SpaceX провела двенадцатый испытательный запуск ракеты Starship — она вывела на орбиту макеты двадцати спутников и два Starlink, которые использовали для трансляции видео из космоса

В ходе запуска компания тестировала новую конфигурацию Starship V3 с двигателями Raptor 3. Старт также проходил с новой площадки Pad 2.

Во время пуска первая ступень Super Heavy успешно вывела корабль на нужную траекторию, несмотря на отключение одного из 33 двигателей. После отделения Super Heavy выполнила разворот и попыталась запустить двигатели для торможения, но из-за неисправности совершила «жёсткое приводнение» в Мексиканском заливе.