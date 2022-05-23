Wildberries начал массово списывать с пользователей штрафы за возврат товаров — РБК Статьи редакции
В ноябре 2021 года маркетплейс говорил, что тестирует платные возвраты для 5% пользователей.
На массовые списания пользователи Wildberries жалуются около месяца, пишет РБК со ссылкой на обсуждения в группе маркетплейса во «ВКонтакте». У некоторых снимают деньги даже за возврат бракованных товаров. В уведомлении перед оформлением заказа WIldberries предупреждает, что возврат обойдётся в 100 рублей за каждый товар.
Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года. Маркетплейс заявлял, что хочет снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают их. В декабре Роспотребнадзор заявил, что Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный.
Платить за возврат должны были клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей, писал Forbes.
При этом на предупреждения жалуются пользователи, у которых никогда не было возвратов. Такие же уведомления появились у корреспондентов РБК, а также у редактора vc.ru.
В Wildberries сообщили vc.ru, что с 2020 года тестируют различные модели доставки и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. На момент написания заметки в компании не пояснили, что считается «невысокой суммой выкупа».
В ответах пользователям, обратившимся в службу поддержки, операторы маркетплейса в одних случаях упоминают, что уведомление появляется в зависимости от суммы выкупа товаров, в других — что Wildberries их не учитывает, пишет РБК.
Ибо нечего заказывать 100500 вещей
Согласен. Но, кто виноват, если заказал предмет одежды или обувь по таблице размеров продавца, а размер не подошёл? :)
ибо эта помойка больше ни для чего и не годилась)
она прославилась именно этим, можно заказать кучу дерьма и выбрать один необходимый товар
Если заказывать какую-то одежду/обувь, то минимум 2 шт. для примерки по той причине, что 9/10 продавцов не знают свои размерные сетки и не могут адекватно вписать её в карточку товара.
Мне прислали поюзанный перфоратор под видом нового и взяли бабки за возврат )
Нечего выбирать товар который должен подойти, правильно!
Сегодня только в пункте примеряла 7 вещей! Выкупила из них 2…
Одно платье пришло без половины пуговиц, купальник - верх оказался большим, а низ наоборот мал. Обувь на размер больше, хотя все заказывала по размерной сетке в соответствии с указанными см.
И по их мнению я должна была выкупить все что не моего размера ?
Если будут платные возвраты , то буду искать в другом месте товары…
Большая попа и маленькая грудь - detected 🙂
Sorry, я не сдержался, это не оскорбление
на рынке. взял примерили, что понравилось купили)
"Маркетплейс заявлял, что хочет снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают их."
Во избежание такого стоило просто запретить заказывать "крупные партии", а не грести всех под одну гребенку.
У меня предупреждение о сотке за возврат высвечивалось еще когда они говорили о полтиннике, при этом НИ ОДНОГО возврата не было.
Никогда не заказывал и не буду что-то, что примеряют.
Именно по этой причине оффлайн магазины в той или иной форме не вымрут никогда. Пусть эта прослойка людей и не велика, но она всегда будет - люди у которых покупка одежды большая проблема, связанная с нестандартными размерами или особенностью фигуры. И 10% выкупа это ещё норм, иногда весь день можешь ходить по огромному тц, мерить всякое и уйти в итоге с носками. А интернет магазы готовы в лицо тыкать своим "носи че купил" нравится не нравится
с носками я так понимаю проблем нет у нестандартных фигур? :)
Помойка с поиском хуже, чем на АлиЭкспресс и возвратами за 100 рублей для товаров стоимостью 10
В теории они могут и 400₽ взять , с 1₽ товара .
Пришло время и люди начинают "узнавать" логистику .
ооч редко там беру выкуп 100%, но сумма покупок тысяч 5 в год, вылезло уведомление, заказал футболку за 300 думал а если тупо брак тоже 100 платить? пока не возвращал, но таким образом ещё реже заказывать буду
Не только брак. Пока вещь в руках не покрутишь, не наденешь... Формально она качественная, а реально?
Вопрос сложный. Сейчас WB перестал бояться конкурентов, я так думаю.
Увидел это, и заказал все, что нужно на Озоне вчера. Тыс так на 30))
Ребзя, все правильно вб делает. Я как продавец охереть какие деньги плачу за возвраты и в целом логистику. В цене каждого товара включена не только стоимость доставки, но и потенциальных возвратов. Их на вб много.
Ламода тоже забирает деньги за возвраты, к слову.
Когда доля реальных продаж в связи с оттоком покупателей снизится и за хранение товаров придётся платить просто так - тоже всё ок?
С чего вы взяли что они вам компенсируют доставку?
До сих пор деньги не вернули с заказов после падения от шифровальщика. Очень наглая компания на всех уровнях сотрудничества.
Клевый бизнес: гонять клиентам брак отказываясь от которого клиент платит 100 рублей. А что, так можно было?
Ибо нех*й. Давно пора.
Что бы мозг включали при заказе и не тратили нервы и деньги поставщиков.
с хрена ли я должен платить за раздроченный в хлам переплет фотоальбома, или игрушку, которую заказал на подарок, а она пришла разорванная коробка и разбитая?
И так не отличают зерна от плевел, а сейчас решили всех объединить, за счет неадекватов покрыть расходы на логистику, это их проблемы, а не мои, и так там мало стараюсь заказывать, еще после их прошлых выкидонов с киданием людей, с повышением комиссии по картам, не прошло время, как они пробили очередное дно, такие же дебилы как авито ...
Мерзко
На 5% отработало - можно масштабировать!:D
😂
Состояние для списка форбс само по себе не вырастит и топы не обновит
А что у интернет сервисов сейчас массовые помешательства, кто сделает более ублюдочные условия? Альфа банк, потом Тинькофф с рассрочкой через просмотр сторис, теперь ВБ. Можно же для этих 5% пользователей ограничения ввести?) Нееее, будем бабло со всех стричь. Молодцы конечно.
Это вариант заебавшего всех "а что-то случилось?"?
Кто теперь будет думать о долгосрочном развитии, когда понятно что вот она тут турбулентность, надо денежки стричь сейчас, потом может и не с чего будет
Не удивлён. В даркнете (да что там, в белом интернете) полно схем, от и до. Так что, ожидаемо...
Например?
После санкции, яхты сами себя не обслужат.
Чьи яхты, продавцов с садовода или владельцев пвз?
Я видел в Twitter флешмоб оппозиционеров (новые русские леволибералы) по массовому выкупу и возврату всех Z-аттрибутов и военщины на OZON и Wildberries, якобы чтоб никто не наживался на военных действиях и квасном псевдопатриотизме. Сначала посмеялся с заголовка — решил, что детишкам решили прикрыть лавочку. Видимо не с ними связано. У ребят была схемка заказать доставку куда нибудь на дальний восток или Калининград, чтобы нанести максимум логистического ущерба. Чем закончилось — в рот понятия не имею.
Они против наживы на квасном псевдопатриозме или против него самого? Логику действа не уловил
Вб не даёт сделать заказ без предоплаты
Не сталкивалась, но идея стремная конечно
Заметил многие комментаторы тут не понимают, что речь про возврате товара надлежащего качества. При отказе от получения товара ненадлежащего качества взимать обратную доставку незаконно. С точки зрения закона идёт речь о расходах на доставку в случае отказа от товара надлежащего (!) качества. Если пришёл брак/не то что заказывал списывать за возврат деньги незаконно. Поэтому если взяли деньги за возврат товара ненадлежащего качества то смело можно писать претензию и суд в случае чего.
Поддерживаю!!! Торгуем там достали уже конкуренты. Закажут по 50 единиц товара и сразу возврат делают. А сумма капец постоянно за возврат, который я оплачиваю.давно пора!!!
Позавчера 2 одинаковых поводка чел заказал, сегодня уже оба едут обратно. Я сразу был уверен что будет возврат.
Ну дык пральна, очередная СНГшная ПГТшная бандитская шарашкина контора, которая не про заработать качественно да клиентоориентированно да поразвиваться, а про хапнуть по быстрому отжать послать всех нахер и ещё сверху что нибудь поиметь
Комментарий удален модератором
Они так ещё свои собственные алгоритмы защищают. Если у продавца растет процент отказов — товарные карточки понижаются на сайте. Убирают возможность манипуляций, но пока что сыровато. Слишком много реальных покупателей задевает.
100 рублей с физика и 33 рубля с продавца ещё возьмём
Очень умиляют гневные комменты по таким новостям)
Ну если для вас площадка ввела условия, которые вам некомфортны и невыгодны, видимо вы не тот клиент для бизнеса, который им нужен. Они же эти условия и вводят для того чтобы таких как вы отсечь. Тут не нужно нытья, просто переходите на другие мп или магазины, где пока что и доставка и возврат бесплатные, пока им это тоже не онастоебенит и они не введут платный возврат или не учтут это в цене/% продавцу так, чтобы экономика сходилась.
Пора покупателю осознать, что не бывает бесплатной доставки. Кто-то ее все равно оплачивает. Товар не катается по России просто так бесплатно. В принципе справедливо.
С точки зрения закона я вернул товар по адресу магазина где его купил с помощью дистанционной торговли.
Цитата (Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей", статья 26.1 "Дистанционный способ продажи товара"):
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
...
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
Очень интересно как ВБ докажет обоснованность своих расходов на логистику. Проблема в том что судиться из-за сотки мне например просто в лом. Думаю какие-то идейные юристы скоро за это возьмутся.
Ни разу не покупал в ВБ. Лучше стоящую вещь купить, приятную на ощупь, которая сидит хорошо, удобна. Обычно не менее 10 примерок уходит на покупку. Ну кроме футболок и трусов конечно 😁