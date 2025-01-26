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Евгения Евсеева
Деньги

День 1068: стоимость новостроек растёт несмотря на сезонное снижение

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 27 января — здесь.

Это текст от 26 января.
День 1068: стоимость новостроек растёт несмотря на сезонное снижение

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 января 2025 года:

  • Доллар — 98,26 (на 84 копейки меньше, чем 24 января)
  • Евро — 103,19 рубля (на 47 копеек меньше).
  • Юань — 13,51 рубля (на 7 копеек меньше).

BTC на 14:20 мск стоит $104,6 тысячи, ETH — $3309, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

В январе 2025 года стоимость замещающих облигаций заметно снизилась после бурного роста в конце 2024-го. В результате доходности по корпоративным бондам поднялись до 6,3–19,4% годовых, по суверенным — до 7,5-9,5% годовых.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе 2025 года составила 180,6 тысяч рублей за 1м², увеличившись на 1,5% за месяц, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике».

Согласно «Этажам», средняя стоимость предложения в России в целом за последний месяц выросла на 0,9%, до 145,4 тысяч рублей за 1 м². Динамику для городов-миллионников в «Яндекс Недвижимости» оценивают также в 0,9%, до 179 тысяч рублей за 1 м².

Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.

#новости

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161 комментарий
Первое Впечатление

Как же всем хочется в муравейничек 👉 👈

28
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Посланник Обамы

На Западе давно поняли вред муравейников. Взять, к примеру, район Gorbals в Глазго. В 1960-е там возвели кучу 20-тиэтажек вместо трущоб. Сначала новое жилье всем нравилось. Но потом район стал рассадником преступности и наркомании. В итоге, его снесли и застроили малоэтажной застройкой.

Советская микрорайонная застройка кстати немногим лучше. Тоже строят кучу домов, в центре - садик и школу. Ну а нормальных общественных пространств и инфраструктуры нет. Но наши власти все никак это не могут понять. Вот и сейчас окраины крупных городов застроены человейниками без инфраструктуры, наблюдается маятниковая миграция населения в центр. Нормального общественного транспорта нет в большинстве городов, отсюда вечные пробки до кучи.

41
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Griby Lenina

Видимо, некоторым необходимы крики соседей из-за стены, топот сверху и зассанные лифты.

17
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user368e2

Людям хочется иметь хоть что-то своё. Вы действительно думаете что люди сидят такие выбирают между элитным домом и муравейником, и такие

не ну всё таки муравейник лучше возьмём

19
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Дмитрий Пинчук

не хочется, но вариантов нет
строилираньше дома серии "Призма", но человейники приносят больше прибыли

3
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Денис Демидов

Ничего не растет, просто индексируется по инфляции, которая много ближе к ставке ЦБ, чем официально объявленной.

1
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Растин J.

Так берут как инвест, чтобы сдавать в аренду, при этом сами загородом живут в сосновом лесу у озера

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