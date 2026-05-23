SpaceX провела двенадцатый испытательный запуск ракеты Starship — она вывела на орбиту макеты двадцати спутников и два Starlink, которые использовали для трансляции видео из космоса

Полёт должен был состояться 21 мая 2026 года, но его перенесли из-за неисправности на стартовой площадке.Фото SpaceX В ходе запуска компания тестировала новую конфигурацию Starship V3 с двигателями Raptor 3. Старт также проходил с новой площадки Pad 2. Во время пуска первая ступень Super Heavy успешно вывела корабль на нужную траекторию, несмотря на отключение одного из 33 двигателей. После отделения Super Heavy выполнила разворот и попыталась запустить двигатели для торможения, но из-за неисправности совершила «жёсткое приводнение» в Мексиканском заливе. Starship в ходе дальнейшего набора скорости потеряла один из двигателей Raptor 3, но смогла выйти на расчётную суборбитальную траекторию. Ракета успешно развернула на орбите макеты 20 спутников и два модифицированных Starlink, с помощью которых SpaceX провела трансляцию из космоса. Фрагмент трансляции со спутника StarlinkПосле этого Starship вошла в атмосферу Земли, выполнила манёвр для проверки прочности конструкции закрылков под высокими нагрузками, а также «динамический крен», имитирующий траекторию полётов будущих миссий.В запланированной точке над Индийским океаном ракета выполнила посадочный разворот, включила двигатели для торможения, приводнилась и взорвалась. В компании отметили, что планов по успешной посадке не было.Илон Маск в X поздравил команду SpaceX с «эпичным запуском и посадкой» Starship V3.Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей, и он в итоге потерпел крушение. Во время восьмого корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали манипулятором. В ходе девятого аппарат столкнулся с утечкой топлива и потерей связи.В июне 2025 года Starship взорвалась на земле во время заправки. Корабль готовили к десятому тестовому запуску. Взрыв нанёс «серьёзный ущерб» испытательному полигону, а испытания пришлось перенести. Но в августе компания всё-таки провела успешный десятый полёт. А затем ещё один — в октябре.#новости #spacex