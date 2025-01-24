FutureToday: «Яндекс» снова во главе рейтинга лучших работодателей по версии российских студентов, в десятку попали две иностранные фирмы

Но за год позиции почти не изменились.Компания по найму молодых специалистов FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила 24,1 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.Лидеры не изменились: в пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 32,5% поддержки, VK — 19,6%, «Т-Банк» — 17,6%, «Сбер» — 16%, «Газпром» — 14,3%. В 2025-м уровень поддержки «Яндекса» был 32%, у следующих трёх выше — 22,3%, 17,8% и 17,3% соответственно. У «Газпрома» он упал с 15,8%.В десятке также Ozon (10,7%), «Альфа-банк» (10%), Huawei (9,4%), «Газпром нефть» (8,2%) и Samsung (7,1%).FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров такая: «Яндекс» (40,3%), VK (26,3%), «Сбер» (25%), «Т-Банк» (23,8%) и Ozon (19,2%). По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (41,2%), VK (34,8%), «Росатом» (34,1%), «Т-Банк» (31,4%) и «Сибур» (26,6%).Евгения ЕвсееваКарьера25.01.2024FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов В десятке только одна иностранная компания — китайская Huawei. #новости
Яндекс» снова во главе рейтинга лучших работодателей по версии российских студентовПо версии людей которые либо вообще нигде ещё не работали, либо работают в Яндексе и это их первая работа. Правильно я понимаю?
Яндекс супер романтизирован среди студентов, это давно известно, поэтому вполне логично)
Чем это отличается от гугла, эпла и вообще всей кремниевой долины, куда хочет почти каждый второй айтишник попасть? Да и вообще все в детстве мечтали стать космонавтами, хотя работенка это тоже не самая романтичная. Мечты есть мечты
Этот опрос я надеюсь был не в браузере Яндекса?
Он проводился среди курьеров Яндекс еды
Ну да, версия студентов — это сильно (-:
Щас бы мнения студентов БЕЗ ОПЫТА работы спрашивать про лучшее место для работы. Гениальный опрос