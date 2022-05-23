В ноябре 2021 года маркетплейс говорил, что тестирует платные возвраты для 5% пользователей.

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На массовые списания пользователи Wildberries жалуются около месяца, пишет РБК со ссылкой на обсуждения в группе маркетплейса во «ВКонтакте». У некоторых снимают деньги даже за возврат бракованных товаров. В уведомлении перед оформлением заказа WIldberries предупреждает, что возврат обойдётся в 100 рублей за каждый товар.

Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года. Маркетплейс заявлял, что хочет снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают их. В декабре Роспотребнадзор заявил, что Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный.

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Платить за возврат должны были клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей, писал Forbes.

При этом на предупреждения жалуются пользователи, у которых никогда не было возвратов. Такие же уведомления появились у корреспондентов РБК, а также у редактора vc.ru.

В Wildberries сообщили vc.ru, что с 2020 года тестируют различные модели доставки и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. На момент написания заметки в компании не пояснили, что считается «невысокой суммой выкупа».