Meta* будет использовать технологии Midjourney в будущих ИИ-моделях и продуктах

О партнёрстве объявил глава лаборатории Meta* по созданию «суперинтеллекта» Александр Ван.По словам Вана, исследовательская команда Midjourney сумела достичь больших успехов в вопросе технических возможностей и «эстетичности» генераций.Использовать наработки Midjourney компания планирует по лицензии, но финансовые и прочие условия не раскрывает. Гендиректор Midjourney Дэвид Хольц уточнил, что стартап сохранит полную независимость.Партнёрство компаний также предусматривает «техническое сотрудничество исследовательских команд» обеих сторон. Но когда они представят первые совместные продукты, Ван не рассказал.Решение поработать с Midjourney логичное, отмечает The Verge. Разработчик развивает модели для генерации изображений и видео. У Meta* же есть лента сгенерированных фото и видео в приложении Meta* AI и инструменты для генерации картинок в Facebook*, WhatsApp* и Instagram* (работают не во всех странах).Генерации с помощью Midjourney. Скриншот vc.ruMeta* «активно» инвестирует в развитие ИИ-подразделения — строительство дата-центров и переманивание специалистов, которым предлагают «огромные» бонусы.В июле 2025 года компания наняла главу ИИ-подразделения Apple Жомин Пана, предложив «десятки миллионов долларов» в год. Ван, возглавивший ИИ-лабораторию, — сооснователь стартапа по разметке данных Scale AI, в который Meta* получила 49% ещё до его прихода.Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.