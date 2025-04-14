Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Карьера
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Мнения

«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа

По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.

  • «Даже если о чём-то объявят, всё равно через пару дней всё изменится», — говорит он. «Устали» от пошлин те, кто «принимают решения», — прежде всего в производственном секторе и сфере дистрибуции.
  • Беспокоятся они о том, где разместить производство или как выпускать продукцию. А их клиенты стараются повременить с какими-либо действиями — пока Трамп не «определится» с пошлинами.
  • Мейер отмечает, что тарифы станут «дополнительным бременем» для потребителей из США — вне зависимости от того, будут ли они компенсироваться какими-либо государственными экономическими мерами.
Источник: DPA
Источник: DPA
  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая — 34% вдобавок к введённым до этого 20%.
  • После Пекин объявил об ответных пошлинах в 34% на американский импорт. Трамп повысил пошлины ещё на 50% — суммарно до 104%. Китай ответил повышением тарифов для США до 84%. Трамп объявил о «немедленном» повышении пошлин для страны до 125%. После этого в Белом доме объяснили, что суммарно тарифы против Китая составляют 145%. Китай же последним указом повысил пошлины до 125%.
  • 9 апреля 2025 года Трамп помимо повышения тарифов для Китая объявил также о «паузе» во введении масштабных пошлин для других стран. Она продлится 90 дней, на это время будет действовать ставка в 10%. После этого ЕС, который согласовал ответные меры, заявил, что отложит на 90 дней введение пошлин на некоторые товары из США.
  • А 12 апреля Трамп временно освободил от тарифов смартфоны, ноутбуки и другую электронику — в интересах интересах Apple, Samsung и их клиентов.
Артур Томилко
Apple
Bloomberg: Apple не сможет перенести производство iPhone из Китая в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы

Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии.

Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg 

#новости

13 комментариев