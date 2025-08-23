Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

Meta* будет использовать технологии Midjourney в будущих ИИ-моделях и продуктах

О партнёрстве объявил глава лаборатории Meta* по созданию «суперинтеллекта» Александр Ван.

  • По словам Вана, исследовательская команда Midjourney сумела достичь больших успехов в вопросе технических возможностей и «эстетичности» генераций.
  • Использовать наработки Midjourney компания планирует по лицензии, но финансовые и прочие условия не раскрывает. Гендиректор Midjourney Дэвид Хольц уточнил, что стартап сохранит полную независимость.
  • Партнёрство компаний также предусматривает «техническое сотрудничество исследовательских команд» обеих сторон. Но когда они представят первые совместные продукты, Ван не рассказал.
  • Решение поработать с Midjourney логичное, отмечает The Verge. Разработчик развивает модели для генерации изображений и видео. У Meta* же есть лента сгенерированных фото и видео в приложении Meta* AI и инструменты для генерации картинок в Facebook*, WhatsApp* и Instagram* (работают не во всех странах).
Генерации с помощью Midjourney. Скриншот vc.ru
Генерации с помощью Midjourney. Скриншот vc.ru
Артур Томилко
Мнения
«Миссионеры победят наёмников»: Сэм Альтман раскритиковал Meta* за переманивание ИИ-специалистов

И заявил, что у акций OpenAI «гораздо больший» потенциал для роста.

Сэм Альтман, фото Bloomberg

*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

1
7 комментариев