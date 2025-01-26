День 1068: стоимость новостроек растёт несмотря на сезонное снижение

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Главное за следующий день, 27 января — здесь.Это текст от 26 января.Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 25-27 января 2025 года:Доллар — 98,26 (на 84 копейки меньше, чем 24 января)Евро — 103,19 рубля (на 47 копеек меньше).Юань — 13,51 рубля (на 7 копеек меньше).BTC на 14:20 мск стоит $104,6 тысячи, ETH — $3309, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.КонтекстВ январе 2025 года стоимость замещающих облигаций заметно снизилась после бурного роста в конце 2024-го. В результате доходности по корпоративным бондам поднялись до 6,3–19,4% годовых, по суверенным — до 7,5-9,5% годовых.Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе 2025 года составила 180,6 тысяч рублей за 1м², увеличившись на 1,5% за месяц, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике».Согласно «Этажам», средняя стоимость предложения в России в целом за последний месяц выросла на 0,9%, до 145,4 тысяч рублей за 1 м². Динамику для городов-миллионников в «Яндекс Недвижимости» оценивают также в 0,9%, до 179 тысяч рублей за 1 м².Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.#новости
Как же всем хочется в муравейничек 👉 👈
На Западе давно поняли вред муравейников. Взять, к примеру, район Gorbals в Глазго. В 1960-е там возвели кучу 20-тиэтажек вместо трущоб. Сначала новое жилье всем нравилось. Но потом район стал рассадником преступности и наркомании. В итоге, его снесли и застроили малоэтажной застройкой.
Советская микрорайонная застройка кстати немногим лучше. Тоже строят кучу домов, в центре - садик и школу. Ну а нормальных общественных пространств и инфраструктуры нет. Но наши власти все никак это не могут понять. Вот и сейчас окраины крупных городов застроены человейниками без инфраструктуры, наблюдается маятниковая миграция населения в центр. Нормального общественного транспорта нет в большинстве городов, отсюда вечные пробки до кучи.
Видимо, некоторым необходимы крики соседей из-за стены, топот сверху и зассанные лифты.
Людям хочется иметь хоть что-то своё. Вы действительно думаете что люди сидят такие выбирают между элитным домом и муравейником, и такие
не ну всё таки муравейник лучше возьмём
не хочется, но вариантов нет
строилираньше дома серии "Призма", но человейники приносят больше прибыли
Ничего не растет, просто индексируется по инфляции, которая много ближе к ставке ЦБ, чем официально объявленной.
Так берут как инвест, чтобы сдавать в аренду, при этом сами загородом живут в сосновом лесу у озера