чтобы новый бренд был заметен, ритейлеру потребуется открыть 100 магазинов, а саму сеть логично развивать в густонаселённых спальных районах, где продолжается строительство жилья.
  • Свои сети алкомаркетов запускали X5 Group («Пятьница») и «Магнит» («Магнит вечерний»), но позже отказались от их дальнейшего развития.

#новости #лента

131 показ
832 открытия
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14 комментариев
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 AlexRad

вингараж, каким мы его знаем

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Невероятный Блондин

Лол.
Алкоголизм как двигатель торговли

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Void

это все грустно. Недавно переехал в новый жк, и единственные магазины, которые там начали открываться - это бристоли и винлабы, разливнухи

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Приятель

Вы нипонимаити, это другое! Бокал вина и томик Кафки - это культурный и высокоинтеллектуальный отдых, яскозал!

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Невероятный Блондин

В Мурино и Кудрово 😉

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Юрий Хрусталев

алкоголизм это действительно двигатель торговли а особенно в России

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Вадим Д.

Вин-, алко-, бух- — эти составные в названиях всегда отлично зайдут. А в определённых кругах — даже изумительно.

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Алекс

согласен, особенно бухучёт - тут реально без 100 грамм не разобрать

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Mr. Shelly

Надо было винзаправка, чтобы можно было приехать туда и "заправиться"

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Валентин Солодченко

Ооо ну что же потестим.. А тестировщикам что-то причитается? Ну там бонусы какие-то?

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Алексей Бриль

фреш уже как то и не очень фреш получается если есть ультра фреш.Хотя возможно ассортимент алкогольных напитков это компенсирует

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Михаил Ко

закрыть не открывая

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Запопу Кусь

Алкашка зло! 😝
Лучше пейте какао! 😊

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у нас отмена

составят конкуренцию красному белому?

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