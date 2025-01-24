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Евгения Евсеева
Карьера

FutureToday: «Яндекс» снова во главе рейтинга лучших работодателей по версии российских студентов, в десятку попали две иностранные фирмы

Но за год позиции почти не изменились.

FutureToday: «Яндекс» снова во главе рейтинга лучших работодателей по версии российских студентов, в десятку попали две иностранные фирмы
  • Компания по найму молодых специалистов FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила 24,1 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
  • Лидеры не изменились: в пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 32,5% поддержки, VK — 19,6%, «Т-Банк» — 17,6%, «Сбер» — 16%, «Газпром» — 14,3%. В 2025-м уровень поддержки «Яндекса» был 32%, у следующих трёх выше — 22,3%, 17,8% и 17,3% соответственно. У «Газпрома» он упал с 15,8%.
  • В десятке также Ozon (10,7%), «Альфа-банк» (10%), Huawei (9,4%), «Газпром нефть» (8,2%) и Samsung (7,1%).
  • FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров такая: «Яндекс» (40,3%), VK (26,3%), «Сбер» (25%), «Т-Банк» (23,8%) и Ozon (19,2%).
  • По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (41,2%), VK (34,8%), «Росатом» (34,1%), «Т-Банк» (31,4%) и «Сибур» (26,6%).
Евгения Евсеева
Карьера
FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов

В десятке только одна иностранная компания — китайская Huawei.

FutureToday: «Яндекс» снова возглавил рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов

#новости

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18 комментариев
Илай Макс

Яндекс» снова во главе рейтинга лучших работодателей по версии российских студентовПо версии людей которые либо вообще нигде ещё не работали, либо работают в Яндексе и это их первая работа. Правильно я понимаю?

9
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Leo Tokarev

Яндекс супер романтизирован среди студентов, это давно известно, поэтому вполне логично)

9
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Transgenderorist

Чем это отличается от гугла, эпла и вообще всей кремниевой долины, куда хочет почти каждый второй айтишник попасть? Да и вообще все в детстве мечтали стать космонавтами, хотя работенка это тоже не самая романтичная. Мечты есть мечты

1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Этот опрос я надеюсь был не в браузере Яндекса?

5
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Илай Макс

Он проводился среди курьеров Яндекс еды

7
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Вадим Д.

Ну да, версия студентов — это сильно (-:

3
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Parenek

Щас бы мнения студентов БЕЗ ОПЫТА работы спрашивать про лучшее место для работы. Гениальный опрос

2
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